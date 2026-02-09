ETV Bharat / offbeat

మన దగ్గర పెరుగుతున్న మరో "ప్రపంచ పంట" - 3లక్షల ఎకరాల్లో సాగుచేసే అవకాశం!

- కొబ్బరితోటల్లో 'కోకో' హవా - ఇప్పటికే అరకు కాఫీతో సత్తా చాటుతున్న రైతులు - తోటల్లో నీడలో పెరిగే పంట ఇది - దేశంలో నంబర్ వన్ స్థానంలో ఏపీ

cocoa_cultivation
cocoa_cultivation (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 12:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Cocoa Cultivation : అరకులో కాఫీ సాగుతో అద్భుత ఫలితాలు ఆవిష్కరించిన రాష్ట్రంలో మరో ప్రపంచ పంట కోకో సైతం అత్యధికంగా ఉత్పత్తి అవుతోంది. కోకో పంట ఉత్పత్తిలో ఏపీ రైతాంగం దేశంలోనే ముందంజలో నిలిచింది. ఓ వైపు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పంట ఉత్పతి తగ్గుముఖం పడుతుంటే ఇక్కడ పెరుగుతోంది. దేశంలోని మొత్తం ఉత్పత్తిలో 40శాతం రాష్ట్రంలోని ఉభయ గోదావరి జిల్లాలతో పాటు ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, విశాఖ, విజయనగరం జిల్లాల నుంచే నమోదు కావడం గమనార్హం.

రైతుల కోసం వ్యవ'సాయం' చేసే యాప్స్ ఇవే - పొలం గట్టు పైనుంచి సమస్త సమాచారం!

చెట్ల నీడలో సాగు

కోకో సాగుకు రాష్ట్రంలో అనుకూల భౌగోళిక వాతావరణం ఉంది. ముఖ్యంగా సారవంతమైన భూములు, నీటి వసతి ఇక్కడ విరివిగా ఉన్నాయి. చెట్ల నీడన సాగయ్యే కోకో లక్షణం మనకు అనుకూలంగా మారింది. కొబ్బరి, జీడి మామిడి, ఆయిల్ పాం తోటలు అధికంగా ఉన్న ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, తూర్పుగోదావరి, ఎన్టీఆర్, విశాఖ, విజయనగరం జిల్లాల్లో రైతులు కోకో సాగు ఎంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 40 వేల హెక్టార్లలో కోకో సాగు చేస్తుండగా 3 లక్షలకు పైగా హెక్టార్లలో సాగుకు అవకాశాలు ఉన్నాయని అధికారులు వెల్లడిస్తున్నారు.

cocoa_cultivation
cocoa_cultivation (Getty images)

బహుళ ప్రయోజనాలు

కొబ్బరి, ఆయిల్‌పామ్‌తోటల్లో అంతర పంటగా కోకో సాగు చేయడం వల్ల ప్రత్యేకంగా భూమి కేటాయించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రకృతి విపత్తులు, చీడపీడల కారణంగా ప్రధాన పంట దెబ్బతిన్నా ఇది నికర ఆదాయాన్నిస్తుంది. అందుకే కోకో కాసుల ఆదాయాన్నిస్తుందనడంలో సందేహం లేదంటున్నారు నిపుణులు. కొబ్బరి, ఆయిల్‌పామ్‌ తోటలకు వేసే ఎరువే దీనికి సరిపోతుందని, పైగా ఎకరానికి 750 కిలోల ఆకులు రాలడం వల్ల అవి నేలను కప్పి ఉంచుతాయని, కలుపు మొక్కలు పెరగకుండా అడ్డుకుంటాయని తెలిపారు. ఆకులు భూమిపై పరుచుకోవడం వల్ల తేమశాతం తగ్గకపోవడంతోపాటు ఆకులు ఎండి, కుళ్లిపోయి సహజసిద్ధ ఎరువుగా మారుతుందని, భూమికి బలాన్నివ్వడంతో పాటు పంటల దిగుబడి పెరుగుతుందంటున్నారు.

