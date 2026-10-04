మేకప్ వేసుకుంటున్నారా? - ఈ పొరపాట్లు అస్సలు చేయకూడదట!
-మేకప్ వేసుకునేటప్పుడు షార్ట్కట్స్ ఫాలో అవుతున్న యువత - కానీ ఈ విషయాలు గమనించాలని సూచన!
Published : October 4, 2026 at 10:01 AM IST
Common Mistakes to Avoid in Makeup: ప్రస్తుతం మేకప్ ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్స్టైల్లో భాగమైపోయింది. పెళ్లి, ఫంక్షన్, బర్త్డే ఇలా అకేషన్ ఏదైనా మేకప్ తప్పనిసరి. ఆఫీసులకు వెళ్లినప్పుడు కూడా మెజార్టీ పీపుల్ ఇది వేసుకుంటుంటారు. అయితే ఇంతవరకు బానే ఉన్నా మేకప్ వేసుకునే విషయంలో కొంతమంది కొన్ని షార్ట్కట్స్ ఫాలో అవుతుంటారని.. ఇవి కొన్ని సమయాల్లో ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే మేకప్ విషయంలో కొన్ని పొరపాట్లు చేయకూడదని చెబుతున్నారు. అవేంటే ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
మేకప్పై మేకప్ వద్దు: బయటికి ఎక్కిడికైనా వెళ్లాలనుకున్నప్పుడు ఉదయం వేసుకున్న మేకప్పై నుంచే తిరిగి టచప్ ఇస్తుంటారు చాలామంది. కానీ ఈ పొరపాటు చేయవద్దని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే మేకప్ పైన మేకప్ వేస్తే అది సరిగా సెట్ అవ్వదని.. పైగా ఎబ్బెట్టుగా కనిపిస్తుందంటున్నారు. అంతేకాకుండా చర్మం నిర్జీవంగా మారుతుందని, మొటిమలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువంటున్నారు.
సన్స్క్రీన్ తప్పనిసరి: చాలా మంది మేకప్ వేసుకున్నాం కదా.. ఇంక సన్స్క్రీన్ అవసరం ఉండదులే అనుకుంటారు. కానీ అది పొరపాటు అంటున్నారు నిపుణులు. ఉదయం, సాయంత్రంతో పోలిస్తే పగటి పూట బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే తప్పకుండా సన్స్క్రీన్ లోషన్ అప్లై చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే సూర్యుడి నుంచి వచ్చే యూవీ కిరణాల నుంచి చర్మాన్ని రక్షించగలిగేది సన్స్క్రీన్ మాత్రమే అంటున్నారు. సన్స్క్రీన్ రాసుకున్న తర్వాత రెగ్యులర్గా వేసుకున్నట్లు మేకప్ వేసుకుంటే సెట్ అవుతుందని వివరిస్తున్నారు.
బ్రష్ల శుభ్రత ముఖ్యం: చాలా మంది రోజుల తరబడి మేకప్ బ్రష్లను వాడుతుంటారు. అయితే వీటిని తరచూ శుభ్రం చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే.. శుభ్రం చేయని బ్రష్లపై బ్యాక్టీరియా చేరుతుందని.. వాటిని తిరిగి ఉపయోగిస్తే లేనిపోని చర్మ సమస్యలు ఇబ్బందిపెడతాయంటున్నారు. అందుకే మేకప్కి ఉపయోగించే బ్రష్లను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయడం తప్పనిసరి అని సూచిస్తున్నారు.
డ్రయర్తో తల ఆరబెడుతున్నారా?: పొద్దున్నే లేచి, తలస్నానం చేసేసరికే ఆఫీసు టైం దగ్గరపడుతుంది. ఇక తల ఆరబెట్టుకునే టైం ఎక్కడుంటుంది? అందుకే గబగబా హెయిర్ డ్రయర్తో ఆరబెట్టేసి, స్ట్రెయిట్నర్తో స్ట్రెయిట్ చేసేసి, నచ్చిన హెయిర్ స్టైల్ వేసేసుకుంటారు చాలామంది. కానీ దానివల్ల జుట్టు ఆరోగ్యానికి నష్టం వాటిల్లుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. డ్రయర్స్, స్ట్రెయిట్నర్స్ వంటి ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ వేడిని విడుదల చేస్తాయని, ఫలితంగా జుట్టులో ఉండే సహజ నూనెలు ఆవిరైపోయి జుట్టు నిర్జీవంగా తయారవుతుందని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి తలస్నానం చేసిన తర్వాత జుట్టుని సహజంగా ఆరనివ్వాలని, ఇదే మంచి పద్ధతి అంటున్నారు. అలాగే తడిగా ఉన్న జుట్టును కూడా దువ్వకూడదని, జడ వేసుకోకూడదని.. ఈ విషయాల్లో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే జుట్టు రాలిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
నిద్రపోయే ముందు: పార్టీకో, ఫంక్షన్కో వెళ్లొచ్చినాక అలసినట్లు అనిపిచ్చి వెంటనే బెడ్ ఎక్కేస్తారు. ఇలా చేస్తే చర్మానికి హాని కలుగుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పడుకునే ముందు ముఖానికి ఉన్న మేకప్ను పూర్తిగా తొలగించుకోకపోతే మేకప్ అవశేషాలతో చర్మ రంధ్రాలు మూసుకుపోయి మృతకణాలు, మొటిమల సమస్యలు తప్పవంటున్నారు.
గడువు తేదీ గమనించాలి: మేకప్ ఉత్పత్తులు కొన్న తర్వాత ఎన్ని రోజులైనా వాటిని అలానే ఉపయోగిస్తుంటారు. కానీ, వీటి ఎక్స్పైరీ డేట్ను కూడా ఎప్పటికప్పుడు గమనించాలంటున్నారు. ఒకవేళ గడువు తేదీ ముగిసిన మేకప్ ప్రొడక్ట్స్ను ఉపయోగిస్తే అలర్జీలు, చర్మ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఎక్కువని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి గడువు తేదీని బట్టి మేకప్ ఉత్పత్తులను మార్చడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
మొదటిసారి 'మేకప్' వేసుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే బెటర్ అంటున్న ఎక్స్పర్ట్స్!
'లిప్స్టిక్' ఎక్కువసేపు చెదిరిపోకుండా ఉండాలా? - ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే చాలు!