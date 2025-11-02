'బీట్రూట్' తినని పిల్లల కోసం సూపర్ "హల్వా" - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2025 at 12:08 PM IST
Beetroot Halwa With Jaggery : బీట్రూట్ సీజన్తో సంబంధం లేకుండా అన్ని కాలాల్లో అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. అయినా తినడానికి చాలా మంది ఇష్టపడరు. చిన్న పిల్లలైతే దీనిని తినేందుకు మారాం చేస్తుంటారు. అలాంటి వారికి బీట్రూట్ హల్వా చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు. ఈ రెసిపీని మొదటిసారి చేసే వారైనా ఇలా చేశారంటే సూపర్ టేస్టీగా వస్తుంది. ఏదైనా స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు లేదా పండుగల సమయాల్లో సింపుల్గా ఏదైనా తీపి వంటకం చేసుకోవాలంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్గా చెప్పొచ్చు. కేవలం నిమిషాల్లోనే కమ్మని రుచితో నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోయే హల్వా సిద్దమైపోతుంది! అంతేకాక ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఇలా చేసి వారిని సర్ప్రైజ్ చేయండి. మరి టేస్టీటేస్టీ బీట్రూట్ హల్వా తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బీట్రూట్ - 1 కప్పు
- బెల్లం - 1 కప్పు
- పాలు - 1 కప్పు
- డ్రైఫ్రూట్స్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బీట్రూట్లను కడిగి పొట్టు తీసి ఉంచాలి. ఆ తర్వాత వాటిని సన్నగా తురిమి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఇదే పాన్లో మరో టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి తరిగి పెట్టుకున్న బీట్రూట్ తురుము వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత అర కప్పు పాలు పోసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- ఇందులో తురిమి పెట్టుకున్న కప్పు బెల్లం వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బెల్లం కరిగే వరకు ఉంచాలి.
- బెల్లం కరిగిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- చల్లారిన తర్వాత చూస్తే నోరూరించే బీట్రూట్ హల్వా మీ ముందుటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్గా మారడం ఖాయం!
- ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ హల్వా తయారీ విధానం నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి!
