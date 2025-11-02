ETV Bharat / offbeat

'బీట్​రూట్​' తినని పిల్లల కోసం సూపర్ "హల్వా" - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

బీట్​రూట్​తో నోరూరించే హల్వా - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Beetroot Halwa
Beetroot Halwa (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 12:08 PM IST

2 Min Read
Beetroot Halwa With Jaggery : బీట్​రూట్ సీజన్‌తో సంబంధం లేకుండా అన్ని కాలాల్లో అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. అయినా తినడానికి చాలా మంది ఇష్టపడరు. చిన్న పిల్లలైతే దీనిని తినేందుకు మారాం చేస్తుంటారు. అలాంటి వారికి బీట్​రూట్​ హల్వా చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు. ఈ రెసిపీని మొదటిసారి చేసే వారైనా ఇలా చేశారంటే సూపర్ టేస్టీగా వస్తుంది. ఏదైనా స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు లేదా పండుగల సమయాల్లో సింపుల్​గా ఏదైనా తీపి వంటకం చేసుకోవాలంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్​గా చెప్పొచ్చు. కేవలం నిమిషాల్లోనే కమ్మని రుచితో నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోయే హల్వా సిద్దమైపోతుంది! అంతేకాక ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఇలా చేసి వారిని సర్​ప్రైజ్ చేయండి. మరి టేస్టీటేస్టీ బీట్​రూట్​ హల్వా తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

మీరు "పనీర్ కర్రీ" ఫ్యాన్సా? - ఇలా ట్రై చేయండి, టేస్ట్ అస్సలు మర్చిపోరు!

Beetroot Halwa
బీట్​రూట్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీట్​రూట్ - 1 కప్పు
  • బెల్లం - 1 కప్పు
  • పాలు - 1 కప్పు
  • డ్రైఫ్రూట్స్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
Beetroot Halwa
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బీట్​రూట్​లను కడిగి పొట్టు తీసి ఉంచాలి. ఆ తర్వాత వాటిని సన్నగా తురిమి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల డ్రైఫ్రూట్స్​ వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Beetroot Halwa
బెల్లం (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఇదే పాన్​లో మరో టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి తరిగి పెట్టుకున్న బీట్​రూట్ తురుము వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత అర కప్పు పాలు పోసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఇందులో తురిమి పెట్టుకున్న కప్పు బెల్లం వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బెల్లం కరిగే వరకు ఉంచాలి.
Beetroot Halwa
నెయ్యి (Getty Images)
  • బెల్లం కరిగిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • చల్లారిన తర్వాత చూస్తే నోరూరించే బీట్​రూట్ హల్వా మీ ముందుటుంది!
Beetroot Halwa
పాలు (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్​గా మారడం ఖాయం!
  • ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ హల్వా తయారీ విధానం నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి!

