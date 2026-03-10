కొబ్బరి పాలతో "చికెన్ కర్రీ" - అన్నం, బగారా, టిఫెన్స్, చపాతీల్లోకి పర్ఫెక్ట్ - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
-సరికొత్త పద్ధతిలో చికెన్ కర్రీ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!
Published : March 10, 2026 at 10:51 AM IST
Coconut Milk Chicken Curry: చికెన్ కర్రీ పేరు చెబితే ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అని ఎదురుచూస్తుంటారు. కారణం అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. అందుకే తీరొక్క రీతిలో దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే చికెన్ కర్రీని ఎప్పుడూ ఒకటే పద్ధతిలో కాకుండా ఈసారి కాస్త కొత్తగా కొబ్బరి పాలు కలిపి చేసుకోండి, సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ కర్రీ స్పైసీగా ఉండి రైస్, బగారా, పులావ్, చపాతీ, పరోటా, ఇడ్లీ, దోశ, వడ వంటివాటిల్లోకి కిర్రాక్గా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా టేస్టీ, స్పైసీ కొబ్బరి పాల చికెన్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
మసాలా పొడి కోసం:
- ధనియాలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- సోంపు గింజలు - అర టీస్పూన్
- షాజీరా - పావు టీస్పూన్
- మిరియాలు - 1 టీస్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
- లవంగాలు - 6
- యాలకులు - 6
చికెన్ మారినేషన్ కోసం:
- చికెన్ - 1 కేజీ
- కారం - తగినంత
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- చికెన్ మసాలా - అర టీస్పూన్
- నెయ్యి - 1 టేబుల్స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- పుదీనా ఆకులు - కొద్దిగా
కర్రీ కోసం:
- నూనె - 4 టేబుల్స్పూన్లు
- షాజీరా - అర టీస్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
- లవంగాలు - 3
- యాలకులు - 3
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 4
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- పుదీనా తరుగు - కొద్దిగా
- కొబ్బరి పాలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
తయారీ విధానం:
- చికెన్ను నిమ్మరసం, ఉప్పు వేసి కలిపి రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి వేసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ధనియాలు, జీలకర్ర, సోంపు గింజలు, షాజీరా, మిరియాలు, దాల్చనచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఈ మసాలా దినుసులు పూర్తిగా వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. మిక్సీజార్లోకి వేయించిన పదార్థాలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కడిగిన చికెన్ ముక్కలు, కారం, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, గ్రైండ్ చేసిన మసాలా 1 టీస్పూన్, చికెన్ మసాలా, నెయ్యి, కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు వేసి ముక్కలకు పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి, అడుగు మందంగా ఉన్న పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో షాజీరా, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకులు వేసి వేయించాలి.
- ఈ దినుసులు వేగినాక ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయ తరుగు గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేలా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అల్లం చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక పసుపు, కొత్తిమీర, పుదీనా ఆకులు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు మగ్గించాలి.
- ఆ తర్వాత మారినేట్ చేసిన చికెన్ ముక్కలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- చికెన్ ముక్కల్లోని నీరు ఇంకిపోయి కూర దగ్గరపడినాక కొబ్బరి పాలు వేసి కలిపి ఉడికించాలి.
- చికెన్ ముక్కలు పర్ఫెక్ట్గా ఉడికి గ్రేవీ దగ్గరపడినాక గ్రైండ్ చేసిన మసాలా పొడి 1 టీస్పూన్, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి పాల చికెన్ కర్రీ రెడీ.
చిట్కాలు:
- చికెన్ను నిమ్మరసం, ఉప్పు వేసి కలుపుకుని వాష్ చేసుకోవడం వల్ల నీచు వాసన పోవడంతో పాటు ముక్క జ్యూసీగా ఉంటుంది.
- మసాలా దినుసులను కేవలం లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే వేయించాలి. వీటిని ఎక్కువగా వేయిస్తే మాడిపోవడంతో పాటు పొడి చేదు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
- కొబ్బరి పాలను చికెన్లో వేసినాక మరీ ఎక్కువ సేపు ఉడికించాల్సిన పనిలేదు. అలా అని గ్రేవీ మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త చిక్కగా ఉండేలా కుక్ చేసుకోవాలి.
ధనియాలతో అద్భుతమైన "పులుసు" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది - తయారీ ఈజీ!
పైన క్రిస్పీగా, లోపల జ్యూసీగా "చీజ్ ఆలూ టిక్కీ" - డీప్ ఫ్రై అవసరం లేదు - టేస్ట్ సూపర్!