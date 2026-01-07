ETV Bharat / offbeat

Kobbari Annam Making : సాధారణంగా ఇండ్లలో పిల్లలు, పెద్దల కోసం వివిధ రకాల రైస్ రెసీపీలు చేస్తుంటారు. ఇవే కాకుండా మరో సూపర్ రెసిపీని మీకోసం తీసుకొచ్చాం. అదే కొబ్బరన్నం. దీనిని సింపుల్​గా కుక్కర్​లో నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది లంచ్​బాక్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​గా సెట్ అవుతుంది​. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు.

Coconut Rice
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - ఒక కప్పు
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • లవంగాలు - 4
  • యాలకులు - 2
  • బిర్యానీఆకు - 1
  • జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పుదీనా తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిబఠాణీ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలపొడి - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Coconut Rice
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కప్పు బియ్యం, నీళ్లు పోసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. అదేవిధంగా ఒక ఉల్లిపాయ, ఐదు పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే మిక్సీజార్​లో ముప్పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులో గ్లాసు నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టాలి.
Coconut Rice
కొబ్బరి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, ఒక టేబుల్ నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక దాల్చినచెక్క, నాలుగు లవంగాలు, రెండు యాలకులు, ఒక బిర్యానీ ఆకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇవి వేగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు వేసి వేగనివ్వాలి. జీడిపప్పు గోల్డెన్ కలర్​ వచ్చాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర తరుగు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పుదీనా తరుగు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
Coconut Rice
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చిబఠాణీ వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, నానబెట్టిన బియ్యం, గ్రైండ్ చేసుకున్న కొబ్బరిపాలను కొలిచి పోయాలి. (కొబ్బరిపాలు గ్లాసు పరిమాణంలో ఉంటే మరో గ్లాసు నీళ్లు పోయాలి).
  • ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూతపెట్టాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
Coconut Rice
కరివేపాకు (Getty Images)
  • రెండు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత చూస్తే వేడివేడి కొబ్బరన్నం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఈ కొబ్బరన్నంను మాములుగానే తినేయోచ్చు. లేదంటే రైతా వేసి తిన్నారంటే అద్దిరిపోతుంది.

