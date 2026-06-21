"కూల్డ్రింక్" మిగిలితే పారబోస్తున్నారా? - ఈ ఉపయోగాలు తెలిస్తే అలా అస్సలు చేయరు!
దుస్తులపై మరకల క్లీనింగ్ నుంచి బబుల్గమ్ రిమూవ్ వరకు - మిగిలిన కూల్డ్రింక్స్తో ఎన్నో బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 7:55 PM IST
Leftover Cool Drinks Uses : ఫంక్షన్స్ అయినా, ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్తో పార్టీలైనా, ఇంటికి అతిథులు వచ్చినా.. అందరికీ 'కూల్డ్రింక్స్' గుర్తుకువస్తాయి. అయితే, ఎప్పుడు తాగడానికి కూల్డ్రింక్స్ తెచ్చుకున్నా కొన్నిసార్లు అందులో ఎంతో కొంత డ్రింక్ మిగిలిపోతుంది. దాంతో ఆ మిగిలిన దానిని తర్వాత తాగడానికి ఆసక్తి చూపించరు. ఎందుకంటే ఒకసారి బాటిల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అందులోని గ్యాస్ బయటకు వెళ్లిపోతుంది. దాంతో ఈ డ్రింక్ టేస్ట్ ఛేంజ్ అవుతుంది. అప్పుడు చాలా మంది మిగిలిపోయిన కూల్డ్రింక్స్ను చేసేదేమి లేక బయట పారబోస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? అలా మిగిలిన కూల్డ్రింక్స్తో బోలెడు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. వివిధ రకాల ఇంటి పనుల్లో చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయని చెబుతున్నారు. మరి, ఆ ఉపయోగాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మరకలు మాయం : కొన్నిసార్లు దుస్తులపై పడిన మరకలను తొలగించడానికి చాలా శ్రమించాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యంగా నూనె, గ్రీజ్ మరకలు అంత సింపుల్గా తొలగిపోవు. అలాంటి సందర్భాల్లో కూల్డ్రింక్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం మరక పడిన ప్లేస్లో కొద్దిగా మిగిలిన కూల్డ్రింక్ పోసి అరగంటపాటు అలానే వదిలేసి ఆపై దుస్తులను వాష్ చేస్తే సరి. మరకలు ఈజీగా తొలగిపోతాయంటున్నారు.
టాయిలెట్ సీటు క్లీనింగ్ : టాయిలెట్ సీటుపై మరకలు తొందరగా ఏర్పడుతుంటాయి. వీటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేస్తే తప్పించి క్లీన్ చేయకపోతే మరకలు మరింతగా ఏర్పడి ఓ పట్టాన పోవు. అందుకే, అందరూ టాయిలెట్ సీటుపై ఏర్పడిన మరకలు క్లీన్ చేయడానికి మార్కెట్లో లభించే క్లీనర్స్ ఉపయోగిస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాదు మిగిలిపోయిన కూల్డ్రింక్ కూడా టాయిలెట్ సీటు మరకలు తొలగించడంలో చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకోసం ఒక స్ప్రే బాటిల్లో మిగిలిన కూల్డ్రింక్ను నింపి టాయిలెట్ సీటుపై స్ప్రే చేయాలి. ఓ 10 నుంచి 15 నిమిషాలు అలాగే ఉంచి ఆపై బ్రష్తో క్లీన్ చేసి ఫ్లష్ చేస్తే.. మరకలు పోయి టాయిలెట్ సీటు కొత్తదానిలా కనిపిస్తుందంటున్నారు.
