టిఫెన్స్​లోకి కిర్రాక్ "కొబ్బరి కొత్తిమీర చట్నీ" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Coconut Coriander Chutney Recipe
Coconut Coriander Chutney Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 10, 2026 at 12:11 PM IST

3 Min Read
Coconut Coriander Chutney Recipe : మనందరం బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి డైలీ దోశ, ఇడ్లీ, వడ, బోండా, ఉప్మా అంటూ ఏదో ఒక రకం రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. ఇలా ఏ టిఫెన్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా అందులోకి మంచి రుచికరమైన చట్నీ లేకపోతే ఏదో వెలితిగా ఉంటుంది. అయితే, నార్మల్​గా అందరూ పల్లీ, కొబ్బరి, టమాటా, పుట్నాల చట్నీ వంటివి రెగ్యులర్​గా తయారు చేసుకుంటుంటారు. అలాగని రోజూ అవే తినాలన్నా బోరింగ్​గా అనిపిస్తుంది. ఇకపోతే కొన్నిసార్లు చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం కూడా ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో క్విక్ అండ్ ఈజీగా చేసుకునే ఒక సూపర్ చట్నీ రెసిపీని మీకోసం తీసుకొచ్చాం.

అదే, నోరూరించే "కొబ్బరి కొత్తిమీర చట్నీ". ఇది నార్మల్​గా చేసుకునే​ కొబ్బరి చట్నీతో పోల్చితే కొత్తిమీర కాంబోలో కిర్రాక్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఏ టిఫెన్ చేసుకున్నా అందులోకి మంచి కాంబినేషన్​గా నిలుస్తుంది. పిల్లలైతే ఈ చట్నీతో చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఇది ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది! బిగినర్స్ కూడా చాలా ఈజీ​గా ఈ రుచికరమైన చట్నీని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Coconut Coriander Chutney Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు
  • అర కప్పు - పుట్నాల పప్పు
  • అంగుళం ముక్క - అల్లం
  • నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • కొద్దిగా - చింతపండు
  • రెండు పిడికెళ్లు - కొత్తిమీర

Coconut Coriander Chutney Recipe
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ నోరూరించే ఇన్​స్టంట్ చట్నీ తయారీకి ముందుగా ఒక కప్పు పరిమాణంలో సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అదేవిధంగా, కావాల్సిన పరిమాణంలో తాజా కొత్తిమీరను తీసుకుని కాడల భాగం కొద్దిగా కట్ చేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, పుట్నాల పప్పు, అల్లం ముక్క, రుచికి తగినన్ని పచ్చిమిరపరకాయలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి.
Coconut Coriander Chutney Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అలాగే, నాలుగు రెబ్బలంత చింతపండు, రుచి​కి తగినంత ఉప్పు, కడిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర వేసుకుని ఒకసారి వాటర్ వేయకుండా అన్నింటినీ బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుని వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
Coconut Coriander Chutney Recipe
పుట్నాలు (Getty Images)

పోపు కోసం :

  • ఆయిల్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • మినప్పప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - అర టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
Coconut Coriander Chutney Recipe
తాలింపు (ETV Bharat)
  • తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడయ్యాక మినప్పప్పు, ఆవాలు, ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి ముక్కలను వేసుకుని పోపును బాగా ఫ్రై చేయాలి.
  • పోపు మంచిగా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, నిమిషాల్లోనే అద్భుతమైన రుచితో వావ్ అనిపించే "కొబ్బరి కొత్తిమీర చట్నీ" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్​గా చేసుకునే పల్లీ, టమాటా చట్నీలకు బదులుగా ఓసారి కొత్తిమీర కాంబినేషన్​లో ఇలా "కొబ్బరి చట్నీని" ట్రై చేయండి.

