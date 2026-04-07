పచ్చి కొబ్బరితో అద్దిరిపోయే "బర్ఫీ" - పాకం అవసరం లేకుండా చేసుకోవచ్చు!

Coconut Burfi: ఇంట్లో కొబ్బరి ఉందంటే చాలా మంది పచ్చడి, లేదంటే లడ్డూలు చేస్తుంటారు. కానీ ఇవి మాత్రమే కాకుండా కొబ్బరితో చాలా టేస్టీగా ఉండే బర్ఫీ చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి పాకం అవసరం లేకుండా కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా ఎటువంటి పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే ఈ స్వీట్ రెసిపీని సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మొదటి సారి చేసినా సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి, ఈ కొబ్బరి బర్ఫీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - తగినంత
  • బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - పావు టీస్పూన్​
తయారీ విధానం:

  • ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో కొబ్బరి తురుము ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం తాజా పచ్చి కొబ్బరిని తీసుకుని బ్రౌన్​ కలర్​లో పార్ట్​ను తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • ఈ విధంగా తురుముకున్న పచ్చి కొబ్బరి మిశ్రమం రెండు కప్పుల పరిమాణంలో తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న కడాయి పెట్టి 1 టేబుల్​స్పూన్​ నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నెయ్యిలో పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుములోని తడిపోయే వరకు, నీరు పూర్తిగా ఇంకి పొడిపొడిగా అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • కొబ్బరి ఈ విధంగా వేగినాక బెల్లం తురుము వేసి కరిగిపోయే వరకు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత మరికాస్త నెయ్యి యాడ్​ చేసుకుని ఉడికించాలి.
  • కొబ్బరి మిశ్రమం బాగా ఉడికినాక పాన్​కు అంటుకోకుండా సెపరేట్​ అయినప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు ఓ వెడల్పాటి ప్లేట్​ తీసుకుని నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి. అనంతరం ఆ ప్లేట్​లో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని వేసి ప్లేట్​ అంతా సమానంగా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • చల్లారినాక నచ్చిన షేప్​లో కట్​ చేసుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి బర్ఫీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
టిప్స్​:

  • కొబ్బరిని తురుముకోవడం కష్టమనుకుంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని మిక్సీజార్​లోకి వేసుకుని గ్రైండ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • బర్ఫీకి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిందో లేదో చెక్​ చేసుకోవడానికి ఓ చిన్న చిట్కా ఉంది. కొబ్బరి మిశ్రమం ఉడికి దగ్గరపడినాక కొంచెం మిశ్రమం తీసుకుని రౌండ్​లాగా చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్​ బాల్​ షేప్​ వస్తే బర్ఫీకి సూట్​ అయినట్లే. లేదంటే మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికిస్తే సరి.

