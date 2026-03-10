ETV Bharat / offbeat

కొబ్బరి పాలతో "చికెన్ కర్రీ" - అన్నం, బగారా, టిఫెన్స్​, చపాతీల్లోకి పర్ఫెక్ట్​ - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

-సరికొత్త పద్ధతిలో చికెన్​ కర్రీ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Coconut Milk Chicken Curry
Coconut Milk Chicken Curry
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 10, 2026 at 10:51 AM IST

3 Min Read
Coconut Milk Chicken Curry: చికెన్​ కర్రీ పేరు చెబితే ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అని ఎదురుచూస్తుంటారు. కారణం అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. అందుకే తీరొక్క రీతిలో దీనిని ప్రిపేర్​ చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే చికెన్​ కర్రీని ఎప్పుడూ ఒకటే పద్ధతిలో కాకుండా ఈసారి కాస్త కొత్తగా కొబ్బరి పాలు కలిపి చేసుకోండి, సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ కర్రీ స్పైసీగా ఉండి రైస్​, బగారా, పులావ్​, చపాతీ, పరోటా, ఇడ్లీ, దోశ, వడ వంటివాటిల్లోకి కిర్రాక్​గా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా టేస్టీ, స్పైసీ కొబ్బరి పాల చికెన్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

మసాలా పొడి కోసం:

  • ధనియాలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • సోంపు గింజలు - అర టీస్పూన్​
  • షాజీరా - పావు టీస్పూన్​
  • మిరియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
  • లవంగాలు - 6
  • యాలకులు - 6

చికెన్​ మారినేషన్​ కోసం:

  • చికెన్​ - 1 కేజీ
  • కారం - తగినంత
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • చికెన్​ మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • పుదీనా ఆకులు - కొద్దిగా
Coconut Milk Chicken Curry
Coconut Milk Chicken Curry

కర్రీ కోసం:

  • నూనె - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
  • షాజీరా - అర టీస్పూన్​
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
  • లవంగాలు - 3
  • యాలకులు - 3
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • పుదీనా తరుగు - కొద్దిగా
  • కొబ్బరి పాలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
Coconut Milk Chicken Curry
Coconut Milk Chicken Curry

తయారీ విధానం:

  • చికెన్​ను నిమ్మరసం, ఉప్పు వేసి కలిపి రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి వేసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి ధనియాలు, జీలకర్ర, సోంపు గింజలు, షాజీరా, మిరియాలు, దాల్చనచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఈ మసాలా దినుసులు పూర్తిగా వేగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన పదార్థాలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Coconut Milk Chicken Curry
Coconut Milk Chicken Curry
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి కడిగిన చికెన్​ ముక్కలు, కారం, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, పసుపు, గ్రైండ్​ చేసిన మసాలా 1 టీస్పూన్​, చికెన్​ మసాలా, నెయ్యి, కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు వేసి ముక్కలకు పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి, అడుగు మందంగా ఉన్న పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో షాజీరా, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకులు వేసి వేయించాలి.
Coconut Milk Chicken Curry
Coconut Milk Chicken Curry
  • ఈ దినుసులు వేగినాక ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఉల్లిపాయ తరుగు గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేలా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అల్లం చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక పసుపు, కొత్తిమీర, పుదీనా ఆకులు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు మగ్గించాలి.
Coconut Milk Chicken Curry
Coconut Milk Chicken Curry
  • ఆ తర్వాత మారినేట్​ చేసిన చికెన్​ ముక్కలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • చికెన్​ ముక్కల్లోని నీరు ఇంకిపోయి కూర దగ్గరపడినాక కొబ్బరి పాలు వేసి కలిపి ఉడికించాలి.
  • చికెన్​ ముక్కలు పర్ఫెక్ట్​గా ఉడికి గ్రేవీ దగ్గరపడినాక గ్రైండ్​ చేసిన మసాలా పొడి 1 టీస్పూన్​, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి పాల చికెన్​ కర్రీ రెడీ.
Coconut Milk Chicken Curry
Coconut Milk Chicken Curry

చిట్కాలు:

  • చికెన్​ను నిమ్మరసం, ఉప్పు వేసి కలుపుకుని వాష్​ చేసుకోవడం వల్ల నీచు వాసన పోవడంతో పాటు ముక్క జ్యూసీగా ఉంటుంది.
  • మసాలా దినుసులను కేవలం లో ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే వేయించాలి. వీటిని ఎక్కువగా వేయిస్తే మాడిపోవడంతో పాటు పొడి చేదు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
  • కొబ్బరి పాలను చికెన్​లో వేసినాక మరీ ఎక్కువ సేపు ఉడికించాల్సిన పనిలేదు. అలా అని గ్రేవీ మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త చిక్కగా ఉండేలా కుక్​ చేసుకోవాలి.

