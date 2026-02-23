ETV Bharat / offbeat

Kothimeera Kobbari Rice : ఇంట్లో పిల్లలు,పెద్దలకు లంచ్​ బాక్స్​ ప్రిపేర్​ చేయడం పెద్ద టాస్క్ అని చెప్పొచ్చు.​ ఎందుకంటే అన్నం, కూర సెపరేట్​గా వండాలి. ఒక్కోసారి కర్రీ చేయడానికి టైమ్​ లేకపోతే చట్నీతో సరిపెడుతుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ టెన్షన్​ లేకుండా చాలా అంటే చాలా ఈజీగా చేసుకునేలా ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే కొత్తిమీర కొబ్బరి రైస్. కొత్తిమీర, బియ్యం, కొబ్బరి, ఇతర పదార్థాలు వేసి ప్రిపేర్ చేసే ఈ రెసిపీ సూపర్​గా ఉంటుంది.

ఒక్కసారి ఈ రైస్ రెసిపీని తయారు చేశారంటే వీలున్నప్పుడల్లా చేసుకొని తింటారు. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇది​ లంచ్​లోకి మాత్రమే కాకుండా డిన్నర్​ టైమ్​లో కూడా పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది. మరి ఇక లేట్​ చేయకుండా కొత్తిమీర కొబ్బరి​ రైస్​ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో? ఇప్పుడు చూసేయండి.

Kothimeera Kobbari Rice
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - ఒక కప్పు
  • కొత్తిమీర - అర కప్పు
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • యాలకులు - 2
  • లవంగాలు - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
Kothimeera Kobbari Rice
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో కొత్తిమీర, పచ్చికొబ్బరి, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కప్పు బియ్యం, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. అన్నం కాస్త పొడిపొడిగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Kothimeera Kobbari Rice
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు మిక్సీజార్​లో అర కప్పు కొత్తిమీర, పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేయాలి. అలాగే ఒక దాల్చినచెక్క, రెండు యాలకులు నాలుగు లవంగాలు, రెండు పచ్చిమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. ఈ మిశ్రమం వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలక్రర, మూడు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేయించాలి.
Kothimeera Kobbari Rice
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న కొబ్బరికొత్తిమీర పేస్ట్​, ఉడికించిన అన్నం వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే కమ్మని కొత్తిమీర కొబ్బరి రైస్ రెడీ అయినట్లే!
Kothimeera Kobbari Rice
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలు ఒక్క మెతుకు కూడా మిగల్చరు.
  • అంతేకాక ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రైస్ రెసిపీగా మారుతుంది.

