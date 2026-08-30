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మిగిలిన కొబ్బరి చిప్పలతో సూపర్ టేస్టీ "పచ్చడి" - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!

'కొబ్బరి పచ్చడి' ఇలా చేసి చూడండి - కూరలు పక్కన పెట్టి అన్నం మొత్తం చట్నీతోనే లాగిస్తారు!

Coconut Chutney Recipe
కొబ్బరి పచ్చడి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 1:01 PM IST

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Coconut Chutney Recipe in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్​కి ఒక్క ముద్దైనా పచ్చడితో తినడం అలవాటు. అందుకే, ఇళ్లలో వివిధ రకాల చట్నీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో కొబ్బరి పచ్చడి కూడా ఒకటి. దీన్ని వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఈ రెసిపీ చేశారంటే అద్భుతంగా వస్తుంది. ఇందులో ఎండుమిర్చి, చింతపండు ఉపయోగించడం వల్ల పుల్లపుల్లగా, కారంకారంగా భలేగా ఉంటుంది.

పైగా చాలా సింపుల్​గా ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ పచ్చడితోనే అన్నం అంతా తినేస్తారు. అంతేకాక నాలుగు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది! మరి, ఆలస్యం​ చేయకుండా ఈ సూపర్​ టేస్టీ,​ స్పైసీ కొబ్బరి పచ్చడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మెంతికూర వేయించి ఇలా "పప్పు" చేయండి - కమ్మగా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కొబ్బరికాయ - 1(రెండు కొబ్బరి చిప్పలు)
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 20
  • ఆయిల్ - తగినంత
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక కొబ్బరికాయను పగలగొట్టి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఓ గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి ముక్కలు వేసి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే నూనెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు వేసి వేగనివ్వాలి. శనగపప్పు వేగిన తర్వాత 20 ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • అనంతరం మిక్సీజార్​లో వేయించిన కొబ్బరి ముక్కలు, శనగపప్పుఎండుమిర్చి మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే నానబెట్టిన చింతపండు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టీ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, చిటికెడు ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపులో గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడి మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే కమ్మని కొబ్బరి పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఈ పచ్చడిని గ్లాస్​జార్​లో వేసి ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే నాలుగు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

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TAGGED:

KOBBARI PACHADI RECIPE IN TELUGU
కొబ్బరి పచ్చడి తయారీ విధానం
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KOBBARI PACHADI

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