"రోజుకు 5 గంటలే కోచింగ్ - ఆదివారం సెలవు" - ఫిర్యాదులపై సుమోటో విచారణ!
కోచింగ్ సెంటర్ల ఆటలు ఇక సాగవు - పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు ప్రత్యేక కమిటీ చేతుల్లోకి!
Published : March 21, 2026 at 7:27 PM IST
Updated : March 21, 2026 at 7:54 PM IST
coaching centres bill in andhra pradesh : 'అడ్డగోలు ఫీజులు, ర్యాంకుల పేరిట మోసాలు, విద్యార్థులపై మానసిక ఒత్తిళ్లు, పెరుగుతున్న బలవన్మరణాలు' ఈ నేపథ్యంలో కోచింగ్ సెంటర్ల నిర్వహణపై పర్యవేక్షణకు కూటమి ప్రభుత్వం నడుం బిగించింది. ఈ మేరకు "ఏపీ కోచింగ్ సంస్థల నియంత్రణ, పర్యవేక్షణ నిబంధనలు-2026" మెరుగులు దిద్దుతోంది. ఇప్పటికే ముసాయిదా కార్యాచరణ రూపొందించి ఆర్థిక శాఖ అనుమతి కోరింది.
పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన సమయాల్లో శిక్షణ తరగతులపై నిషేధం, రోజుకు 5 గంటలకు మించని బోధన, తప్పనిసరిగా ఆదివారం సెలవు ప్రకటించేలా ముసాయిదాలో పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ మధ్య కాలంలో తరచూ వెలుగుచూస్తున్న విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలపై సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు దీన్ని తీసుకు వస్తోంది. నిబంధనల అమలు, పర్యవేక్షణకు కలెక్టర్ నేతృత్వంలో జిల్లా స్థాయిలో కమిటీ ఏర్పాటు కానుంది. ఇది కోచింగ్ కేంద్రాల రిజిస్ట్రేషన్ అథారిటీగా వ్యవహరిస్తుంది.
ముసాయిదాలో ముఖ్యాంశాలు
- 50 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఉండే కోచింగ్ సంస్థలు తప్పనిసరిగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పటికే కొనసాగుతున్న కోచింగ్ సెంటర్లు నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చిన మూడు నెలల్లోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. లేకుంటే జరిమానా, మూసివేయడం లాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు.
- కోచింగ్ సెంటర్లు మార్కులు, ర్యాంకులు, పేర్లను నోటీసు బోర్డులు, వెబ్సైట్లలో ప్రదర్శించడంపై నిషేధం.
- విద్యార్థుల మానసిక ఆరోగ్యం, కౌన్సెలింగ్కు ప్రత్యేక రికార్డులు నిర్వహించాల్సిందిగా ప్రభుత్వం ఆదేశించనుంది.
- ఆత్మహత్యల నివారణకు అన్ని గదుల్లోనూ స్ప్రింగ్ లోడెడ్ సీలింగ్ ఫ్యాన్లు ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రతి ఏడుగురు విద్యార్థులకు ఒక మరుగుదొడ్డి, 10 మందికి ఒక స్నానాల గది, సీసీటీవీ కెమెరాలు, 24 గంటలు వార్డెన్లు, సెక్యూరిటీ గార్డుల పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి.
కోచింగ్ సెంటర్లు వెబ్సైట్ తప్పనిసరిగా నిర్వహించడంతో పాటు అధ్యాపకుల విద్యార్హత, తరగతి గదుల వివరాలు ప్రకటించాలి. అంతేగాకుండా వసతిగృహంలో విద్యార్థికి కేటాయించిన స్థలం, గత మూడేళ్లలో విద్యార్థుల అడ్మిషన్లు, పోటీ పరీక్షలకు ఎంపికైన వారి సంఖ్య(పేర్లు, ర్యాంకులు కాదు), ట్యూషన్, హాస్టల్ ఫీజు వివరాలను వెబ్సైట్లో పేర్కొనాలి. విద్యార్థి మధ్యలో మానేస్తే 10 రోజుల్లోగా దామాషా పద్ధతిలో ఫీజు వెనక్కి ఇవ్వాలి.
పరిధిలోకి వచ్చేవి
- పోటీ పరీక్షల శిక్షణ, విద్యాపరమైన, ట్యూషన్, బోధన, మార్గదర్శకత్వం చేసే కేంద్రాలకు ఈ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.
- కోచింగ్ సంస్థల పరిధిలో జేఈఈ, నీట్, ఈఏపీసెట్, ఇతరత్రా కోచింగ్ నిర్వహించే జూనియర్ కళాశాలలు, క్రీడలు, నృత్యం, సంగీతం, కళలు, సృజనాత్మక కార్యకలాపాల్లో బోధన చేసే సంస్థలు ఉన్నాయి.
జిల్లా స్థాయి కమిటీ అధికారాలివీ
- కోచింగ్ కేంద్రాలపై ఏర్పాటైన జిల్లా స్థాయి పర్యవేక్షణ కమిటీ ఏ కేంద్రాన్నయినా, ఎప్పుడైనా తనిఖీ చేసే అధికారాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కోచింగ్ సెంటర్ యజమాని, అకడమిక్ డైరెక్టర్లు, వార్డెన్లు, ట్యూటర్లతో సహా ఎవరినైనా పిలిపించి విచారించే వీలుంటుంది.
- విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల నుంచి ఫిర్యాదుల స్వీకరణకు డిజిటల్ పోర్టల్తో పాటు కలెక్టరేట్లో డ్రాప్బాక్సు అందుబాటులో ఉంటుంది. దీంతో ప్రత్యేక కమిటీ సంబంధింత ఫిర్యాదులపై సుమోటోగా విచారణ జరిపే అధికారాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
- నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే జరిమానా
- కోచింగ్ సెంటర్లు నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే భారీగా జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మొదటిసారి రూ.50 వేలు, రెండోసారి రూ.లక్ష జరిమానా విధిస్తారు. మరో సారి పునరావృతమైతే రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు అవుతుంది.
- విద్యార్థి ఆత్మహత్యకు సంస్థాగత నిర్లక్ష్యం కారణంగా కనిపిస్తే సంస్థ రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు అవుతుంది.
- జిల్లా కమిటీ ఉత్తర్వులపై 30 రోజుల్లోపు రాష్ట్ర అప్పిలేట్ అథారిటీ ముందు అప్పీల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
