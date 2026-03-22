నోరూరించే "కొబ్బరి ఆలూ ఫ్రై" - టేస్ట్ నెక్స్ట్ లెవల్!

- చపాతి, రోటీలోకి సూపర్ కాంబినేషన్ - పిల్లలు చాలా చాలా ఇష్టంగా లాగిస్తారు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 22, 2026 at 3:34 PM IST

Coconut Aloo Fry : కొబ్బరి ఎంత రుచికరంగా ఉంటుందో తెలిసిందే. దీంతో చాలా మంది చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. లేదంటే లడ్డూలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. కానీ తక్కువ మంది కర్రీలో దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఇప్పుడు మనం కూడా కొబ్బరి ఉపయోగించి ఓ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాం. అదే "కొబ్బరి ఆలూ ఫ్రై".

ఆలు గడ్డ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. చాలా మందికి ఇది ఫేవరెట్. ముఖ్యంగా ఆలూ ఫ్రైకి సెపరేట్ ఫ్యాన్స్ బేస్ ఉంటుంది. మరి, ఇవి రెండూ కలిస్తే ఎలా ఉంటుంది? అంతకు మించి అన్నట్టుగా టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది! అదే ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాం. మరి, ఈ కొబ్బరి ఆలూ ఫ్రై తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • 4 ఆలుగడ్డలు
  • రెండు స్పూన్ల శనగ పప్పు
  • 1 స్పూన్ ధనియాలు
  • 4 ఎండు మిరప కాయలు
  • అర స్పూన్ మిరియాలు
  • 1 కప్పు ఎండు కొబ్బరి
  • 1 స్పూన్ నువ్వులు
  • తగినంత ఉప్పు
  • అర స్పూన్ జీలకర్ర
  • 2 రెమ్మల కరివేపాకు
  • అర స్పూన్ పసుపు
  • 1 స్పూన్ నిమ్మరసం
  • 1 కట్ట కొత్తిమీర

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టౌపై గిన్నె పెట్టి ఆలుగడ్డలను అందులో వేసి ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత వెంటనే బయటకు తీసి పొట్టు తీసుకొని ముక్కలుగా కట్​ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్​ పెట్టి, అందులో రెండు స్పూన్ల శనగ పప్పు వేసుకోవాలి.
  • అందులోనే స్పూన్ ధనియాలు, నాలుగైదు ఎండు మిరప కాయలు, అర స్పూన్ మిరియాలు వేసి కాసేపు అటూ ఇటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • తర్వాత ఎండు కొబ్బరి, స్పూన్ నువ్వులు వేసుకొని దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • చక్కగా సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్​లో వేసుకొని పొడి చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద మరో కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్​ వేసుకోవాలి.
  • వేడెక్కిన తర్వాత తగినంత ఉప్పు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, పసుపు వేసుకొని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత ముందుగానే ఉడికించి పొట్టు తీసి, పక్కన పెట్టుకున్న ఆలుగడ్డ ముక్కలను ఇందులో వేసుకోవాలి
  • మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్న పొడిని ఇందులో వేసుకొని కలుపుకోవాలి
  • తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని పై నుంచి నిమ్మరసం, కొత్తిమీర వేసి ఓసారి మిక్స్ చేసుకుంటే సరి
  • అద్దిరిపోయే కొబ్బరి ఆలూ ఫ్రై సిద్ధమైపోతుంది. ఈ ఫ్రై ప్రతి ఒక్కరికీ నచ్చేస్తుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు
  • ఈ ఫ్రై చపాతీ, రోటీల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది. అన్నంలోకి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సైడ్ డిష్​గా సాంబార్, రసం ఉంటే అచ్చంగా విందు భోజనం ఆరగించినట్టుగానే ఉంటుంది
  • ఇంతేకాదు, శరీరానికి మంచి పోషకాలు కూడా అందుతాయి. ఆలుగడ్డ ద్వారా తక్షణ శక్తినిచ్చే సంక్లిష్ట కార్బోహైడ్రేట్లు అందుతాయి
  • కొబ్బరిలో ఉండే అధిక ఫైబర్ జీర్ణక్రియను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇంకా కొబ్బరిలోని పోషకాలు గుండె, మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి
  • రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ పెరగడానికి అవసరమయ్యే ఐరన్ ఈ రెండింటిలోనూ ఉంటుంది
  • అందుకే ఈ రెసిపీని తప్పకుండా తినండి. మీకు నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి

