క్రిస్మస్ వేళ అద్దిరిపోయే "యాపిల్ కేక్" - బేకరీ​ స్టైల్​లో భలే టేస్టీగా!

- అప్పటికప్పుడు చేసుకునే టేస్టీ 'కేక్' - పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Christmas Special Cake Recipe
Christmas Special Cake Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 24, 2025 at 11:14 AM IST

3 Min Read
Christmas Special Cake Recipe : క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ ఈ రెండు అకేషన్లకు 'కేక్' కట్ చేస్తుంటారు చాలా మంది. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది కేక్ కావాలంటే బేకరీకి వెళ్తుంటారు. అయితే, ఈసారి బయట నుంచి కొనుగోలు చేయకుండా ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ఇలా "యాపిల్ కేక్" ప్రిపేర్ చేసుకోండి. నార్మల్​ దానికంటే ఇది భలే టేస్టీగా ఉంటుంది. క్రిస్మస్ వేళ ఇంటికి వచ్చిన అతిథులకు ఇలా కేక్ చేసి ఇచ్చారంటే ఫుల్ ఖుష్ అయిపోతారు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే యమ్మీ యమ్మీగా చేసుకునే ఈ కేక్​ను చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా, దీన్ని ఓవెన్ లేకుండానే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా బేకరీ స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ యాపిల్ కేక్​ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Christmas Special Cake Recipe
Christmas Special Cake Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మూడు - యాపిల్ పండ్లు
  • కప్పున్నర - మైదా
  • ముప్పావు కప్పు - పంచదార
  • అర కప్పు - పాలు
  • అర కప్పు - ఆలివ్ నూనె
  • ఒక స్పూన్ - బేకింగ్ పౌడర్
  • తగినంత - వెనీలా ఎసెన్స్
  • కొద్దిగా - బేకింగ్ సోడా
  • అర స్పూన్ - దాల్చినచెక్క పొడి
  • చిటికెడు - ఉప్పు
  • ఒకటిన్నర స్పూన్లు - నిమ్మరసం
  • కిస్‌మిస్, వాల్‌నట్స్, జీడిపప్పులు - అన్నీ కలిపి గుప్పెడు

Christmas Special Cake Recipe
Christmas Special Cake Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ కేక్ తయారీ కోసం ముందుగా తాజా యాపిల్ పండ్లు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పీలర్​ లేదా చాకుతో పైన చెక్కు తొలగించుకోవాలి.
  • తర్వాత రెండు భాగాలు కట్ చేసి గింజలు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసుకున్న వాటిల్లో సగం యాపిల్ ముక్కలను వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • మిగిలిన యాపిల్ ముక్కలను మరింత చిన్న చిన్న పీసెస్​గా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న యాపిల్ పేస్ట్​, నూనె, చక్కెర, పాలు, తగినంత వెనీలా ఎసెన్స్, మైదా వేసుకోవాలి.
Christmas Special Cake Recipe
Christmas Special Cake Recipe (Getty Images)
  • అలాగే, బేకింగ్ పౌడర్, బేకింగ్ సోడా, రుచికి తగినంత ఉప్పు, దాల్చినచెక్క పొడి, నిమ్మరసం ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని పదార్థాలన్నీ మంచిగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో కిస్​మిస్, వాల్​నట్స్​, సన్నగా కట్ చేసుకున్న జీడిపప్పు పలుకులు, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసిన యాపిల్ ముక్కలు వేసి మరోసారి మిశ్రమం మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని వెన్న రాసిన కేక్ ప్యాన్​ లేదా టిన్​లోకి తీసుకుని ఓవెన్​లో 180 డిగ్రీల వద్ద 35 నిమిషాలు బేక్ చేసుకుంటే సరి.
  • అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "యాపిల్ కేక్" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా తయారవుతుంది!

Christmas Special Cake Recipe
Christmas Special Cake Recipe (Getty Images)

ఓవెన్ లేని వారికోసం ఈ సింపుల్​ ప్రాసెస్ :

  • ఓవెన్ లేని వారూ ఈ పద్ధతిలో యాపిల్​ కేక్​ను సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు.
  • ఇందుకోసం ముందుగా ఒక పెద్ద గిన్నె తీసుకుని దాని అడుగు భాగంలో ఒకటి నుంచి రెండు కప్పుల వరకు ఉప్పు వేసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీరు తీసుకునే బౌల్ అడుగు మందంగా ఉంటే ఉప్పు వేయకుండా కూడా కేక్ బేక్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఆ తర్వాత గిన్నె అడుగు భాగంలో స్టాండ్​ని ఉంచి మూతపెట్టి ఐదారు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ప్రిహీట్ చేయాలి.
Christmas Special Cake Recipe
Christmas Special Cake Recipe (Eenadu)
  • అనంతరం మీరు యాపిల్ మిశ్రమాన్ని నింపి పెట్టుకున్న కేక్ ప్యాన్​ని స్టాండ్​పై ఉంచి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో సుమారు 25 నుంచి 30 నిమిషాలు బేక్ అవ్వనివ్వాలి.
  • అరగంట తర్వాత మూత తీసి టూత్​పిక్ సహాయంతో ఆ మిశ్రమంలో గుచ్చి చూస్తే తడి లేకుండా రావాలి.
  • అలా వస్తే కేక్ చక్కగా బేక్ అయిందని అర్థం. అప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కేకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి డీమౌల్డ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • టేస్టీ టేస్టీగా నోరూరించే "యాపిల్ కేక్" మీ ముందు ఉంటుంది!

