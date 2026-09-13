ETV Bharat / offbeat

గణేశ్ నవరాత్రుల స్పెషల్ 'కొబ్బరి లడ్డూ' - అప్పటికప్పుడు ఇలా ఈజీగా తయారు చేసి పెట్టండి!

కొబ్బరి లడ్డూ ప్రసాదం - వినాయకుడికి చాలా ఇష్టం

kobbari laddu
కొబ్బరి లడ్డూ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ganesh Laddu 2026 : గణేష్ చతుర్థి రోజున వినాయకుడికి మోదకాలతో పాటు కొబ్బరి లడ్డూలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. బూందీ లడ్డూకంటే కొబ్బరి లడ్డూ చాలా రుచిగా ఉంటాయి. ఇందులో పోషకాలూ అధికమే. తురిమిన లేదా ఎండు కొబ్బరి, కండెన్స్‌డ్ మిల్క్, నెయ్యి, యాలకులను చిక్కబడే వరకు ఉడికించి, ఉండలుగా చుట్టి, కొబ్బరి పొడిలో డిప్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

20 నిమిషాల లోపే సిద్ధమయ్యే ఈ లడ్డూలను కుంకుమపువ్వు, నట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్ లేదా బెల్లంతో మీకు నచ్చినట్లుగా మార్చుకోవచ్చు. లడ్డూ తయారీలో ఉపయోగించిన కొబ్బరి రకాన్ని బట్టి నిల్వ చేసుకోవచ్చు.

'గణేశ్ పూజా సామగ్రి లిస్ట్' - విగ్రహాన్ని పూజించే ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరం!

గణేష్ చతుర్థి సమయంలో భక్తులు తరచుగా సమర్పించే నైవేద్యంలో భాగంగా ఉండ్రాళ్ల పాయసం, మోదకాలతో పాటు లడ్డూలను కూడా తయారు చేస్తారు. కొబ్బరి లడ్డూలు ఎంతో ఆకర్షణీయంగా, గుండ్రని ఆకృతిలో మరింత రుచికరంగా ఉంటాయి. పండుగ వేళల్లో ఇలాంటి ప్రసాదాలు తయారు చేయడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టదు. అప్పటికప్పుడు అతి సునాయాసంగా తయారు చేసి పెట్టొచ్చు.

కావల్సిన పదార్థాలు

కొబ్బరి లడ్డూ తయారీ విధానంలో గట్టిదనం కోసం తురిమిన లేదా ఎండు కొబ్బరి, తీపి, ఆకృతి కోసం కండెన్స్‌డ్ మిల్క్, రుచి కోసం నెయ్యి, సువాసన కోసం యాలకుల పొడి తప్పనిసరి. లడ్డూ కరకరలాడటం కోసం తరిగిన నట్స్, రంగు కోసం కుంకుమపువ్వు, సువాసన కోసం రోజ్ వాటర్ వంటివి చేర్చుకోవచ్చు. పచ్చి కొబ్బరితో చేసిన లడ్డూ తేమగా, సువాసనతో ఉంటుంది కానీ త్వరగా పాడైపోతుంది, అయితే ఎండు కొబ్బరితో చేసిన లడ్డూ గట్టిగా ఉండి ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుంది.

తయారీ విధానం

కొబ్బరిని రంగు మారకుండా సువాసన వెలువడేలా సన్నటి మంటపై నెయ్యిలో తేలికగా వేయించాలి. అందులో కండెన్స్‌డ్ మిల్క్ వేసి, చిక్కబడి, గిన్నె నుంచి వేరయ్యే వరకు ఉడికించాలి. యాలకులు, ఇతర సుగంధ ద్రవ్యాలు వేసి, కొద్దిగా చల్లారనివ్వండి, ఆ తర్వాత నునుపైన ఉండలుగా వత్తాలి. అలంకరణ కోసం ఎండు కొబ్బరిలో దొర్లించాలి. వేడిగా ఉన్నప్పుడే వత్తడం వల్ల ఆకారం నునుపుగా వస్తుంది. లడ్డూలు ఫ్రిజ్‌లో ఉంచితే వారం రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటాయి.

పండుగలు, ఫంక్షన్లలో లడ్డూ ఆకర్షణీయంగా ఉండడానికి అవి బంగారం రంగులో కనిపించడానికి కుంకుమపువ్వు కలిపిన పాలు, లోపల స్టఫింగ్​కోసం గుల్కంద్, చాక్లెట్ రుచి కోసం కోకో పౌడర్, లేదా సంప్రదాయ రుచి కోసం బెల్లం వంటివి ఉంటాయి.

గణేశ్ విగ్రహం ఇంటికి తెస్తున్నారా? - ఈ 5 వాస్తు చిట్కాలను తెలుసుకోండి!

'వినాయక విత్తనం' నాటుకుంటారా! - మీ ఇల్లంతా పూలు, పండ్ల మయం!

TAGGED:

GANESH LADDU MAKING PROCESS
LADDU RECIPE PROCESS
KOBBARI LADDU
కొబ్బరి లడ్డూ తయారీ విధానం
GNESH LADDU 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.