ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "కొబ్బరి పాలకోవా" - నోట్లో వెన్నలా కరిగిపోతుంది!

కొబ్బరితో సింపుల్​గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేయోచ్చు!

Kobbari Palakova
Kobbari Palakova (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 10:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kobbari Palakova Prepare in Telugu : పాలకోవా పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. ఇది నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. అందుకే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇంట్లో కూడా వీటిని తయారు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్​గా కొబ్బరి పాలకోవాను ఇంట్లో ట్రై చేశారంటే టేస్టీగా ఉండి తినాకొద్దీ తినాలపిస్తుంది. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే సూపర్​గా వస్తుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ స్వీట్ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఇంటికి బంధువులు వచ్చినపుడు ఇలాంటి కర్రీ చేసి పెట్టండి - అస్సలు మర్చిపోరు!

Kobbari Palakova
పచ్చికొబ్బరి తురుము (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలు - 1 లీటర్
  • బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
  • బాదం - 20
  • చక్కెర - అర కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - ఒక కప్పు
  • జీడిపప్పు - 25
  • పాలపొడి - 50 గ్రాములు
  • పంచదార - అర కప్పు
Kobbari Palakova
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సీజార్​లో 20 బాదం పలుకులు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక లీటర్ పాలు పోసి మరిగించాలి. పాలు దగ్గరికి అయినా తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన బాదం పొడి వేసి కలపాలి.
Kobbari Palakova
యాలకులు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత 25 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించి ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • ఇదే కడాయిలో కప్పు బెల్లం తురుము, కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము, అర కప్పు పంచదార వేసి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు మరిగించిన పాలు పోసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత 50 గ్రాముల పొడి, యాలకుల పొడి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఈ మిశ్రమం బాగా దగ్గరగా అయిన తర్వాత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పలుకులు వేసి కలపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Kobbari Palakova
బెల్లం (Getty Images)
  • అంతే నోరూరించే కొబ్బరి పాలకోవా సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలు భలే ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక వారికి ఫేవరెట్​ స్వీట్ రెసిపీగా మారడంతో పాటు ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు!
Kobbari Palakova
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • మీరు ఈ కొబ్బరి పాలకోవాను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పాలు, బెల్లం, కొబ్బరి తరుముతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

తెలంగాణ స్పెషల్ "సకినాలు" - ఇలా చేస్తే కమ్మగా, కరకరలాడుతాయి!

రెస్టారెంట్ స్టైల్ "చికెన్ పకోడీ" - పండుమిర్చి, కరివేపాకు ఫ్లేవర్​తో సింపుల్​గా ఇలా ట్రై చేయండి!

TAGGED:

COCONUT PALAKOVA RECIPE IN TELUGU
కొబ్బరి పాలకోవా తయారీ విధానం
COCONUT KHOYA MITHAI MAKING
THENGAI PALAKOVA PREPARE
KOBBARI PALAKOVA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.