ETV Bharat / offbeat

క్రిస్మస్ స్పెషల్ "చాక్లెట్ కేక్" - ఓవెన్ లేకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!

నోరూరించే చ్లాకెట్ స్పాంజ్ కేక్ - పిల్లలకు బాగా నచ్చుతుంది!

Chocolate Cake
Chocolate Cake (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 11:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Chocolate Sponge Cake Recipe : క్రిస్మస్​ నుంచి న్యూ ఇయర్ ఆరంభం వరకూ ఎక్కడ చూసినా కేక్స్​ హడావుడి ఉంటుంది. స్నేహితులు​, బంధువులతో కలిసి కేక్​ కటింగ్​ చేస్తూ సెలబ్రేట్​ చేసుకుంటారు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక మరికొద్దిగంటల్లో క్రిస్మస్ సందండి ప్రారంభం కానుంది. అయితే కేక్ కావాలంటే నార్మల్​గా అందరి చూపూ బేకరీ వైపు వెళ్తుంది.

కానీ మీకు తెలుసా? ఇంట్లో కూడా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే కేక్ రెసిపీ ఉంది. అదే చాక్లెట్ కేక్. పైగా దీని తయారీకి ఓవెన్ కూడా అవసరం లేదు! ఇంట్లో ఉండే కేక్ టిన్ లేదా గిన్నెతో అయినా చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ వన్స్​మోర్ అంటారంతే. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ చాక్లెట్ కేక్ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

పసందైన "మలై లడ్డూలు" - కమ్మగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి! - ఇలాంటివి ఒక్కటి తిన్నా చాలంటారు!

Chocolate Cake
కోకో పౌడర్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదాపిండి - ముప్పావు కప్పు
  • కోకో పౌడర్ - పావు కప్పు
  • బేకింగ్ పౌడర్ - 1 టీ స్పూన్
  • బేకింగ్ సోడా - అర టీ స్పూన్
  • పంచదార - ముప్పావు కప్పు
  • కోడిగుడ్లు - 3
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • బటర్ (వెన్న) - ముప్పావు కప్పు
  • నిమ్మరసం - అర టీ స్పూన్
  • వెనీలా ఎసెన్స్ - 1 టీ స్పూన్
Chocolate Cake
బటర్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా లోతు ఎక్కుగా ఉన్న గిన్నె తీసుకొని అడుగున ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఆపైన బటర్ పేపర్​ వేసి ఆపైన ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో ముప్పావు కప్పు మైదాపిండి, పావు కప్పు కోకో పౌడర్ వేయాలి. ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి పక్కనుంచాలి.
Chocolate Cake
కోడిగుడ్లు (Getty Images)
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో ముప్పావు కప్పు పంచదార, మూడు కోడిగుడ్లు, చిటికెడు ఉప్పు వేయాలి. అదేవిధంగా ముప్పావు కప్పు కరిగించిన బటర్, అర టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, ఒక టీ స్పూన్ వెనీలా ఎసెన్స్ వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని గోధుమపిండి కోకో పౌడర్​లో వేసి బాగా కలిపితే కేక్ బ్యాటర్ రెడీ అవుతుంది. కేక్ బ్యాటర్​ను ఆయిల్ అప్లై చేసి ఉంచి గిన్నెలో వేయాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో దొడ్డు ఉప్పు వేయాలి. ఇందులో స్టాండ్ పెట్టి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ప్రీహీట్ చేయాలి.
Chocolate Cake
మైదాపిండి (Getty Images)
  • 5 నిమిషాల తర్వాత కేక్ బ్యాటర్ ఉన్న గిన్నెను పెట్టి 45 నిమిషాల పాటు బేక్ చేయాలి.
  • 45 నిమిషాల అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. కేక్ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత డీమౌల్డ్ చేసుకోవాలి.
Chocolate Cake
పంచదార (Getty Images)
  • ఇక అంతే చాక్లెట్ కేక్ రెడీ అయినట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు.

ఓట్స్​తో అద్దిరిపోయే "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​, డిన్నర్లకు పర్ఫెక్ట్​!

చింతపండు లేకుండా "స్పైసీ రొయ్యల కర్రీ" - సెమీ గ్రేవీతో అద్దిరిపోతుంది!

TAGGED:

CHOCOLATE SPONGE CAKE IN TELUGU
చ్లాకెట్ కేక్ తయారీ విధానం
CHOCOLATE CAKE MAKING
CAKE RECIPES IN TELUGU
CHOCOLATE CAKE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.