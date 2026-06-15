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కాఫీ పొడిని ఈ పనులకు కూడా ఉపయోగించవచ్చు! - అవేంటో తెలుసా?

- వేడివేడి కాఫీ తాగితే కలిగే ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​ - కానీ కాఫీ పొడితో వేరే ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి!

Coffee Powder Uses in Telugu
Coffee Powder Uses in Telugu (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 15, 2026 at 1:59 PM IST

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Coffee Powder Uses in Telugu: ఉదయం లేవగానే కప్పు కాఫీ తాగనిదే చాలా మందికి రోజు ప్రారంభం కాదు. తలనొప్పి నుంచి రిలీఫ్​ కోసం, పని ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడానికి, బద్ధకాన్ని వదిలించుకోవడానికి ఇలా వివిధ కారణాలతో కాఫీ తాగుతుంటారు. ఒక కప్పు వేడి వేడి కాఫీ తాగితే వచ్చే ఉత్సాహమే వేరు. అయితే, కాఫీ కేవలం మనకు ఎనర్జీ ఇవ్వడానికే కాదు.. మరెన్నో రకాలుగానూ ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా కొన్ని ఇంటి అవసరాలకు కాఫీ పొడి హెల్ప్​ అవుతుందని చెబుతున్నారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కాఫీ బెనిఫిట్స్​ ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

సహజ ఎరువు: కాఫీ పొడిలో నైట్రోజన్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. దీన్ని మొక్కల మొదట్లో వేస్తే ఆరోగ్యంగా, ఏపుగా పెరుగుతాయంటున్నారు. ముఖ్యంగా గులాబీ, టమాటా వంటి మొక్కలకు ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

దుర్వాసనకు చెక్‌: ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఫ్రిజ్​ కామన్​. ఇక ఇందులో రకరకాల ఆహార పదార్థాలు పెడుతుంటారు. అయితే ఇలా అన్నింటినీ పెట్టడం వల్ల కొన్నిసార్లు బ్యాడ్​ స్మెల్​ వస్తుంటుంది. దీన్ని పోగొట్టడానికి కాఫీ పొడి పనికొస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం ఒక చిన్న గిన్నెలో కాఫీ పొడిని వేసి ఫ్రిజ్‌లో ఓ మూల ఉంచితే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు. కాఫీ పొడిలో ఉండే గుణాలు ఫ్రిజ్‌లోని చెడు వాసనలను పీల్చేసుకుంటాయని వివరిస్తున్నారు. అలాగే సింక్‌ కింద లేదా షూ రాక్స్​లో కూడా ఈ చిట్కా బాగా పనిచేస్తుందని అంటున్నారు.

నార్మల్​గా నాన్‌వెజ్‌ వండినప్పుడు లేదా ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి కట్​ చేసినప్పుడు చేతులకు పట్టే వాసన అంత త్వరగా పోదు. ఇందుకోసం హ్యాండ్​వాష్​లు ఉపయోగిస్తుంటారు. అయినా, పెద్దగా ఫలితం ఉండదు. అలాంటప్పుడు కొద్దిగా కాఫీ పొడిని చేతుల్లో వేసుకుని నీటితో బాగా రుద్ది కడుక్కుంటే ఆ వాసన పోయి చేతులు తాజాగా మారతాయంటున్నారు.

మొండి మరకలు మాయం: నాన్​వెజ్​, పచ్చళ్లు సహా ఇతర ఆయిలీ ఫుడ్స్​ చేసినప్పుడు వంట పాత్రలకు పట్టిన మొండి జిడ్డును వదిలించడం చాలా కష్టం. ఇలాంటి సమయాల్లో కాఫీ పొడి యూజ్​ అవుతుందని వివరిస్తున్నారు. కాఫీ పొడి గరుకుగా ఉండటం వల్ల ఒక మంచి స్క్రబర్‌గా పనిచేస్తుందంటున్నారు. అందుకోసం పాత్రలపై కొద్దిగా కాఫీ పొడి వేసి రుద్దితే, రసాయనాలు వాడకుండానే జిడ్డు సులభంగా వదిలిపోతుంది. అలాగే మాడిన గిన్నెలను కూడా కాఫీ పొడితో మెరిపించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

కీటకాలు దూరం: ఇంట్లో రకరకలా కీటకాలు తిరుగుతుంటాయి. ముఖ్యంగా చీమలు నలుమూలలా తిరుగుతుంటాయి. ఈ సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు కాఫీ పొడి మేలు చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చీమలు ఎక్కువగా తిరిగే చోట లేదా కిటికీల దగ్గర కొద్దిగా కాఫీ పొడి చల్లితే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు. కాఫీలో ఉండే కెఫెన్‌ వాసన చీమలకు, కొన్ని రకాల కీటకాలకు అస్సలు పడదని.. దాంతో అవి ఆ ప్రాంతానికి రాకుండా దూరంగా వెళ్లిపోతాయంటున్నారు.

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COFFEE POWDER USES IN TELUGU

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