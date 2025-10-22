ETV Bharat / offbeat

పసందైన "కొబ్బరి బూరెలు" - బియ్యంతో కలిపి ఇలా చేస్తే టేస్ట్ నెక్స్ట్​ లెవల్!

కొబ్బరితో ఈ స్వీట్ రెసిపీ చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Coconut Burelu Making
Coconut Burelu Making (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 11:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Coconut Burelu Making in Telugu : కొబ్బరితో వివిధ రకాల స్వీట్లు చేస్తుంటారు. కొబ్బరి ఉండలు, కొబ్బరి బర్ఫీ, కొబ్బరి హల్వా లాంటివి ఉంటాయి. అయితే ఇవి ఎప్పుడూ తిన్నా బోర్ అనిపిస్తోంది. అందుకే ఈసారి కొబ్బరి బూరెలు చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. దీనిని నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చ. పైగా ఇంట్లోనే తక్కువ పదార్థాలతో తయారు చేయొచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంకోటి కావాలంటారు. మరి టేస్టీ టేస్టీ కొబ్బరి బూరెలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Kobbari Boorelu
కొబ్బరి పొడి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 1 కేజీ
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 2 కప్పులు
  • బెల్లం - 600 గ్రాములు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Kobbari Boorelu
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కేజీ బియ్యం తీసుకొని రెండు మూడు సార్లు కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి 20 గంటల పాటు నానబెట్టాలి. అయితే మధ్యమధ్యలో నీళ్లు మారుస్తూ ఉండాలి.
  • 20 గంటల తర్వాత బియ్యంలో నీటిని తీసేసి ఓ పొడి క్లాత్​లో బియ్యాన్ని పరిచి ఆరబెట్టాలి. ఆరబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో రెండు కప్పుల పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
Kobbari Boorelu
బెల్లం (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు పాకం తయారు చేయడం కోసం గిన్నెలో 600 గ్రాముల బెల్లం, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి బెల్లాన్ని కరిగించాలి.
  • బెల్లం కరిగిన తర్వాత ఈ వాటర్​ను మరో గిన్నెలో వడగట్టాలి. ఆ తర్వాత బెల్లం వాటర్ ఉన్న​ గిన్నెను స్టవ్​ పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి గరిటెతో కలుపుతూ పాకం వచ్చేలా ఉడికించాలి.
  • బెల్లం పాకం వచ్చాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి తురుము, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు గ్రెండ్ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • పిండి సాఫ్ట్​గా, జారుడుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పైన ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి చల్లారేంత వరకు మూతపెట్టాలి.
Kobbari Boorelu
యాలకుల పొడి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా కడాయిలో ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పాలిథీన్ లేదా బటర్ లేదా అరిటాకు మీద నెయ్యి అప్లై చేసి పిండిని అరిసె ఆకారంలో చేసి నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత బూరెలను అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ వేగనివ్వాలి.
  • బూరెలు మంచి వేగాక వాటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి. మిగతా పిండిని ఇదే విధంగా చేసి పెట్టుకోవాలి.
Kobbari Boorelu
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇక అంతే నోరూరించే బూరెలు సిద్ధంగా ఉంటాయి.
  • అరిసెల కంటే సులువుగా వీటిని చేసుకోవచ్చు.

TAGGED:

KOBBARI BURELU RECIPE
KOBBARI BOORELU PREPARE
COCONUT BURELU MAKING IN TELUGU
కొబ్బరి బూరెలు తయారీ విధానం
KOBBARI BOORELU SWEET

