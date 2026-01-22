వహ్వా అనిపించే "కొబ్బరి ఫ్రైడ్ రైస్" - చికెన్ కర్రీతో పండగే!
- ఎంతో టేస్టీగా కోకోనట్ రైస్ - రెగ్యులర్ రైస్ పక్కన పెట్టి ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి - పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా లాగిస్తారు
Published : January 22, 2026 at 10:50 AM IST
Coconut Fried Rice : చికెన్ కర్రీ పేరు చెబితేనే నోరూరిపోయే ఫ్యాన్స్ ఎందరో! అందుకే వారంలో ఒకటికన్నా ఎక్కువ సార్లు చికెన్ రెసిపీ లాగిస్తుంటారు. అయితే అందులోకి రెగ్యులర్ రైస్ మాత్రమే ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. కానీ, జిహ్వ చాపల్యాన్ని మరింతగా సంతృప్తి పరచడానికి మీకు సూపర్ ఆప్షన్ ఉంది. అదే "కొబ్బరి ఫ్రైడ్ రైస్".
పచ్చి కొబ్బరి తురుము, నెయ్యి, జీడిపప్పు వంటి పదార్థాలతో తయారు చేసే ఈ రెసిపీ టేస్ట్ బడ్స్తోపాటు మనసును కూడా ఉల్లాసంగా మార్చేస్తుంది. ఇది మీరు కోరినప్పుడు తినడానికి మాత్రమే కాదు, అకస్మాత్తుగా అతిథులు వచ్చినప్పుడు కూడా అల్టిమేట్ ఛాయిస్. ఎలాంటి హైరానా పడకుండా కేవలం 30 నిమిషాల్లో ఈ రెసిపీని తయారు చేసేయొచ్చు. మరి, దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 3 కప్పులు
- కొబ్బరి నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- కొబ్బరి పాలు - 1 కప్పు
- మినపప్పు - 1 టీస్పూన్
- జీడిపప్పు - 10 పలుకులు
- యాలకులు - 5
- పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- మిరియాలు - 1 టీస్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- ఉప్పు - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బియ్యాన్ని రెండు మూడు సార్లు నీటితో శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టి అందులో నెయ్యి వేసుకోండి
- నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అందులో బియ్యం వేయాలి. కొబ్బరి పాలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి రైస్ కుక్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద మరో కడాయి పెట్టుకొని కొబ్బరి నూనె వేయండి. హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు వేసి చిటపటలాడించండి
- ఆ తర్వాత మినపప్పు, జీడిపప్పు, మిరియాలు, యాలకులు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి ఒక నిమిషం దాకా ఫ్రై చేయండి
- ఇప్పుడు కడాయిలో కొబ్బరి తురుము వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొంచెం ఉప్పు వేయండి. కొబ్బరి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి
- అనంతరం కుక్ చేసి పెట్టుకున్న అన్నాన్ని ఇందులో వేసి 2-3 నిమిషాల పాటు బాగా వేడి అయ్యేలా కలపండి. అంతే, వేడివేడి కొబ్బరి ఫ్రైడ్ రైస్ సిద్ధం!
- ఇది ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. దీన్ని తినడానికి ప్రత్యేకంగా సైడ్ డిష్ అవసరం లేదు. నేరుగానే తినేయొచ్చు. ఇక ఇందులోకి చికెన్ కర్రీని యాడ్ చేసుకున్నారంటే అమోఘం అంతే!
టిప్స్ :
- అన్నం వండేటప్పుడు నీళ్లు సరిపడా మాత్రమే పోసుకొని, రైస్ పుల్లలుగా ఉడికేలా చూసుకోవాలి. మెత్తగా వండితే ఫ్రైడ్ రైస్ అంతగా బాగుండదు
- బియ్యం ఉడికించేటప్పుడు సగం నీళ్లు, సగం కొబ్బరి పాలు పోస్తే అన్నం చాలా కమ్మగా ఉంటుంది. కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు కొబ్బరి పాలను ఎక్కువగా తీసుకోవాలి
- పోపులో ఎండుమిర్చితోపాటు రెండుమూడు పచ్చిమిర్చీలను కూడా వేసుకోవచ్చు.