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"కూల్​డ్రింక్" మిగిలితే​ పారబోస్తున్నారా? - ఈ ఉపయోగాలు తెలిస్తే అలా అస్సలు చేయరు!

దుస్తులపై మరకల క్లీనింగ్ నుంచి బబుల్​గమ్ రిమూవ్ వరకు - మిగిలిన కూల్​డ్రింక్స్​తో ఎన్నో బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు!

Leftover Cool Drinks Uses
Leftover Cool Drinks Uses (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 7:55 PM IST

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Leftover Cool Drinks Uses : ఫంక్షన్స్ అయినా, ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్​తో పార్టీలైనా, ఇంటికి అతిథులు వచ్చినా.. అందరికీ 'కూల్​డ్రింక్స్' గుర్తుకువస్తాయి. అయితే, ఎప్పుడు తాగడానికి కూల్​డ్రింక్స్ తెచ్చుకున్నా కొన్నిసార్లు అందులో ఎంతో కొంత డ్రింక్ మిగిలిపోతుంది. దాంతో ఆ మిగిలిన దానిని తర్వాత తాగడానికి ఆసక్తి చూపించరు. ఎందుకంటే ఒకసారి బాటిల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అందులోని గ్యాస్ బయటకు వెళ్లిపోతుంది. దాంతో ఈ డ్రింక్ టేస్ట్ ఛేంజ్ అవుతుంది. అప్పుడు చాలా మంది మిగిలిపోయిన కూల్​డ్రింక్స్​ను చేసేదేమి లేక బయట పారబోస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? అలా మిగిలిన కూల్​డ్రింక్స్​తో బోలెడు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. వివిధ రకాల ఇంటి పనుల్లో చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయని చెబుతున్నారు. మరి, ఆ ఉపయోగాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మరకలు మాయం : కొన్నిసార్లు దుస్తులపై పడిన మరకలను తొలగించడానికి చాలా శ్రమించాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యంగా నూనె, గ్రీజ్​ మరకలు అంత సింపుల్​గా తొలగిపోవు. అలాంటి సందర్భాల్లో కూల్​డ్రింక్​ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం మరక పడిన ప్లేస్​లో కొద్దిగా మిగిలిన కూల్​డ్రింక్​ పోసి అరగంటపాటు అలానే వదిలేసి ఆపై దుస్తులను వాష్​ చేస్తే సరి. మరకలు ఈజీగా తొలగిపోతాయంటున్నారు.

టాయిలెట్ సీటు క్లీనింగ్ ​: టాయిలెట్ సీటుపై మరకలు తొందరగా ఏర్పడుతుంటాయి. వీటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం​ చేస్తే తప్పించి క్లీన్ చేయకపోతే మరకలు మరింతగా ఏర్పడి ఓ పట్టాన పోవు. అందుకే, అందరూ టాయిలెట్​ సీటుపై ఏర్పడిన మరకలు క్లీన్​ చేయడానికి మార్కెట్లో లభించే క్లీనర్స్​ ఉపయోగిస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాదు మిగిలిపోయిన కూల్​డ్రింక్​ కూడా టాయిలెట్ సీటు మరకలు తొలగించడంలో చాలా ఎఫెక్టివ్​గా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకోసం ఒక స్ప్రే బాటిల్‌లో మిగిలిన కూల్​డ్రింక్​ను నింపి టాయిలెట్​ సీటుపై స్ప్రే చేయాలి. ఓ 10 నుంచి 15 నిమిషాలు అలాగే ఉంచి ఆపై బ్రష్‌తో క్లీన్​ చేసి ఫ్లష్ చేస్తే.. మరకలు పోయి టాయిలెట్ సీటు కొత్తదానిలా కనిపిస్తుందంటున్నారు.

