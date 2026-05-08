మట్టి కుండలు వాడుతున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే వాటర్ మస్త్ కూల్గా ఉంటాయి!
-ఫ్రిడ్జ్లోని నీళ్ల కన్నా కుండ నీళ్లే ఆరోగ్యానికి మంచిది! - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే ఐస్ కన్నా చల్లని నీళ్లు!
Published : May 8, 2026 at 1:06 PM IST
Clay Pot Water Cooling Tips: మండే వేసవిలో చల్లచల్లని నీరు తాగుతుంటే ఆ ఫీల్ వెరే లెవల్లో ఉంటుంది. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన నీటిని తాగుతుంటారు. అయితే ఆ నీరు తాత్కాలికంగా సంతృప్తిని ఇచ్చినప్పటికీ, దాహం తీరదు. మళ్లీ కాసేపటికే దాహం వేస్తుంది. అంతేకాకుండాఫ్రిజ్లోని నీరు తాగడం వల్ల కొంతమందికి గొంతు నొప్పి, జలుబు వంటి సమస్యలు వస్తుంటాయి. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం అంటే మట్టి కుండలోని నీరు తాగడం. కుండలోని నీరు కేవలం చల్లగానే కాకుండా సహజమైన ఖనిజాలతో నిండి ఉంటుంది కాబట్టి ఆరోగ్యానికి కూడా మంచివి. అయితే కొన్ని సార్లు కుండలోని నీరు అంత చల్లగా ఉండవు. దీంతో మళ్లీ అందరూ ఫ్రిజ్ వైపే చూస్తుంటారు. కానీ ఈ టిప్స్ పాటించడం వల్ల కుండలోని నీరు చల్లగా అవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవి ఇప్పుడు చూద్దాం.
కుండలోని నీరు చల్లగా ఎలా ఉంటుంది: మట్టి కుండ ఉపరితలంపై మన కంటికి కనిపించని వేలకొద్దీ చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయి. కుండలోని నీరు ఈ రంధ్రాల ద్వారా నిరంతరం బయటకు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే కుండ బయట ఎప్పుడూ కాస్త తడిగా ఉంటుంది. కుండ బయటకు వచ్చిన ఈ నీటి బిందువులు ఆవిరిగా మారడానికి కొంత వేడి అవసరమవుతుంది. ఈ వేడిని అవి కుండలోని నీటి నుంచి గ్రహిస్తాయి. ఇక కుండలోని నీటి నుంచి వేడి బయటకు వెళ్లిపోవడం వల్ల, లోపల ఉన్న నీరు క్రమంగా చల్లబడుతుంది. అయితే.. కాలక్రమేణా ఆ రంధ్రాలు మూసుకుపోవడం లేదా గాలి తగలకపోవడం వల్ల చల్లదనం తగ్గుతుంది. అందుకే ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే కుండలోని నీరు చల్లగా అవుతాయని అంటున్నారు.
కుండను కాటన్ క్లాత్తో చుట్టడం: నీళ్లు చల్లగా మారడానికి మట్టి కుండ చుట్టూ క్లాత్ చుట్టడం అనేది పూర్వకాలం నుంచి వస్తోన్న పద్ధతి. ఒక మందపాటి కాటన్ క్లాత్ను నీటితో బాగా తడిపి, కుండ చుట్టూ గట్టిగా చుట్టాలి. ఇలా కుండకు క్లాత్ను చుట్టినప్పుడు ఆ క్లాత్లోని తేమ ఆవిరై అది కుండలోని వేడిని బయటకు లాగేస్తుంది. దీంతో నీళ్లు చల్లగా అవుతాయి. అయితే ఆ క్లాత్ ఎండిపోకుండా మధ్యమధ్యలో నీళ్లు చిలకరిస్తూ ఉండాలి. కాటన్ క్లాత్ లేకపోతే గోనె సంచిని కూడా తడిపి చుట్టుకోవచ్చు.
ఇసుక తిన్నె: ఇది కూడా నీళ్లను చల్లగా ఉంచడానికి ఉపయోగించే మరో పద్ధతి. అందులో భాగంగా ఒక వెడల్పాటి పాత్రలోకి ఇసుకను పోసి, దానిని నీటితో తడపాలి. అనంతరం ఆ ఇసుకపై కుండను ఉంచాలి. ఇసుకలోని తేమ కుండలోని ఉష్ణోగ్రత పెరగకుండా అడ్డుకుంటుంది. దీంతో నీరు క్రమక్రమంగా చల్లగా మారుతుంది. అయితే ప్రతిరోజూ ఇసుకలో కొద్దిగా నీరు పోస్తూ తడిగా ఉంచడం మాత్రం మర్చిపోకూడదు.
సరైన గాలి తగిలే ప్రదేశంలో ఉంచడం: మట్టి కుండ పని తీరు మొత్తం గాలి ప్రసరణపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి కిటికీ దగ్గర లేదా గాలి బాగా వీచే ప్రదేశంలో కుండను ఉంచాలి. కుండను మూలల్లో లేదా గాలి ఆడని గదుల్లో ఉంచకూడదు. గాలి బాగా తగిలినప్పుడు ఆవిరి ప్రక్రియ వేగవంతమై నీరు త్వరగా చల్లబడుతుంది.
ఇవి కూడా తప్పనిసరి:
- పాత కుండతో పోలిస్తే కొత్త కుండలోని నీరు తొందరగా చల్లబడుతుంది. అయితే కొత్త కుండను వాడేముందు కనీసం 24 గంటల పాటు నీటిలో నానబెట్టడం మంచిది. దీని వల్ల అందులోని మట్టి వాసన పోవడమే కాకుండా రంధ్రాలు తెరుచుకుంటాయి.
- వారానికి ఒకసారి కుండను ఉప్పు లేదా గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రంగా కడగాలి. అంతే కానీ ఎలాంటి సోపులు లేదా డిటర్జెంట్లు ఉపయోగించకూడదు. వీటిని వాడితే రంధ్రాలను మూసుకుపోవడంతో పాటు నీరు వాసన వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
- కుండలోని నీరు తాగేటప్పుడు గ్లాసుతో ముంచకుండా, టాప్ (Tap) ఉన్న కుండను వాడితే మంచిదంటున్నారు. దీనివల్ల నీరు కలుషితం కాదని, కుండలోని రంధ్రాలు ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తాయని చెబుతున్నారు.
