Lemon : పనికిరావని పడేసే 'నిమ్మతొక్కల'తో ఇన్ని లాభాలా? - తెలిస్తే మీరు ట్రై చేస్తారు!
Benefits of Lemon Peel : నిమ్మరసం తీసినాక ఆ 'తొక్కలు' ఏం చేస్తున్నారు? - ఈ చిట్కాలు తెలిస్తే అస్సలు పడేయరంటున్న నిపుణులు!
Published : November 25, 2026 at 5:27 PM IST
వంటగదిలో నిమ్మకాయ లేనిదే ఏ పనీ పూర్తి కాదు. పులిహోర, బిర్యానీల రుచి పెంచడం దగ్గర నుంచి, శరీరానికి కావాల్సిన విటమిన్ సి అందించి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటం వరకు నిమ్మ చేసే మేలు అంతా ఇంతా కాదు. అయితే, చాలా మంది నిమ్మకాయల నుంచి రసం తీసిన తర్వాత వాటి చెక్కలను డస్ట్బిన్లో పడేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? దేనికి పనికిరావని పడేసే ఆ నిమ్మ చెక్కలనూ ఇంటి పనులు కోసం పలు రకాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇంటి శుభ్రత నుంచి మొక్కల ఎరువు వరకు వాటితో చాలా ప్రయోజనాలు పొందవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇంతకీ, నిమ్మ చెక్కలతో కలిగే ఆ మ్యాజికల్ ప్రయోజనాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సింక్ శుభ్రం!
నిమ్మకాయలు అద్భుతమైన సహజ క్రిమిసంహారకాలు, డియోడరైజర్లుగా పనిచేస్తాయి. వంటగదిలో లేదా ఇంటి పరిసరాల్లో దుర్వాసన వచ్చే చోట్ల నిమ్మ చెక్కలను ఉంచడం వల్ల క్రిములు నశించి, ఆ ప్రాంతం తాజాగా మారుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అలాగే, కిచెన్లో జిడ్డుగా మారిన సింకును శుభ్రపరచడంలో నిమ్మ చెక్కలు చాలా బాగా సహాయపడతాయి. వాటితో సింకును రుద్ది కడిగితే చక్కగా శుభ్రపడడంతో పాటు దుర్వాసనలూ దూరమవుతాయంటున్నారు.
కటింగ్ బోర్డులు, డైనింగ్ టేబుల్, కిచెన్ కౌంటర్లను శుభ్రం చేయడానికి వాడేసిన నిమ్మ చెక్కలను ఉపయోగించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం వాటిపై కొద్దిగా ఉప్పు చల్లి రుద్దితే జిడ్డు, బ్యాక్టీరియా మాయమవుతాయి. అదేవిధంగా, వాటిపై ఏవైనా మరకలున్నా తొలగిపోతాయంటున్నారు.
మచ్చలు, మరకలు మాయం :
నిమ్మకాయలోని సిట్రిక్ యాసిడ్ సహజమైన బ్లీచ్గా పనిచేస్తుంది. మనం పడేసే నిమ్మతొక్కలు టీ కప్పు, కాఫీ కప్పులను, ఇంట్లో నేల మీద, ఇతర వస్తువుల మీద ఉండే మచ్చలు, మరకలు తొలగించడానికి సహాయపడతాయి. ఇందుకోసం మీరు నిమ్మతొక్కను తీసుకుని మరక ఉన్న చోట రుద్ది, కాసేపు అలా వదిలేసి కడిగితే సరిపోతుంది.
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బూట్ల దుర్వాసన పోగొడతాయి :
చెమట వల్ల బూట్లు బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంటాయి. అలాగని ప్రతిసారీ వాటిని శుభ్రం చేయాలంటే టైమ్ ఉండకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు ఎండబెట్టిన నిమ్మచెక్కలను వాటిలో వేసి కాసేపు ఉంచితే దుర్వాసనలు దూరమవుతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
స్టీల్ వస్తువులను మెరిపించొచ్చు!
- మీరు తరచూ వాడే డిష్ వాషర్లో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలిసిందంటే మీ ఇంట్లోని స్టీల్ వస్తువులు మెరిసిపోతాయంటున్నారు. నిమ్మ చెక్కలు, డిష్ వాషర్ కలిపి స్టీల్ వస్తువులను శుభ్రం చేయడం వల్ల వాటిలోని హానికరమైన క్రీములు నశించి చక్కగా క్లీన్ అవుతాయంటున్నారు.
- నేరేడు, బీట్రూట్, స్ట్రాబెర్రీ వంటి పండ్లను కట్ చేస్తున్నప్పుడు చేతులు రంగు మారుతుంటాయి. ఆ మరకలు పోగొట్టడానికి నిమ్మచెక్కతో రుద్దుకుంటే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.
- టవల్స్ మీద పడిన కొన్ని మరకలు అంత ఈజీగా తొలగిపోవు. అలాంటి టైమ్లో నిమ్మతొక్కలు, వంటసోడా వేసిన వాటర్లో వాటిని నానబెట్టి ఉతికితే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
- వెనిగర్లో నిమ్మచెక్కలను వేసి రాత్రంతా నానబెట్టి, నెక్ట్స్ డే కాసిన్ని నీళ్లు కలిపి ఓ సీసాలో పోసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమంతో అద్దాలు, బాత్రూమ్ గోడలు శుభ్రం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
మొక్కలకు ఎరువుగా! :
మొక్కలను పెంచడానికి ఇష్టపడేవారు వాడిపడేసే నిమ్మచెక్కలను చక్కగా వాడుకోవచ్చు. మీ గార్డెన్లో మొక్కలకు నిమ్మతొక్కలను ఎరువుగా వేయడం వల్ల అవి పోషకాల గనిగా మారతాయి. మట్టిలోపల నిమ్మతొక్కలను పెట్టి ఉంచితే అవి త్వరగా ఎదగడంలో సహాయపడతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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