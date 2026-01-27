నోరూరించే "కొబ్బరి పాలకోవా" - నోట్లో వెన్నలా కరిగిపోతుంది!
కొబ్బరితో సింపుల్గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేయోచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 10:35 AM IST
Kobbari Palakova Prepare in Telugu : పాలకోవా పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. ఇది నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. అందుకే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇంట్లో కూడా వీటిని తయారు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్గా కొబ్బరి పాలకోవాను ఇంట్లో ట్రై చేశారంటే టేస్టీగా ఉండి తినాకొద్దీ తినాలపిస్తుంది. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇన్స్టంట్గా చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే సూపర్గా వస్తుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ స్వీట్ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలు - 1 లీటర్
- బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
- బాదం - 20
- చక్కెర - అర కప్పు
- యాలకుల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - ఒక కప్పు
- జీడిపప్పు - 25
- పాలపొడి - 50 గ్రాములు
- పంచదార - అర కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీజార్లో 20 బాదం పలుకులు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక లీటర్ పాలు పోసి మరిగించాలి. పాలు దగ్గరికి అయినా తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన బాదం పొడి వేసి కలపాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత 25 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించి ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే కడాయిలో కప్పు బెల్లం తురుము, కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము, అర కప్పు పంచదార వేసి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు మరిగించిన పాలు పోసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత 50 గ్రాముల పొడి, యాలకుల పొడి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఈ మిశ్రమం బాగా దగ్గరగా అయిన తర్వాత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పలుకులు వేసి కలపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే కొబ్బరి పాలకోవా సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలు భలే ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక వారికి ఫేవరెట్ స్వీట్ రెసిపీగా మారడంతో పాటు ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు!
- మీరు ఈ కొబ్బరి పాలకోవాను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పాలు, బెల్లం, కొబ్బరి తరుముతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
