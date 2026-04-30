మౌత్ వాటరింగ్ అయ్యే "చుక్కకూర మటన్" - ఇలా ప్రిపేర్ చేయండి!
- ఎంతో రుచికరంగా ఉండే చుక్కకూర మటన్ కర్రీ - సరికొత్త టేస్ట్ ను ఇలా ఎంజాయ్ చేయండి
Published : April 30, 2026 at 5:25 PM IST
Chukka kura Mutton : చుక్కకూర ఎంతో మందికి ఇష్టమైన ఆకు కూర. పుల్ల పుల్లగా ఉండే దీని రుచి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇక మటన్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా? నాన్ వెజ్ ప్రియులకు టాప్ మోస్ట్ ఫేవరెట్ కర్రీ ఏదైనా ఉందంటే అది మాగ్జిమమ్ మటన్ మాత్రమే అయ్యుంటుంది. మరి, ఇలాంటి సూపర్ రెసిపీలు రెండూ ఒక్కటైతే ఎలా ఉంటుంది? అదే రెసిపీని ఇప్పుడు మీ ముందుకు తెచ్చాం.
ఆంధ్ర, తెలంగాణలో ఈ రెండు ఐటమ్స్తో ప్రిపేర్ చేసే కర్రీని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. చుక్కకూరలోని పులుపుదనం మటన్ రుచిని అద్దిరిపోయేలా పెంచుతుంది. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ఇంటికి బంధువులు, మిత్రులు వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ రెసిపీ చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది. మరి, ఈ రెసిపీని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- మటన్ - అర కిలో
- చుక్కకూర - నాలుగైదు కట్టలు
- ఉల్లిపాయలు - 2 పెద్దవి
- పచ్చిమిర్చి - 4
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 2 టీస్పూన్లు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- నూనె - ముడు నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మటన్ శుభ్రంగా కడిగి, అందులో కొంచెం పసుపు, ఉప్పు, ఒక టీస్పూన్ నూనె వేసి కుక్కర్లో నాలుగైదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. మటన్ కాస్త మెత్తగానే ఉడికేలా చూసుకోండి
- ఈ లోపు చుక్కకూర నాలుగైదు కట్టలు తీసుకొని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి, సన్నగా తరిగి పెట్టుకోండి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద ఒక బాణాలి లేదా మందపాటి గిన్నె పెట్టి, అందులో నూనె వేసి వేడి చేయండి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, నిలువుగా చీల్చిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించండి.
- ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి, పచ్చివాసన పోయే దాకా ఫ్రై చేయండి
- ఇప్పుడు సన్నగా తరిగిన చుక్కకూరను వేసి, అది దగ్గరకు పడి మెత్తగా ఉడికే వరకు మగ్గనివ్వాలి. చుక్కకూర త్వరగానే ఉడికిపోతుంది
- చుక్కకూర మగ్గిన తర్వాత, ఉడికించి పెట్టుకున్న మటన్ ముక్కలను నీళ్లతో సహా ఇందులో వేసేయండి.
- ఆ తర్వాత కారం, ధనియాల పొడి వేసి బాగా కలపండి
- మూత పెట్టి తక్కువ మంట మీద నూనె పైకి తేలే వరకు దాదాపు 10 నిమిషాల పాటు కుక్ చేయండి. దీనివల్ల మటన్ ముక్కలకు చుక్కకూర పులుపు బాగా పడుతుంది.
- చివరగా గరం మసాలా, కొత్తిమీర చల్లుకుని బాగా కలిపి స్టవ్ ఆపేయండి.
చిట్కాలు :
- చుక్కకూర ఇప్పటికే పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కూరలో టమాటాలు వాడాల్సిన అవసరం లేదు.
- మటన్ ఉడికించిన నీటినే వాడండి, అవసరమైతే తప్ప అదనపు నీరు పోయాల్సిన అవసరం లేదు. అప్పుడే కూర చిక్కగా, రుచిగా ఉంటుంది.
- దించే ముందు ఒక టీస్పూన్ నెయ్యి వేస్తే రుచి ఇంకా బాగుంటుంది.
- ఈ కూర వేడివేడి అన్నం లేదా జొన్న రొట్టెలోకి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది
పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోయే "మామిడి మటన్ కర్రీ" - కుక్కర్లో చాలా సింపుల్!