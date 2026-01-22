ETV Bharat / offbeat

వహ్వా అనిపించే "కొబ్బరి ఫ్రైడ్ రైస్" - చికెన్​ కర్రీతో పండగే!

- ఎంతో టేస్టీగా కోకోనట్​ రైస్ - రెగ్యులర్​ రైస్​ పక్కన పెట్టి ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి - పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా లాగిస్తారు

Coconut Fried Rice
Coconut Fried Rice (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 22, 2026 at 10:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Coconut Fried Rice : చికెన్ కర్రీ పేరు చెబితేనే నోరూరిపోయే ఫ్యాన్స్ ఎందరో! అందుకే వారంలో ఒకటికన్నా ఎక్కువ సార్లు చికెన్ రెసిపీ లాగిస్తుంటారు. అయితే అందులోకి రెగ్యులర్​ రైస్​ మాత్రమే ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. కానీ, జిహ్వ చాపల్యాన్ని మరింతగా సంతృప్తి పరచడానికి మీకు సూపర్ ఆప్షన్ ఉంది. అదే "కొబ్బరి ఫ్రైడ్ రైస్".

పచ్చి కొబ్బరి తురుము, నెయ్యి, జీడిపప్పు వంటి పదార్థాలతో తయారు చేసే ఈ రెసిపీ టేస్ట్​ బడ్స్​తోపాటు మనసును కూడా ఉల్లాసంగా మార్చేస్తుంది. ఇది మీరు కోరినప్పుడు తినడానికి మాత్రమే కాదు, అకస్మాత్తుగా అతిథులు వచ్చినప్పుడు కూడా అల్టిమేట్​ ఛాయిస్. ఎలాంటి హైరానా పడకుండా కేవలం 30 నిమిషాల్లో ఈ రెసిపీని తయారు చేసేయొచ్చు. మరి, దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావలసిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 3 కప్పులు
  • కొబ్బరి నూనె - 2 టేబుల్‌స్పూన్లు
  • కొబ్బరి పాలు - 1 కప్పు
  • మినపప్పు - 1 టీస్పూన్
  • జీడిపప్పు - 10 పలుకులు
  • యాలకులు - 5
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 4 టేబుల్‌ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • మిరియాలు - 1 టీస్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • ఉప్పు - తగినంత

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బియ్యాన్ని రెండు మూడు సార్లు నీటితో శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టి అందులో నెయ్యి వేసుకోండి
  • నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అందులో బియ్యం వేయాలి. కొబ్బరి పాలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి రైస్​ కుక్​ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద మరో కడాయి పెట్టుకొని కొబ్బరి నూనె వేయండి. హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు వేసి చిటపటలాడించండి
  • ఆ తర్వాత మినపప్పు, జీడిపప్పు, మిరియాలు, యాలకులు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి ఒక నిమిషం దాకా ఫ్రై చేయండి
  • ఇప్పుడు కడాయిలో కొబ్బరి తురుము వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొంచెం ఉప్పు వేయండి. కొబ్బరి లైట్ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి
  • అనంతరం కుక్​ చేసి పెట్టుకున్న అన్నాన్ని ఇందులో వేసి 2-3 నిమిషాల పాటు బాగా వేడి అయ్యేలా కలపండి. అంతే, వేడివేడి కొబ్బరి ఫ్రైడ్ రైస్ సిద్ధం!
  • ఇది ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. దీన్ని తినడానికి ప్రత్యేకంగా సైడ్ డిష్ అవసరం లేదు. నేరుగానే తినేయొచ్చు. ఇక ఇందులోకి చికెన్​ కర్రీని యాడ్​ చేసుకున్నారంటే అమోఘం అంతే!

టిప్స్ :

  • అన్నం వండేటప్పుడు నీళ్లు సరిపడా మాత్రమే పోసుకొని, రైస్​ పుల్లలుగా ఉడికేలా చూసుకోవాలి. మెత్తగా వండితే ఫ్రైడ్​ రైస్​ అంతగా బాగుండదు
  • బియ్యం ఉడికించేటప్పుడు సగం నీళ్లు, సగం కొబ్బరి పాలు పోస్తే అన్నం చాలా కమ్మగా ఉంటుంది. కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు కొబ్బరి పాలను ఎక్కువగా తీసుకోవాలి
  • పోపులో ఎండుమిర్చితోపాటు రెండుమూడు పచ్చిమిర్చీలను కూడా వేసుకోవచ్చు.

TAGGED:

HOW TO MAKE COCONUT FRIED RICE
FRIED RICE RECIPE IN TELUGU
COCONUT RECIPES IN TELUGU
CHICKEN RICE
COCONUT FRIED RICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.