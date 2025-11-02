కిర్రాక్ అనిపించే "కొబ్బరి వడలు" - తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ రుచి!
వడలను ఈసారి ఇలా ట్రై చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2025 at 10:23 AM IST
Coconut Vadalu Prepare in Telugu : ఇండ్లలో చాలా మంది స్నాక్స్ కోసం వివిధ రకాల తినుబండరాలు చేస్తుంటారు. ఇందులో వడలు కూడా ఒకటి. వీటిని వివిధ రకాలుగా చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈసారి కొబ్బరితో కమ్మగా, కరకరలాడే వడలు ప్రిపేర్ చేసుకున్నారంటే పైకి క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి! ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! కేవలం నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ అయ్యే ఈ రెసిపీని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా కొత్తగా ఉందని రెండుమూడు వడలను ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు. అప్పటికప్పుడు తక్కువ పదార్థాలతో చాలా ఈజీగా వీటిని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి దీనికి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చికొబ్బరి - 1 కప్పు
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- అల్లంపేస్టు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 6
- పుదీనా - 1 కప్పు
- పెసరపప్పు - 1 కప్పు
- ఉల్లిపాయ తురుము - 1 కప్పు
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో కప్పు పెసరపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే ఆరు పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో ఒక కప్పు పచ్చికొబ్బరి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేయాలి. అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర, కప్పు పుదీనా, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసిన మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు, ఒక కప్పు శనగపిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, నానట్టిన పెసరపప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకొని వడ ఆకారంలో చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న వడలను కడాయికి సరిపడా ఒక్కొక్కటిగా వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత గరిటెతో వడలను రెండువైపులా టర్న్ చేస్తూ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే కరకరలాడే కొబ్బరి వడలు తయారైనట్లే!
- ఆ తర్వాత వేడివేడిగా కొబ్బరి వడలను మీకు నచ్చిన చట్నీతో తింటే ఆహా అనాల్సిందే.
- మీరు ఎక్కువ మోతాదులో ఈ వడలను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే కొబ్బరితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
