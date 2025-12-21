ETV Bharat / offbeat

క్రిస్మస్ స్పెషల్ : యమ్మీ యమ్మీగా "అరటికాయ స్వీట్ చిప్స్" - పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు!

- అరటికాయతో తియ్యతియ్యని చిప్స్ - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ! - పది రోజులు నిల్వ!

Aratikaya Sweet Chips Recipe
Aratikaya Sweet Chips Recipe (ETV Bharat)
Published : December 21, 2025 at 11:50 AM IST

Aratikaya Sweet Chips Recipe in Telugu : క్రిస్మస్ అనగానే రంగురంగుల క్రిస్మస్​ ట్రీలు, నవ్వులు చిందించే శాంటాక్లాజ్ తాతయ్య, ఇళ్లకు వేళ్లాడదీసిన స్టార్ల మెరుపులతో సందడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఇక ఫుడ్ విషయానికొస్తే డోనట్స్, డేట్‌ రోల్స్, చీజ్‌ బాల్స్‌, కేక్స్, కుకీస్ అంటూ ప్రత్యేక వంటలతో విందు పసందుగా మారుతుంది. అయితే, ఈసారి ఆ వంటకాల్లో కేకుతోపాటు ఇంకేం కొత్తగా చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అలాంటివారికోసం ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని ఒక నయా స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "అరటికాయ స్వీట్ చిప్స్".

నార్మల్​గా చాలా మంది అరటికాయతో కారం చిప్స్, బజ్జీలు, కట్​లెట్స్, కుకీస్ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుని తింటుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి ఇలా స్వీట్ చిప్స్ ట్రై చేయండి. ఇవి రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే తియ్యతియ్యగా, భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యానికీ మేలు చేస్తాయి! అరటిని తినడానికి ఇష్టపడని పిల్లలకూ ఇలా చిప్స్ చేసి పెట్టారంటే కమ్మగా తినేస్తారు. అలాగే, వీటి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు క్విక్ అండ్ ఈజీగా ఇవి తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే అరటికాయ స్వీట్ చిప్స్​ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Aratikaya Sweet Chips
Aratikaya Sweet Chips (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరటికాయలు - 6
  • బెల్లం తురుము - ఒకటీ ముప్పావు కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - మూడు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • చక్కెర - ఒకటిన్నర టేబుల్​ స్పూన్లు
  • శొంఠిపొడి - అర చెంచా
  • యాలకులపొడి - ఒక చెంచా
  • జీలకర్రపొడి - అర చెంచా
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

Aratikaya Sweet Chips
Aratikaya Sweet Chips (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ స్వీట్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా అరటికాయలను తీసుకుని పీలర్​తో చెక్కు తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత కాస్త పెద్ద ముక్కల్లా కోసి ఉప్పు నీటిలో వేసి పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఆలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో బెల్లం తురుము, శొంఠిపొడి, జీలకర్రపొడి, యాలకులపొడిని సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Aratikaya Sweet Chips
Aratikaya Sweet Chips (Getty Images)
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక ఉప్పు నీటిలో ఉన్న అరటికాయ ముక్కలను వాటర్ లేకుండా తీసుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడినన్ని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో చిల్లుల గరిటెతో అటూ ఇటూ తిప్పుతూ ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి ఎర్రగా వేగాక ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే అరటికాయ ముక్కలన్నింటినీ వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద మరో కడాయిని పెట్టి పావు కప్పు వాటర్, తురిమి పెట్టుకున్న బెల్లం వేసి గరిటెతో కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగి ముదురుపాకంలోకి మారుతున్నప్పుడు చక్కెర, బియ్యప్పిండి, జీలకర్రపొడి, యాలకులపొడి, శొంఠిపొడిని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని అవన్నీ పాకంలో కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.

Aratikaya Sweet Chips
Aratikaya Sweet Chips (Getty Images)
  • తర్వాత స్టవ్​ను సిమ్​లో ఉంచి అందులో వేయించి పెట్టుకున్న అరటికాయ ముక్కలను వేసి వాటికి పాకం పట్టేలా నెమ్మదిగా కలుపుతూ ఉండాలి.
  • అరటికాయ ముక్కలకు పాకం పట్టి, చిప్స్ మాదిరిగా తయారయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేయాలి.
  • పాకం పట్టి చిప్స్​లా మారిలా అరటికాయ ముక్కలు పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "అరటికాయ స్వీట్ చిప్స్ రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి రెగ్యులర్ స్నాక్స్​ కాకుండా ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి.
  • అంతేకాదు, ఇవి ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే పది రోజుల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటాయి!
Aratikaya Sweet Chips
Aratikaya Sweet Chips (Eenadu)

