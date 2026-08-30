మిగిలిన కొబ్బరి చిప్పలతో సూపర్ టేస్టీ "పచ్చడి" - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!
'కొబ్బరి పచ్చడి' ఇలా చేసి చూడండి - కూరలు పక్కన పెట్టి అన్నం మొత్తం చట్నీతోనే లాగిస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 1:01 PM IST
Coconut Chutney Recipe in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్కి ఒక్క ముద్దైనా పచ్చడితో తినడం అలవాటు. అందుకే, ఇళ్లలో వివిధ రకాల చట్నీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో కొబ్బరి పచ్చడి కూడా ఒకటి. దీన్ని వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఈ రెసిపీ చేశారంటే అద్భుతంగా వస్తుంది. ఇందులో ఎండుమిర్చి, చింతపండు ఉపయోగించడం వల్ల పుల్లపుల్లగా, కారంకారంగా భలేగా ఉంటుంది.
పైగా చాలా సింపుల్గా ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ పచ్చడితోనే అన్నం అంతా తినేస్తారు. అంతేకాక నాలుగు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి, ఆలస్యం చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ, స్పైసీ కొబ్బరి పచ్చడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మెంతికూర వేయించి ఇలా "పప్పు" చేయండి - కమ్మగా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కొబ్బరికాయ - 1(రెండు కొబ్బరి చిప్పలు)
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 20
- ఆయిల్ - తగినంత
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక కొబ్బరికాయను పగలగొట్టి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఓ గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి ముక్కలు వేసి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే నూనెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు వేసి వేగనివ్వాలి. శనగపప్పు వేగిన తర్వాత 20 ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం మిక్సీజార్లో వేయించిన కొబ్బరి ముక్కలు, శనగపప్పుఎండుమిర్చి మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే నానబెట్టిన చింతపండు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టీ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, చిటికెడు ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ తాలింపులో గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడి మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే కమ్మని కొబ్బరి పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఈ పచ్చడిని గ్లాస్జార్లో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే నాలుగు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
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