తుప్పు తొలగించడానికి : ఐరన్ ఐటమ్స్ త్వరగా తుప్పు పడుతుంటాయి. ఆ తుప్పును వదిలించడం అంత ఈజీ పని కాదు. అలాంటి టైమ్లో తుప్పు పట్టిన ప్లేస్లో కూల్డ్రింక్ని చల్లి, కాసేపటి తర్వాత రుద్దితే మరకలు ఇట్టే పోతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ : కొన్నిసార్లు సిమెంట్ ఫ్లోర్ లేదా టైల్స్పై నూనె లేదా గ్రీజు మరకలు పడుతుంటాయి. వీటిని ఎంత తుడిచి, కడిగినా జిడ్డు మరకలు సింపుల్గా తొలగిపోవు. అలాంటి టైమ్లో వాటిమీద కొద్దిగా మిగిలిన కూల్డ్రింక్స్ స్ప్రే చేసి కాసేపయ్యాక ఓ వస్త్రంతో తుడిస్తే సరి. జిడ్డు మరకలు ఈజీగా తొలగిపోవడంతో పాటు నెల తళతళలాడుతూ మెరుస్తుందంటున్నారు.
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అద్దాలను మెరిపించవచ్చు : మనం ఇళ్లలో యూజ్ చేసే అద్దాలపై దుమ్ము, ధూళి పేరుకుపోతుంటాయి. కొన్నిసార్లు మిర్రర్స్ను ఎంత క్లీన్ చేసినా అద్దం మాత్రం స్పష్టంగా కనిపించవు. అలాంటప్పుడు దుమ్ము, ధూళి పేరుకుపోయిన అద్దాలపై కొద్దిగా కూల్డ్రింక్ను స్ప్రే చేసి ఓ 5 నిమిషాలు ఆగండి. ఆ తర్వాత తడి క్లాత్, ఆపై పొడి క్లాత్తో తుడిస్తే అద్దాలు మెరిసిపోతాయి! కారు విండ్షీల్డ్ క్లీనింగ్కు కూడా ఈ చిట్కా చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
మాడిన గిన్నెలు : వంట చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు గిన్నెలు బాగా మాడుతుంటాయి. వాటిని క్లీన్ చేయడం కాస్త కష్టంగా ఉంటుంది. అటువంటప్పుడు కూల్డ్రింక్స్ మంచి క్లీనర్గా పని చేస్తాయంటున్నారు. ఇందుకోసం మాడిన గిన్నెలో మిగిలిన శీతల పానియం పోసి రాత్రంతా అలానే ఉంచాలి. నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ వాటిని క్లీన్ చేస్తే సరి. మాడిన మరకలు తొలగిపోయి గిన్నెలు కొత్తవాటిలా కనిపిస్తాయంటున్నారు.
ట్యాప్స్ : కిచెన్, బాత్రూమ్లో యూజ్ చేసే ట్యాప్స్పై నీళ్లు, సోప్ వాటర్ పడి మరకలు ఏర్పడుతుంటాయి. దాంతో అవి మురికిగా కనిపిస్తుంటాయి. అప్పుడు వాటి క్లీనింగ్కు బయట దొరికే క్లీనర్స్ కాకుండా మిగిలిన కూల్డ్రింక్స్ను వాడిని మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకోసం కూల్డ్రింక్స్ను మరకలు ఏర్పడిన ట్యాప్స్పై స్ప్రే చేసి కొద్దిసేపటి తర్వాత శుభ్రం చేస్తే చాలు. మరకలు పోయి ట్యాప్స్ మెరుస్తాయని అంటున్నారు.
బబుల్గమ్ అతుక్కుంటే : మనం నడుస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా షూస్ లేదా చెప్పులకు బబుల్గమ్ అంటుకుంటుంది. ఇక దానిని తొలగించాలంటే కాస్త ఇబ్బందే. అలాంటప్పుడు బబుల్గమ్ అంటుకున్న ప్లేస్లో కూల్డ్రింక్స్ పోసి కొద్దిసేపటి తర్వాత తీస్తే సులువుగా ఊడిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు.
Note: నిపుణులు, సోషల్ మీడియాలోని సమాచారం ప్రకారం వీటిని అందిస్తున్నాము. కూల్డ్రింక్స్తో వీటిని క్లీన్ చేయాలా వద్దా అనేది మీ వ్యక్తిగతం.
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