పచ్చి కొబ్బరితో అద్దిరిపోయే "బర్ఫీ" - పాకం అవసరం లేకుండా చేసుకోవచ్చు!
- చాలా అంటే చాలా రుచికరమైన కొబ్బరి బర్ఫీ - కేవలం నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
Published : April 7, 2026 at 3:41 PM IST
Coconut Burfi: ఇంట్లో కొబ్బరి ఉందంటే చాలా మంది పచ్చడి, లేదంటే లడ్డూలు చేస్తుంటారు. కానీ ఇవి మాత్రమే కాకుండా కొబ్బరితో చాలా టేస్టీగా ఉండే బర్ఫీ చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి పాకం అవసరం లేకుండా కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా ఎటువంటి పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే ఈ స్వీట్ రెసిపీని సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మొదటి సారి చేసినా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి, ఈ కొబ్బరి బర్ఫీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 2 కప్పులు
- నెయ్యి - తగినంత
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో కొబ్బరి తురుము ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం తాజా పచ్చి కొబ్బరిని తీసుకుని బ్రౌన్ కలర్లో పార్ట్ను తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- ఈ విధంగా తురుముకున్న పచ్చి కొబ్బరి మిశ్రమం రెండు కప్పుల పరిమాణంలో తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న కడాయి పెట్టి 1 టేబుల్స్పూన్ నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నెయ్యిలో పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- పచ్చి కొబ్బరి తురుములోని తడిపోయే వరకు, నీరు పూర్తిగా ఇంకి పొడిపొడిగా అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి.
- కొబ్బరి ఈ విధంగా వేగినాక బెల్లం తురుము వేసి కరిగిపోయే వరకు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత మరికాస్త నెయ్యి యాడ్ చేసుకుని ఉడికించాలి.
- కొబ్బరి మిశ్రమం బాగా ఉడికినాక పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అయినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు ఓ వెడల్పాటి ప్లేట్ తీసుకుని నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి. అనంతరం ఆ ప్లేట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్న కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని వేసి ప్లేట్ అంతా సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- చల్లారినాక నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి బర్ఫీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
టిప్స్:
- కొబ్బరిని తురుముకోవడం కష్టమనుకుంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మిక్సీజార్లోకి వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరి.
- బర్ఫీకి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిందో లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి ఓ చిన్న చిట్కా ఉంది. కొబ్బరి మిశ్రమం ఉడికి దగ్గరపడినాక కొంచెం మిశ్రమం తీసుకుని రౌండ్లాగా చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ బాల్ షేప్ వస్తే బర్ఫీకి సూట్ అయినట్లే. లేదంటే మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికిస్తే సరి.
