Coconut Rasam in Telugu : కొబ్బరిని వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కొబ్బరి చారు. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలో ఈ చారు వేసి తింటే ఆహా అనాల్సిందే! మరి ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Coconut Rasam
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 2 కప్పులు
  • శనగపిండి - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • టమోటా - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
Coconut Rasam
ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సీజార్​లో రెండు కప్పుల పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని జాలితో వడకట్టి కొబ్బరి పాలను తీసి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక టమోటా, మూడు పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
Coconut Rasam
శనగపిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టీ స్పూన్ శనగపిండి వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఆ తర్వాత శనగపిండిని కొబ్బరి పాలలో వేసి ఉండలు లేకుండా కలపాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలక్రర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగాక తరిగి ఉంచిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
Coconut Rasam
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి కలపాలి. అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు యాడ్ చేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
  • అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, పావు టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇందులో కొబ్బరి పాలను వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు పొంగులు వచ్చేవరకు మరిగించాలి.
Coconut Rasam
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • రెండు పొంగులు వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే కొబ్బరి చారు సిద్ధంగా ఉంటుంది!

