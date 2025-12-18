ETV Bharat / offbeat

ఇంటింటికీ అధికారులు - ప్రభుత్వ పథకాలు కావాలంటే ఇదే సరైన అవకాశం!

ప్రతి ఒక్కరికీ సంక్షేమ పథకాలు పక్కా - "ఫ్యామిలీ సర్వే"తో ప్రభుత్వం అడుగులు

family_survey_ap_2025
family_survey_ap_2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 10:41 AM IST

|

Updated : December 18, 2025 at 11:08 AM IST

3 Min Read
FAMILY SURVEY AP 2025 : కొత్త పథకాలు వచ్చినపుడు సర్వే, పాత పథకాల్లో అనర్హుల ఏరివేతకు సర్వే ఇలా ప్రతీ సారి సర్వేల పేరిట ప్రజా ధనం, ప్రజల సమయం వృథా కావడంతో పాటు అధికారులు సైతం రోజుల తరబడి శ్రమించాల్సి వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో అన్నింటికీ ఒకే ఒక్క సర్వే చేపట్టి సమగ్ర సమాచారం సేకరించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం ఏకీకృత కుటుంబ (యూనిఫైడ్‌ ఫ్యామిలీ) సర్వే-2025 చేపట్టింది. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ నెల 18నుంచి సర్వే ప్రారంభం కానుంది.

రాష్ట్రంలో 6 జోన్లు, 2 మల్టీ జోన్లు - మీ జిల్లా ఏ జోన్ పరిధిలో ఉందో తెలుసా?

family_survey_ap_2025
family_survey_ap_2025 (ETV Bharat)

గతంలో కులం, సంక్షేమం ఇలా ఎన్నో రకాల సర్వేలు జరగ్గా భవిష్యత్తులో ఇక సర్వేల అవసరం లేకుండా ప్రజల సమగ్ర సమాచార సేకరణకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందించింది. తాజాగా చేపట్టిన ఏకీకృత కుటుంబ సర్వే ద్వారా ప్రతి ఒక్కరి సమాచారం సేకరించనుంది. కుటుంబాల వారీగా, అందులోని ప్రతి సభ్యుడి సమాచారాన్ని పక్కాగా సేకరించనుంది. తద్వారా సంక్షేమ పథకాలు, పౌర సేవలను మరింత సమర్థంగా, వేగంగా, పారదర్శకంగా అమలు చేసే అవకాశం ఉంటుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. సర్వే ఈ నెల 15న ప్రారంభించాల్సి ఉండగా సాంకేతిక సమస్యలతో నేటికి వాయిదా పడింది.

ప్రత్యేక యాప్‌లో నమోదు

సర్వే నిర్వహణ, వివరాల నమోదుకు ప్రభుత్వం యునిఫైడ్‌ ఫ్యామిలీ సర్వే (యుఎఫ్‌ఎస్‌) పేరిట ప్రత్యేక యాప్‌ రూపొందించింది. వ్యక్తిగత, కుటుంబ సమాచారం ఇందులో నమోదు చేస్తారు. విద్యార్హత, ఉపాధి, ఆదాయం, ఆధార్, ఫోన్‌ నంబర్లు, ఆస్తులు, ఇళ్లు తదితర వివరాలు నిక్షిప్తం చేయనుండగా సర్వేలో గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల ఉద్యోగులు కీలక భూమిక పోషించనున్నారు.

family_survey_ap_2025
family_survey_ap_2025 (ETV Bharat)

జనవరి 12 వరకు

ఒక్కో సచివాలయ ఉద్యోగి 200 కుటుంబాల సమాచారాన్ని (రెండు, మూడు క్లస్టర్లు) సేకరించాల్సి ఉండగా జీఎస్‌డబ్ల్యూఎస్‌ అధికారులు, పురపాలక కమిషనర్లు, ఎంపీడీవోలు పర్యవేక్షించనున్నారు. సంక్రాంతి లోగా (జనవరి 12) సర్వే పూర్తి చేయాలన్న లక్ష్యంతో ప్రణాళికలు రూపొందించారు. సర్వేలో భాగంగా అధికారులు ప్రతి ఇంటికీ వెళ్లి కుటుంబాల వివరాలు సేకరిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు ఎవరికి వారు స్వచ్ఛందంగా తమ వివరాను నమోదు చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబం, కుటుంబీకుల వివరాలను నమోదు చేయించుకోవడం వల్ల ‘భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు పొందడానికి ఈ సర్వే ప్రామాణికంగా నిలుస్తుంది. ప్రభుత్వ పథకాలు అందడంతో పాటు "ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ కార్డ్" లభిస్తుంది. ప్రభుత్వ పథకాలన్నింటికీ ఈ డేటానే ఆధారం అని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేస్తున్న నేపథ్యంలో వివరాలు నమోదు చేసుకోవడం ప్రతీఒక్కరికీ తప్పనిసరి.

family_survey_ap_2025
family_survey_ap_2025 (ETV Bharat)

ఈకేవైసీ ఆధారంగా

సర్వే ద్వారా సేకరించిన వివరాల నమోదుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ రూపొందించింది. గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులు తమకు కేటాయించిన ఒక్కో ఇంటికి వెళ్లి 100 శాతం ఈకేవైసీ ఆధారంగా వివరాలు నమోదు చేస్తారు. కుటుంబ ఆర్థిక, సామాజిక స్థితి గతులు తెలుసుకోవడంతోపాటు విద్య, ఉద్యోగ, ఆదాయ వివరాలు సేకరిస్తారు.

అర్హులకు అవకాశం, అనర్హుల ఏరివేత

సర్వే ద్వారా వివిధ ప్రభుత్వ పథకాల అమలు, లబ్ధిదారులను గుర్తించడంతో పాటు అర్హులు, అనర్హులను తేల్చనున్నారు. ఇప్పటికే ఎంతో మంది రాజకీయ ప్రాబల్యంతో అర్హత లేకున్నా పథకాలు పొందుతున్నారు. ఉచిత వంటగ్యాస్, అన్నదాత సుఖీభవ, ఎన్టీఆర్ ఆసరా పింఛన్లు, తల్లికి వందనం వంటి పథకాల్లో చాలామంది అనర్హులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. సర్వే నేపథ్యంలో అనర్హుల ఏరివేతతో పాటు అర్హులకు వాటిని అందించే అవకాశం కలుగుతుంది.

Last Updated : December 18, 2025 at 11:08 AM IST

TAGGED:

FAMILY SURVEY AP
UNIFIED FAMILY SURVEY
ఇంటింటి సర్వే 2025
FAMILY SURVEY IN AP
FAMILY SURVEY AP 2025

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

