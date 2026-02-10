16ఏళ్లలోపు వారికి "సోషల్ మీడియా" నిషేధం - కూటమి ప్రభుత్వం మరిన్ని కీలక నిర్ణయాలు!
సామాజిక మాధ్యమాల దుర్వినియోగం - అసభ్య పదజాలంతో రెచ్చిపోతే కఠిన చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 12:30 PM IST
SOCIAL MEDIA BAN IN AP : 16ఏళ్లలోపు బాలబాలికలు సోషల్ మీడియా వినియోగించకుండా ఆస్ట్రేలియా తరహాలో ఏపీలోనూ ప్రత్యేక కార్యాచరణ తీసుకురానున్నట్లు సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు. సోషల్ మీడియా దుర్వినియోగం చేస్తున్న తరుణంలో ఇలాంటి నిర్ణయలు అనివార్యమని సీఎం పేర్కొన్నారు. అసభ్య దూషణలకు పాల్పడుతున్న వారిని వదిలి పెట్టకుండా వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేలా నియంత్రణకు ప్రత్యేక చట్టం తీసుకువస్తామని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
కళాశాల విద్యార్థుల చేతిలో సెల్ఫోన్లు సర్వసాధారణం కాగా, స్కూల్ పిల్లలు సైతం తిరిగి ఇంటికి రాగానే సెల్ఫోన్లకు అతుక్కుపోతున్నారు. కొందరు గేమ్స్ ఆడుతుంటే, మరి కొందరు యూట్యూబ్, ఇన్స్టా రీల్స్ చూస్తుండిపోతున్నారు. అయితే, వాటిపై తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ ఉంటే ఇబ్బంది లేదు కానీ, సెల్ఫోన్లలో పిల్లలు ఏం చూస్తున్నారో గమనించకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సిందేనని నిపుణులు చెప్తున్నారు. సైబర్ నేరస్థులు పంపించే లింకులు, వీడియో గేమ్స్ తాలూకూ పేమెంట్స్ మీ బ్యాంకు ఖాతా ఖాళీ చేసే ప్రమాదం ఉండగా, అశ్లీల కంటెంట్ పసి ప్రాయాలను చిదిమేసే ప్రమాదం ఉందని తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం 16ఏళ్ల వయస్సు లోపు పిల్లలు సోషల్ మీడియా వాడకుండా నిషేధం విధించగా, మన దేశంలోనూ అమలు చేయాలనే డిమాండ్స్ వినిపించాయి. ఇదిలా ఉండగా ఆస్ట్రేలియా తరహాలోనే ఏపీలోనూ 16 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియాను బ్యాన్ చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
రాష్ట్ర ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి ఇటీవల దావోస్లో జరిగిన ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో తమ అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించినట్లు సమాచారం. తాజాగా సచివాలయంలో నిర్వహించిన మంత్రులు, కార్యదర్శుల సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ 16 ఏళ్ల లోపు బాలబాలికలు సామాజిక మాధ్యమాలు వినియోగించకుండా నియంత్రించేలా కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. సోషల్ మీడియా వినియోగంపై ప్రత్యేక చట్టం తీసుకొస్తామని ప్రకటించారు. సోషల్ మీడియా అడ్డం పెట్టుకుని అసభ్య దూషణలతో వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడే వారిపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని పోలీసు ఉన్నతాధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. గతంలో అసభ్య పదజాలంతో రెచ్చిపోయిన వారిని వదిలిపెట్టకుండా నియంత్రించగలిగామని గుర్తు చేస్తూ మహిళల భద్రతకు అధిక ప్రాధాన్యమివ్వాలని, ఏపీని అత్యంత సురక్షిత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలని సూచించారు.
సోషల్ మీడియా వాడకంపై నియంత్రణ విధించాలని, హానికరమైన ఆన్లైన్ కంటెంట్ను అరికట్టాలని గతంలో కోర్టుల్లో పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఈ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం తీసుకోవడానికి పలు నిబంధనలు అడ్డుగోడలుగా నిలుస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా నియంత్రించడంపై చట్టపరంగా, సాంకేతికపరమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని కూటమి ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందోనని ఎంతో మంది ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
