కొబ్బరి, శనగపిండి కాంబోలో "బర్ఫీ" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది! - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
- చాలా అంటే చాలా రుచికరమైన కొబ్బరి బర్ఫీ - కేవలం నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
Published : December 30, 2025 at 2:46 PM IST
Coconut Barfi Recipe: చాలా మంది ఎక్కువగా ఇష్టపడే స్వీట్ రెసిపీలలో "బర్ఫీ" ఒకటి. బయటకు వెళ్లినప్పుడు ఈ స్వీట్ చూడగానే నోరూరిపోతుంది. నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. ఇక బర్ఫీల్లో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. మరి మీరు ఎప్పుడైనా కొబ్బరి, శనగపిండి కాంబినేషన్లో చేసిన బర్ఫీ తినడం కానీ, ఇంట్లో చేయడం కానీ చేశారా? లేకుంటే ఓసారి ట్రై చేయండి.
చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా ఎటువంటి పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే ఈ స్వీట్ రెసిపీని సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మొదటి సారి చేసినా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి, ఈ బర్ఫీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నెయ్యి - తగినంత
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
- పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పులు
- కాచి చల్లార్చిన పాలు - ఒక కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర కప్పు
తయారీ విధానం:
- కొబ్బరి తురుమును రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం పచ్చి కొబ్బరిని తీసుకుని సన్నగా తురుమి కప్పు కొలత ప్రకారం పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే పాలను కూడా కాగబెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- కరిగిన నెయ్యిలో శనగపిండి వేసి లో-ఫ్లేమ్లోనే కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- శనగపిండి నేతిలో వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- నిజానికి శనగపిండి పర్ఫెక్ట్గా వేగేందుకు ఓ 5 నిమిషాల టైమ్ పడుతుంది.
- శనగపిండిని పక్కన పెట్టినాక అదే పాన్లో కొబ్బరి తురుము, పాలు, పంచదార పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- పంచదార పూర్తిగా కరిగి, కొబ్బరి పాలలో ఉడికి కాస్త దగ్గరపడినాక వేయించుకున్న శనగపిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- శనగపిండిని కొబ్బరి మిశ్రమంలో పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ చేసినాక లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- అయితే శనగపిండిని వేసుకుని ఉడికించే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో కాస్త నెయ్యిని యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి.
- కొబ్బరి, శనగపిండి మంచిగా ఉడికి పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అయినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఓ వెడల్పాటి ప్లేట్కు నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి. అనంతరం ఆ ప్లేట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్న శనగపిండి మిశ్రమాన్ని వేసి ప్లేట్ అంతా సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- చల్లారినాక నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి, శనగపిండి బర్ఫీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి. ఈ బర్ఫీ సుమారు 20 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది.
చిట్కాలు:
- శనగపిండిని కేవలం లో-ఫ్లేమ్లోనే మంచి వాసన వచ్చే వరకు వేయించాలి. పిండి కాస్త మాడిన బర్ఫీ టేస్ట్ మాత్రం మారుతుంది.
- కొబ్బరిని తురుముకోవడం కష్టమనుకుంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మిక్సీజార్లోకి వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరి.
- బర్ఫీకి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిందో లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి ఓ చిన్న చిట్కా ఉంది. శనగపిండి, కొబ్బరి మిశ్రమం ఉడికి దగ్గరపడినాక కొంచెం మిశ్రమం తీసుకుని రౌండ్లాగా చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ బాల్ షేప్ వస్తే బర్ఫీకి సూట్ అయినట్లే. లేదంటే మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికిస్తే సరి.
- కొబ్బరి, పాలు, పంచదార, శనగపిండిని అన్నీ ఒకే కప్పు ప్రకారం తీసుకోవాలి. ఈ రెసిపీ కోసం కాచి చల్లార్చిన పాలు సరిపోతాయి.
- మీ దగ్గర కాగిన పాలు లేకపోతే పచ్చిపాలను అయినా వాడుకోవచ్చు.
