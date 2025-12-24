క్రిస్మస్ వేళ అద్దిరిపోయే "యాపిల్ కేక్" - బేకరీ స్టైల్లో భలే టేస్టీగా!
- అప్పటికప్పుడు చేసుకునే టేస్టీ 'కేక్' - పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
Published : December 24, 2025 at 11:14 AM IST
Christmas Special Cake Recipe : క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ ఈ రెండు అకేషన్లకు 'కేక్' కట్ చేస్తుంటారు చాలా మంది. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది కేక్ కావాలంటే బేకరీకి వెళ్తుంటారు. అయితే, ఈసారి బయట నుంచి కొనుగోలు చేయకుండా ఇంట్లోనే సింపుల్గా ఇలా "యాపిల్ కేక్" ప్రిపేర్ చేసుకోండి. నార్మల్ దానికంటే ఇది భలే టేస్టీగా ఉంటుంది. క్రిస్మస్ వేళ ఇంటికి వచ్చిన అతిథులకు ఇలా కేక్ చేసి ఇచ్చారంటే ఫుల్ ఖుష్ అయిపోతారు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే యమ్మీ యమ్మీగా చేసుకునే ఈ కేక్ను చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా, దీన్ని ఓవెన్ లేకుండానే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా బేకరీ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ యాపిల్ కేక్ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మూడు - యాపిల్ పండ్లు
- కప్పున్నర - మైదా
- ముప్పావు కప్పు - పంచదార
- అర కప్పు - పాలు
- అర కప్పు - ఆలివ్ నూనె
- ఒక స్పూన్ - బేకింగ్ పౌడర్
- తగినంత - వెనీలా ఎసెన్స్
- కొద్దిగా - బేకింగ్ సోడా
- అర స్పూన్ - దాల్చినచెక్క పొడి
- చిటికెడు - ఉప్పు
- ఒకటిన్నర స్పూన్లు - నిమ్మరసం
- కిస్మిస్, వాల్నట్స్, జీడిపప్పులు - అన్నీ కలిపి గుప్పెడు
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ కేక్ తయారీ కోసం ముందుగా తాజా యాపిల్ పండ్లు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పీలర్ లేదా చాకుతో పైన చెక్కు తొలగించుకోవాలి.
- తర్వాత రెండు భాగాలు కట్ చేసి గింజలు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసుకున్న వాటిల్లో సగం యాపిల్ ముక్కలను వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మిగిలిన యాపిల్ ముక్కలను మరింత చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న యాపిల్ పేస్ట్, నూనె, చక్కెర, పాలు, తగినంత వెనీలా ఎసెన్స్, మైదా వేసుకోవాలి.
- అలాగే, బేకింగ్ పౌడర్, బేకింగ్ సోడా, రుచికి తగినంత ఉప్పు, దాల్చినచెక్క పొడి, నిమ్మరసం ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని పదార్థాలన్నీ మంచిగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో కిస్మిస్, వాల్నట్స్, సన్నగా కట్ చేసుకున్న జీడిపప్పు పలుకులు, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసిన యాపిల్ ముక్కలు వేసి మరోసారి మిశ్రమం మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని వెన్న రాసిన కేక్ ప్యాన్ లేదా టిన్లోకి తీసుకుని ఓవెన్లో 180 డిగ్రీల వద్ద 35 నిమిషాలు బేక్ చేసుకుంటే సరి.
- అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "యాపిల్ కేక్" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా తయారవుతుంది!
ఓవెన్ లేని వారికోసం ఈ సింపుల్ ప్రాసెస్ :
- ఓవెన్ లేని వారూ ఈ పద్ధతిలో యాపిల్ కేక్ను సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు.
- ఇందుకోసం ముందుగా ఒక పెద్ద గిన్నె తీసుకుని దాని అడుగు భాగంలో ఒకటి నుంచి రెండు కప్పుల వరకు ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీరు తీసుకునే బౌల్ అడుగు మందంగా ఉంటే ఉప్పు వేయకుండా కూడా కేక్ బేక్ చేసుకోవచ్చు.
- ఆ తర్వాత గిన్నె అడుగు భాగంలో స్టాండ్ని ఉంచి మూతపెట్టి ఐదారు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ప్రిహీట్ చేయాలి.
- అనంతరం మీరు యాపిల్ మిశ్రమాన్ని నింపి పెట్టుకున్న కేక్ ప్యాన్ని స్టాండ్పై ఉంచి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో సుమారు 25 నుంచి 30 నిమిషాలు బేక్ అవ్వనివ్వాలి.
- అరగంట తర్వాత మూత తీసి టూత్పిక్ సహాయంతో ఆ మిశ్రమంలో గుచ్చి చూస్తే తడి లేకుండా రావాలి.
- అలా వస్తే కేక్ చక్కగా బేక్ అయిందని అర్థం. అప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కేకుని చల్లారనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి డీమౌల్డ్ చేసుకుంటే చాలు.
- టేస్టీ టేస్టీగా నోరూరించే "యాపిల్ కేక్" మీ ముందు ఉంటుంది!
