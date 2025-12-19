నూనెలో వేయించి ఇలా "కొబ్బరి పచ్చడి" చేయండి - "మైండ్ బ్లోయింగ్" టేస్ట్ ఖాయం!

ETV Bharat / offbeat

Kobbari Pachadi
Kobbari Pachadi (ETV Bharat)
Kobbari Pachadi Prepare : చాలా మందికి ఒక్క ముద్దైనా పచ్చడితో తినడం అలవాటు. అందుకే ఇంట్లో వివిధ రకాల చట్నీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో కొబ్బరి పచ్చడి కూడా ఒకటి. కారంకారంగా ఉండే ఈ చట్నీని వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా నెయ్యి వేసి తింటే ఆహా అనాల్సిందే. దీనిని చాలా మంది వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో కొబ్బరిని నూనెలో వేయించి చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది.

ఇది చేయడానికి చింతపండు, ఎండుమిర్చి ఉపయోగించడం వల్ల పుల్లపుల్లగా, కారంగా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. పైగా చాలా సింపుల్​గా ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతో దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ పచ్చడితోనే అన్నం అంతా తినేస్తారు. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా ఈ సూపర్​ టేస్టీ,​ స్పైసీ కొబ్బరి పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి. ఇలా చేస్తే ఐదు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది.

Kobbari Pachadi
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 200 గ్రాములు
  • శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 18
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Kobbari Pachadi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మరో గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి ముక్కలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి లైట్ గోల్డెన్ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో వేయాలి.
Kobbari Pachadi
చింతపండు (Getty Images)
  • ఇదే నూనెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు వేసి వేయించి గిన్నెలో వేసుకోవాలి. అలాగే 18 ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో వేయించిన కొబ్బరిశనగపప్పు ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నానబెట్టిన చింతపండు, కొంచెం పసుపు, సరిపడా నీళ్లు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Kobbari Pachadi
జీలకర్ర, ఆవాలు, పసుపు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, చిటికెడు ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
  • అనంతరం పచ్చడిలో తాలింపు వేసి కలపాలి.
Kobbari Pachadi
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇక అంతే నోరూరించే కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ పచ్చడి వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​!

