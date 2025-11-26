ETV Bharat / offbeat

"లంబసింగి"లో అత్యంత కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు - దేశంలో శీతల గ్రామం ఎక్కడుందో తెలుసా?

low_temperature_in_india
low_temperature_in_india (Getty images)
Low Temperature in India : రాష్ట్రంలో అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని చింతపల్లె, లంబసింగి ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో అత్యంత కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుంటాయి. అందుకే లంబసింగిని "ఆంధ్రప్రదేశ్ కశ్మీర్" అని పిలుస్తుంటారు. ఇక్కడ చాలా తక్కువగా అంటే కొన్నిసార్లు '0' డిగ్రీ ఉష్ణోగ్రతలు కూడా నమోదు కావడం అందుకు కారణం. ఈ ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు సముద్ర మట్టానికి అధిక ఎత్తులో ఉండటం వల్ల ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉంటాయి. లంబసింగి ఏరియాలో చలికాలంలో పొగమంచు దట్టంగా పేరుకుపోతుంది. అయితే, దేశంలో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే ప్రాంతాలు అనేకం ఉన్నాయి. అందులో "-40డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఎక్కడ నమోదవుతుందో తెలుసా? దేశంలోనే అత్యంత శీతల ప్రాంతం ద్రాస్‌. దీనిని మంచు దుప్పటి కప్పుకొనే గ్రామం అని చెప్తుంటారు.

low_temperature_in_india
low_temperature_in_india (Eenadu)

చలికాలం వచ్చిందంటే గజగజ వణికిపోతాం. ఉష్ణోగ్రత 20 డిగ్రీల కంటే తక్కువగా ఉందంటే దుప్పటి కప్పేస్తుంటాం. కానీ, మైనస్ డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలో ఉండాల్సి వస్తే ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి! మైనస్‌ డిగ్రీల సెల్సియస్‌ ఉండే ప్రాంతాల గురించి, ప్రపంచంలోనే అత్యంత చల్లని ప్రదేశాల గురించి, అక్కడి ప్రజల జీవనశైలి గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ప్రపంచంలో మానవులు నివసించే అత్యంత శీతల ప్రాంతమైన రష్యాలోని ఓమియాకాన్​లో సగటున ఉష్ణోగ్రత -71 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ నమోదవుతుంటుంది. ఏపీలోని లంబసింగిలో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 0 డిగ్రీలు కాగా, 'మైనస్ 40' డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత కలిగిన లద్దాఖ్‌లోని ద్రాస్‌ గ్రామం ప్రపంచంలో రెండో అత్యంత శీతల ప్రదేశం అని మీకు తెలుసా?

ద్రాస్ గ్రామం లద్దాఖ్‌లోని కార్గిల్‌ జిల్లాలో మంచు పర్వతాల మధ్య ఉంటుంది. శ్రీనగర్‌ - కార్గిల్‌ మధ్య ప్రయాణించేవారికి మార్గమధ్యంలో కనిపించే ఈ కుగ్రామం మంచు దుప్పటి కప్పుకొన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి చలి వాతావరణంలో సాధారణ పర్యటకులు ఇక్కడికి వెళ్లడానికి వెనకడుగు వేస్తారు. ఇక్కడ సగటున -40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు కావడంతో పాటు గడ్డకట్టే చలి వణికించేస్తుంది.

ఎటు చూసినా తెల్లని మంచు పర్వతాలు, భూమిని కోసుకొనివెళ్తున్నట్లు కనిపించే ద్రాస్‌ నది ఇక్కడ కనువిందు చేస్తాయి. ప్రకృతి సృష్టించిన అద్భుతంగా కనిపిచే ఈ గ్రామం చలికాలంలో గడ్డ కట్టుకుపోయినట్లుగా అనిపిస్తుంది. రోడ్లు, వీధులు, ఇళ్లపై మంచు మందంగా పేరుకుపోతుంది. ఇలాంటి వాతావరణంలో నివాసం కష్టమే అయినా ఎంతో మంది ఇక్కడ జీవనాన్ని కొనసాగించడం గమనార్హం.

బటర్‌ టీ ఫేమస్‌

ద్రాస్ గ్రామస్థులు బార్లీ ఉత్పత్తి, పశువుల పెంపకంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. వీరంతా నిత్యం వెచ్చని ఉన్ని దుస్తులు ధరించాల్సిందే. శరీరంలో వేడి తగ్గకుండా తరచూ వేడి వేడి టీ తాగుతూ వెచ్చగా ఉండేలా ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఇక అత్యవసర పనులు ఉంటే తప్ప ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేందుకు ఇష్టపడరు. పర్యాటకుల కోసం చిన్న హోంస్టేలు ఉన్నాయి. స్థానికంగా ఫేమస్​ అయినటువంటి బటర్‌ టీ సేవిస్తూ ప్రకృతి అందాలు తిలకిస్తుంటారు.

low_temperature_in_india
low_temperature_in_india (Eenadu)

కార్గిల్‌ యుద్ధం

ద్రాస్ గ్రామం నుంచి అమర్‌నాథ్‌ యాత్ర, సురు లోయ ట్రెక్కింగ్‌ ఉంటుంది. 1999 కార్గిల్ యుద్ధం సమయంలో ఈ ప్రాంతంలోని టైగర్ హిల్, టోలోలింగ్ పర్వతాలు, పాయింట్ ఇండియన్ ఆర్మీ చూపిన ధైర్యానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలుస్తాయి. గ్రామంలో సున్నపురాయితో నిర్మించిన కార్గిల్‌ యుద్ధ స్మారకం, విజయ్‌పథ్, సైనికుల ఫొటోలు, ఆయుధాలు, యుద్ధ సమయంలో జరిగిన ఆపరేషన్ల వివరాలు ఉంటాయి. లద్దాఖ్‌- పాక్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌ మధ్య ఉన్న లైన్‌ ఆఫ్‌ కంట్రోల్‌(ఎల్‌వోసీ)ని మన్మన్‌ టాప్‌ నుంచి చూడొచ్చు.

ఏడాదిలో రెండుసార్లు

ఏడాదిలో రెండు సార్లు పర్యాటకులు ద్రాస్ సందర్శించే అవకాశం ఉంది. అక్టోబర్‌-మార్చి మధ్య అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత కారణంగా దట్టంగా పేరుకుపోయిన మంచు కనిపిస్తుంది. తిరిగి జూన్‌ - సెప్టెంబర్‌ మధ్య ఎటు చూసినా పచ్చదనం, వికసించిన పూలు, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంతో ఈ గ్రామం రూపం మారిపోతుంది. ఈ సమయంలో పర్యాటకులు ఎక్కువగా ఇక్కడికి వస్తుంటారు.

ఎలా వెళ్లాలంటే!

ద్రాస్ సమీపంలో లేహ్‌ విమానాశ్రయం ఉంటుంది. లేదా జమ్మూ-తావి రైల్వేస్టేషన్‌లో దిగి శ్రీనగర్‌ మార్గంలో ఈ గ్రామాన్ని చేరుకోవచ్చు. శ్రీనగర్‌-కార్గిల్‌ రహదారిలో వెళ్లే బస్సులు, ఇతర వాహనాలన్నీ ద్రాస్‌ గ్రామం మీదుగానే వెళ్తుంటాయి.

