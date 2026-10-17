కమ్మని "కొబ్బరి ఆలూ ఫ్రై" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ కావాలంటారు!
తయారీ విధానం చాలా సింపుల్ - అద్దిరిపోయే రుచి మీ సొంతం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 2:44 PM IST
Alu Coconut fry Recipe : బంగాళదుంపతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. దీనితో చేసే ఫ్రైకి సెపరేట్ ఫ్యాన్స్ బేస్ ఉంది. అందుకే ఈరోజు మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని ఎదురు చూస్తోంది. అదే కొబ్బరి ఆలూ ఫ్రై. ఇలా చేశారంటే అల్టిమేట్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంపలు - 4
- ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 6
- ఎండుకొబ్బరి - ఒక కప్పు
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నువ్వులు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో నాలుగు బంగాళదుంపలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. ఆలూ ఉడికిన తర్వాత పొట్టు తీసి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టీ స్పూన్ల శనగపప్పు వేసి వేయించాలి. ఇది వేగాక ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు, ఆరు ఎండుమిర్చి, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కప్పు ఎండుకొబ్బరి, ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి.
ఇదే పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇది వేగిన అనంతరం కొద్దిగా కరివేపాకు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
అనంతరం ఉడికించి కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు వేసి వేయించాలి. ఇవి మంచి రంగు వచ్చిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి యాడ్ చేసి బాగా కలుపుతూ మరో మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
మూడు నిమిషాల అనంతరం ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి మరో నిమిషం పాటు బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
అంతే నోరూరించే కొబ్బరి ఆలూ ఫ్రై తయారైనట్లే!
ఈ కర్రీ అన్నంతో పాటు రోటీ, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక సైడ్ డిష్గా సాంబార్, రసంలో తింటే ఆహా అనాల్సిందే.
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