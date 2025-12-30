ETV Bharat / offbeat

కొబ్బరి, శనగపిండి కాంబోలో "బర్ఫీ" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది! - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

- చాలా అంటే చాలా రుచికరమైన కొబ్బరి బర్ఫీ - కేవలం నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

Coconut Barfi Recipe
Coconut Barfi Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 30, 2025 at 2:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Coconut Barfi Recipe: చాలా మంది ఎక్కువగా ఇష్టపడే స్వీట్ రెసిపీలలో "బర్ఫీ" ఒకటి. బయటకు వెళ్లినప్పుడు ఈ స్వీట్ చూడగానే నోరూరిపోతుంది. నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. ఇక బర్ఫీల్లో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. మరి మీరు ఎప్పుడైనా కొబ్బరి, శనగపిండి కాంబినేషన్​లో చేసిన బర్ఫీ తినడం కానీ, ఇంట్లో చేయడం కానీ చేశారా? లేకుంటే ఓసారి ట్రై చేయండి.

చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా ఎటువంటి పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే ఈ స్వీట్ రెసిపీని సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మొదటి సారి చేసినా సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి, ఈ బర్ఫీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

Coconut Barfi
పచ్చి కొబ్బరి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నెయ్యి - తగినంత
  • శనగపిండి - 1 కప్పు
  • కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
  • పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • కాచి చల్లార్చిన పాలు - ఒక కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర కప్పు
Coconut Barfi
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • కొబ్బరి తురుమును రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం పచ్చి కొబ్బరిని తీసుకుని సన్నగా తురుమి కప్పు కొలత ప్రకారం పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే పాలను కూడా కాగబెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి రెండు టేబుల్​ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి.
  • కరిగిన నెయ్యిలో శనగపిండి వేసి లో-ఫ్లేమ్​లోనే కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Coconut Barfi
పంచదార (Getty Images)
  • శనగపిండి నేతిలో వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • నిజానికి శనగపిండి పర్ఫెక్ట్​గా వేగేందుకు ఓ 5 నిమిషాల టైమ్​ పడుతుంది.
  • శనగపిండిని పక్కన పెట్టినాక అదే పాన్​లో కొబ్బరి తురుము, పాలు, పంచదార పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • పంచదార పూర్తిగా కరిగి, కొబ్బరి పాలలో ఉడికి కాస్త దగ్గరపడినాక వేయించుకున్న శనగపిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Coconut Barfi
పాలు (Getty Images)
  • శనగపిండిని కొబ్బరి మిశ్రమంలో పర్ఫెక్ట్​గా మిక్స్​ చేసినాక లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • అయితే శనగపిండిని వేసుకుని ఉడికించే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో కాస్త నెయ్యిని యాడ్​ చేసుకుంటూ ఉండాలి.
  • కొబ్బరి, శనగపిండి మంచిగా ఉడికి పాన్​కు అంటుకోకుండా సెపరేట్​ అయినప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Coconut Barfi
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఓ వెడల్పాటి ప్లేట్​కు నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి. అనంతరం ఆ ప్లేట్​లో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న శనగపిండి మిశ్రమాన్ని వేసి ప్లేట్​ అంతా సమానంగా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • చల్లారినాక నచ్చిన షేప్​లో కట్​ చేసుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి, శనగపిండి బర్ఫీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి. ఈ బర్ఫీ సుమారు 20 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది.
Coconut Barfi
కొబ్బరి బర్ఫీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • శనగపిండిని కేవలం లో-ఫ్లేమ్​లోనే మంచి వాసన వచ్చే వరకు వేయించాలి. పిండి కాస్త మాడిన బర్ఫీ టేస్ట్​ మాత్రం మారుతుంది.
  • కొబ్బరిని తురుముకోవడం కష్టమనుకుంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని మిక్సీజార్​లోకి వేసుకుని గ్రైండ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • బర్ఫీకి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిందో లేదో చెక్​ చేసుకోవడానికి ఓ చిన్న చిట్కా ఉంది. శనగపిండి, కొబ్బరి మిశ్రమం ఉడికి దగ్గరపడినాక కొంచెం మిశ్రమం తీసుకుని రౌండ్​లాగా చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్​ బాల్​ షేప్​ వస్తే బర్ఫీకి సూట్​ అయినట్లే. లేదంటే మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికిస్తే సరి.
  • కొబ్బరి, పాలు, పంచదార, శనగపిండిని అన్నీ ఒకే కప్పు ప్రకారం తీసుకోవాలి. ఈ రెసిపీ కోసం కాచి చల్లార్చిన పాలు సరిపోతాయి.
  • మీ దగ్గర కాగిన పాలు లేకపోతే పచ్చిపాలను అయినా వాడుకోవచ్చు.

జామపండ్లను పడేస్తున్నారా? - ఇలా "క్యాండీలు" ట్రై చేయండి - ఎక్కువ రోజులు నిల్వ!

చూస్తేనే నోరూరిపోయే "ఎగ్ 65" - 31st దావత్​కి అద్దిరిపోయే స్నాక్!

TAGGED:

BARFI WITH COCONUT RECIPE
TASTY COCONUT BESAN BARFI
COCONUT BARFI RECIPE
కొబ్బరి బర్ఫీ ఎలా చేసుకోవాలి
COCONUT BARFI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.