ఇతర దేశాల్లో తగ్గుతున్న దిగుబడి

ఘనా, తూర్పు ఆఫ్రికా, బ్రెజిల్‌ సహా పలు ఆసియా దేశాల్లో కోకో విస్తృతంగా సాగవుతోంది. అడవులను ధ్వంసం చేసి పంట సాగు విస్తీర్ణం పెంచడంపై ఆయా దేశాల్లో పర్యావరణ వేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కోకో పంట ఉత్పత్తులను కొనొద్దని ఆంక్షలు విధించడంతో అక్కడ సాగు విస్తీర్ణం పడిపోతోంది. కోకో ఉత్పత్తి పనుల్లోనూ బాల కార్మికులను వినియోగించడంపైనా తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. ఇదిలా ఉండగా మన దేశంతో పోలిస్తే ఆ దేశాల్లో చెట్ల వయసు కొంచెం ఎక్కువ. ఇప్పటికే అక్కడి చెట్లు 40 నుంచి 50 ఏళ్ల మధ్య ఉండటంతో దిగుబడులు తగ్గుతున్నాయి. కోకో సాగు చేసిన మూడేళ్లకు దిగుబడి ప్రారంభమై 60 ఏళ్ల వయసు వచ్చే వరకూ ఆదాయాన్నిస్తుంది.

దేశంలోనే ప్రథమ స్థానం

ఏపీతో పోలిస్తే కేరళ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో కోకో సాగు 30 ఏళ్ల కిందట 1970లో ప్రారంభమైంది. రాష్ట్రంలో సాగు ఆలస్యంగా ప్రారంభమైనప్పటికీ ఏపీ ప్రస్తుతం దేశంలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది. మేలైన యాజమాన్య పద్ధతులు అనుసరించడం వల్ల హెక్టార్‌కు అత్యధికంగా 1200 కిలోల గింజలు వస్తున్నాయి. ప్రపంచంలో దీని సగటు ఐదారు వందల కిలోలు మాత్రమే. కాగా, దేశం మొత్తం మీద వచ్చే ఉత్పాదన 30 వేల టన్నులు కాగా, రాష్ట్రంలో మొత్తం 40 వేల హెక్టార్లలో ఏటా 12-13 వేల టన్నుల కోకో ఉత్పత్తి చేయడం గమనార్హం. ఇది దేశ ఉత్పత్తిలో 40 శాతం కావడం విశేషం.

గ్లోబల్ హబ్ కావాలంటే!

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాక్లెట్ల తయారీ సహా వాటి అనుబంధ ఉత్పత్తులకు 5 మిలియన్‌ టన్నుల కోకో గింజలు అవసరం ఉంటుంది. మన దేశంలో 2030 నాటికి 1.25 లక్షల టన్నులు అవసరం కాగా, ఏపీ గ్లోబల్‌ హబ్‌ కావాలంటే 2040 నాటికి 5 లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తికి చేరుకోవాలి. అది సాధ్యపడాలంటే ఏటా 10 వేల హెక్టార్లలో అదనంగా పంట సాగు పెంచుకుంటూ వెళ్లాలి. - డాక్టర్‌ చౌడప్ప, కేంద్రీయ వన్య పంటల పరిశోధనా సంస్థ (సీపీసీఆర్‌ఐ) విశ్రాంత డైరెక్టర్‌

ఉద్యానశాఖ ప్రతిపాదనలు

ప్రస్తుతం దేశంలో కోకో సాగు చేస్తున్న రైతులకు కేరళ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, కాసరఘడ్‌లోని సీపీసీఆర్‌ఐ నుంచి మొక్కలు సరఫరా అవుతున్నాయి. వీటిలో ఏటా 40 నుంచి 50 లక్షల మొక్కలు మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తుండగా రాష్ట్రానికి ఏటా 25 నుంచి 30 లక్షల కొత్త మొక్కల అవసరం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యానశాఖ ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తోంది. మార్కెటింగ్, నాణ్యత ప్రమాణాలు పెరిగేలా రైతులకు శిక్షణ అందించడంతో పాటు కోకో గింజలు పులియబెట్టడం, ఆరబెట్టుకుని మంచి నాణ్యమైన గింజలను ఉత్పత్తి చేసేందుకు సోలార్‌ డ్రయ్యర్లు, బాక్సులు అందిస్తోంది. చాక్లెట్‌ తయారీ కంపెనీల ప్రతినిధులతో శిక్షణ తరగతులు ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

దేశంలో టాప్‌ 10 నగరాల్లో విజయవాడ, తిరుపతి - రాష్ట్రంలో ప్రపంచ స్థాయి బల్క్‌డ్రగ్ పార్క్!

"OTT ప్లాన్స్" వెతుకుతున్నారా? - మొబైల్, టీవీ నెలవారీ చార్జీలు ఇవే!

TAGGED:

HOW TO CULTIVATE COCOA
COCOA CROP IN INDIA
COCOA CROP DETAILS
కోకో పంట సాగు వివరాలు
COCOA CROP DURATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.