నూనెలో వేయించి ఇలా "కొబ్బరి పచ్చడి" చేయండి - "మైండ్ బ్లోయింగ్" టేస్ట్ ఖాయం!
కొబ్బరి పచ్చడి ఇలా చేసి చూడండి - కూరలు పక్కన పెట్టి అన్నం మొత్తం పచ్చడితోనే తినేస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 2:12 PM IST
Kobbari Pachadi Prepare : చాలా మందికి ఒక్క ముద్దైనా పచ్చడితో తినడం అలవాటు. అందుకే ఇంట్లో వివిధ రకాల చట్నీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో కొబ్బరి పచ్చడి కూడా ఒకటి. కారంకారంగా ఉండే ఈ చట్నీని వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా నెయ్యి వేసి తింటే ఆహా అనాల్సిందే. దీనిని చాలా మంది వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో కొబ్బరిని నూనెలో వేయించి చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది.
ఇది చేయడానికి చింతపండు, ఎండుమిర్చి ఉపయోగించడం వల్ల పుల్లపుల్లగా, కారంగా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. పైగా చాలా సింపుల్గా ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతో దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ పచ్చడితోనే అన్నం అంతా తినేస్తారు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ, స్పైసీ కొబ్బరి పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి. ఇలా చేస్తే ఐదు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది.
ఘుమఘుమలాడే "ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ" - కొత్తవాళ్లు ఇలా ట్రై చేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 200 గ్రాములు
- శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 18
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- ఆయిల్ - సరిపడా
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మరో గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి ముక్కలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే నూనెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు వేసి వేయించి గిన్నెలో వేసుకోవాలి. అలాగే 18 ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో వేయించిన కొబ్బరిశనగపప్పు ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నానబెట్టిన చింతపండు, కొంచెం పసుపు, సరిపడా నీళ్లు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, చిటికెడు ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- అనంతరం పచ్చడిలో తాలింపు వేసి కలపాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ అయినట్లే!
- ఈ పచ్చడి వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!
క్రిస్పీ, క్రంచీ "చెగోడీలు" - ఇలా చేశారంటే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
"వింటర్ స్పెషల్ లడ్డూలు" - గోధుమ పిండితో సింపుల్గా ఇలా చేసేయొచ్చు!