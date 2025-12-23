క్రిస్మస్ స్పెషల్ "చాక్లెట్ కేక్" - ఓవెన్ లేకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!
నోరూరించే చ్లాకెట్ స్పాంజ్ కేక్ - పిల్లలకు బాగా నచ్చుతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 11:39 AM IST
Chocolate Sponge Cake Recipe : క్రిస్మస్ నుంచి న్యూ ఇయర్ ఆరంభం వరకూ ఎక్కడ చూసినా కేక్స్ హడావుడి ఉంటుంది. స్నేహితులు, బంధువులతో కలిసి కేక్ కటింగ్ చేస్తూ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక మరికొద్దిగంటల్లో క్రిస్మస్ సందండి ప్రారంభం కానుంది. అయితే కేక్ కావాలంటే నార్మల్గా అందరి చూపూ బేకరీ వైపు వెళ్తుంది.
కానీ మీకు తెలుసా? ఇంట్లో కూడా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే కేక్ రెసిపీ ఉంది. అదే చాక్లెట్ కేక్. పైగా దీని తయారీకి ఓవెన్ కూడా అవసరం లేదు! ఇంట్లో ఉండే కేక్ టిన్ లేదా గిన్నెతో అయినా చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ వన్స్మోర్ అంటారంతే. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ చాక్లెట్ కేక్ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మైదాపిండి - ముప్పావు కప్పు
- కోకో పౌడర్ - పావు కప్పు
- బేకింగ్ పౌడర్ - 1 టీ స్పూన్
- బేకింగ్ సోడా - అర టీ స్పూన్
- పంచదార - ముప్పావు కప్పు
- కోడిగుడ్లు - 3
- ఉప్పు - చిటికెడు
- బటర్ (వెన్న) - ముప్పావు కప్పు
- నిమ్మరసం - అర టీ స్పూన్
- వెనీలా ఎసెన్స్ - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా లోతు ఎక్కుగా ఉన్న గిన్నె తీసుకొని అడుగున ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఆపైన బటర్ పేపర్ వేసి ఆపైన ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో ముప్పావు కప్పు మైదాపిండి, పావు కప్పు కోకో పౌడర్ వేయాలి. ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో ముప్పావు కప్పు పంచదార, మూడు కోడిగుడ్లు, చిటికెడు ఉప్పు వేయాలి. అదేవిధంగా ముప్పావు కప్పు కరిగించిన బటర్, అర టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, ఒక టీ స్పూన్ వెనీలా ఎసెన్స్ వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని గోధుమపిండి కోకో పౌడర్లో వేసి బాగా కలిపితే కేక్ బ్యాటర్ రెడీ అవుతుంది. కేక్ బ్యాటర్ను ఆయిల్ అప్లై చేసి ఉంచి గిన్నెలో వేయాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో దొడ్డు ఉప్పు వేయాలి. ఇందులో స్టాండ్ పెట్టి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ప్రీహీట్ చేయాలి.
- 5 నిమిషాల తర్వాత కేక్ బ్యాటర్ ఉన్న గిన్నెను పెట్టి 45 నిమిషాల పాటు బేక్ చేయాలి.
- 45 నిమిషాల అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. కేక్ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత డీమౌల్డ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే చాక్లెట్ కేక్ రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు.
