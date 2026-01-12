కొబ్బరితో కమ్మని "మురుకులు" - ఈ సంక్రాంతి పండక్కి కరకరలాడించండి!
పచ్చికొబ్బరితో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - నూనె తక్కువ, క్రంచీ ఎక్కువ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 11:43 AM IST
Kobbari Murukulu Prepare in Telugu : సంక్రాంతి వస్తుందంటే చాలు పిండి వంటల సందడి మొదలవుతుంది. ఇందులో భాగంగా ఇండ్లలో వివిధ రకాల తినుబండారాలు చేస్తుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ సరికొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కొబ్బరి మురుకులు. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే భలే కమ్మగా ఉంటాయి. అలాగే వీటిని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పైగా వీటి తయారీకి ఆయిల్ కూడా అంతగా పట్టదు! నిమిషాల్లోనే అప్పటికప్పుడు కేజీల కొద్ది పిండి అయినా ఈజీగా చేయొచ్చు. వీటిని ఒక్కసారి చేస్తే సుమారు 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి నోరూరించే ఈ క్రిస్పీ టేస్టీ కొబ్బరి మురుకులు ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినపప్పు - ముప్పావు కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 4 కప్పులు
- నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - సరిపడా
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ముప్పావు కప్పు మినపప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఇవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అనంతరం మినప్పిండిని జల్లెడతో జల్లించి మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులోనే నాలుగు కప్పుల బియ్యప్పిండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, రెండు టీ స్పూన్ల ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. అలాగే రెండు టీ స్పూన్ల వేడి నూనె యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను మిక్సీజార్ వేయాలి. అలాగే కొద్దిగా నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేయాలి. అదేవిధంగా రెండు కప్పుల వేడి నీళ్లు పోసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత జాలితో కొబ్బరి పాలను గిన్నెలోకి వడగట్టాలి.
- ఇప్పుడు కలిపి ఉంచిన పిండిలో కొబ్బరి పాలను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ మిక్స్ చేసి పిండిని సెమీ సాఫ్ట్గా కలపాలి. అనంతరం మురుకుల గొట్టంలో సింగిల్ హోల్ రంధ్రం ఉన్న బిళ్ల ఉంచి పిండిని అందులో పెట్టాలి. మిగిలిన పిండిపై తడి క్లాత్ వేసి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు ప్లేట్ తీసుకొని చిన్నచిన్న మురుకులుగా పిండిని వత్తుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కడాయికి సరిపడా మురుకులు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత మురుకులను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే కొబ్బరి మురుకులు రెడీ అయినట్లే!
- అనంతరం వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