తుప్పు తొలగించడానికి : ఐరన్ ఐటమ్స్ త్వరగా తుప్పు పడుతుంటాయి. ఆ తుప్పును వదిలించడం అంత ఈజీ పని కాదు. అలాంటి టైమ్​లో తుప్పు పట్టిన ప్లేస్​లో కూల్​డ్రింక్‌ని చల్లి, కాసేపటి తర్వాత రుద్దితే మరకలు ఇట్టే పోతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

ఫ్లోర్​ క్లీనింగ్ ​: కొన్నిసార్లు సిమెంట్ ఫ్లోర్ లేదా టైల్స్‌పై నూనె లేదా గ్రీజు మరకలు పడుతుంటాయి. వీటిని ఎంత తుడిచి, కడిగినా జిడ్డు మరకలు సింపుల్​గా తొలగిపోవు. అలాంటి టైమ్​లో వాటిమీద కొద్దిగా మిగిలిన కూల్​డ్రింక్స్ స్ప్రే చేసి కాసేపయ్యాక ఓ వస్త్రంతో తుడిస్తే సరి. జిడ్డు మరకలు ఈజీగా తొలగిపోవడంతో పాటు నెల తళతళలాడుతూ మెరుస్తుందంటున్నారు.

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అద్దాలను మెరిపించవచ్చు : మనం ఇళ్లలో యూజ్ చేసే అద్దాలపై దుమ్ము, ధూళి పేరుకుపోతుంటాయి. కొన్నిసార్లు మిర్రర్స్​ను ఎంత క్లీన్​ చేసినా అద్దం మాత్రం స్పష్టంగా కనిపించవు. అలాంటప్పుడు దుమ్ము, ధూళి పేరుకుపోయిన అద్దాలపై కొద్దిగా కూల్​డ్రింక్​ను స్ప్రే చేసి ఓ 5 నిమిషాలు ఆగండి. ఆ తర్వాత తడి క్లాత్,​ ఆపై పొడి క్లాత్​తో తుడిస్తే అద్దాలు మెరిసిపోతాయి! కారు విండ్​షీల్డ్​ క్లీనింగ్​కు కూడా ఈ చిట్కా చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

మాడిన గిన్నెలు : వంట చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు గిన్నెలు బాగా మాడుతుంటాయి. వాటిని క్లీన్ చేయడం కాస్త కష్టంగా ఉంటుంది. అటువంటప్పుడు కూల్​డ్రింక్స్ మంచి క్లీనర్​గా పని చేస్తాయంటున్నారు. ఇందుకోసం మాడిన గిన్నెలో మిగిలిన శీతల పానియం పోసి రాత్రంతా అలానే ఉంచాలి. నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ వాటిని క్లీన్ చేస్తే సరి. మాడిన మరకలు తొలగిపోయి గిన్నెలు కొత్తవాటిలా కనిపిస్తాయంటున్నారు.

ట్యాప్స్ ​: కిచెన్​, బాత్​రూమ్​లో యూజ్​ చేసే ట్యాప్స్​పై నీళ్లు, సోప్ వాటర్ పడి మరకలు ఏర్పడుతుంటాయి. దాంతో అవి మురికిగా కనిపిస్తుంటాయి. అప్పుడు వాటి క్లీనింగ్​కు బయట దొరికే క్లీనర్స్​ కాకుండా మిగిలిన కూల్​డ్రింక్స్​ను వాడిని మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకోసం కూల్​డ్రింక్స్​ను మరకలు ఏర్పడిన ట్యాప్స్​పై స్ప్రే చేసి కొద్దిసేపటి తర్వాత శుభ్రం​ చేస్తే చాలు. మరకలు పోయి ట్యాప్స్ మెరుస్తాయని అంటున్నారు.

బబుల్​గమ్​ అతుక్కుంటే : మనం నడుస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా షూస్​ లేదా చెప్పులకు బబుల్​గమ్​ అంటుకుంటుంది. ఇక దానిని తొలగించాలంటే కాస్త ఇబ్బందే. అలాంటప్పుడు బబుల్​గమ్​ అంటుకున్న ప్లేస్​లో కూల్​డ్రింక్స్​ పోసి కొద్దిసేపటి తర్వాత తీస్తే సులువుగా ఊడిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు.

Note: నిపుణులు, సోషల్​ మీడియాలోని సమాచారం ప్రకారం వీటిని అందిస్తున్నాము. కూల్​డ్రింక్స్​తో వీటిని క్లీన్​ చేయాలా వద్దా అనేది మీ వ్యక్తిగతం.

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మిగిలిన కూల్​డ్రింక్స్​తో ఉపయోగాలు
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