ETV Bharat / offbeat

దీపావళి స్పెషల్ "చోలే పనీర్ మసాలా" - చపాతీ, బగారా రైస్​లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!

పనీర్ మసాలా కర్రీ - ఎవ్వరైనా ఇలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

paneer_masala_curry
paneer_masala_curry (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 12:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PANEER MASALA CURRY : ఈ దీపావళి రోజున పనీర్​తో చోలే మసాలా కర్రీ ట్రై చేయండి. రోటీ, బగారా రైస్, చపాతీల్లోకి కమ్మగా తినేయొచ్చు. ఈ కర్రీ సమయం కూడా ఎక్కువగా పట్టదు. పైగా ఈజీగా అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు. పనీర్ ఇష్టపడే వారు ఇలా చోలే మసాలా కర్రీ ట్రై చేసి చూడండి.

"గ్యాస్ అయిపోయిందా?" - స్టవ్ వెలిగించకుండా "టమోటా చట్నీ" ఇలా చేసుకోండి!

paneer_masala_curry
paneer_masala_curry (Getty images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చి మిర్చి - 6
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
paneer_masala_curry
paneer_masala_curry (Getty images)
  • టమోటాలు - 3
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • పెరుగు - కొద్దిగా
  • ఫ్రెష్ క్రీమ్ - కొద్దిగా
  • క్యాప్సికం - 2
  • పనీర్ - 200 గ్రాములు
  • శనగలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కసూరి మేతి - కొద్దిగా
paneer_masala_curry
paneer_masala_curry (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్​పై మందపాటి కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని పచ్చి మిర్చి వేయించాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు కూడా వేసి దోరగా వేయించాలి. ఐదారు నిమిషాల పాటు బాగా వేయించిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసి కలపాలి. పసుపు వేసి అర నిమిషం పాటు కలుపుతూ వేయించాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చి వాసన పోయే వరకు 2 నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుతూ వేయించాలి.
paneer_masala_curry
paneer_masala_curry (Getty images)
  • ఆ తర్వాత ఐదారు టమోటాలు మెత్తటి ప్యూరీ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఐదు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి ఉడికిస్తే టమోటా పేస్ట్ మగ్గిపోయి నూనె పైకి తేలుతుంది. ఇపుడు కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని మరో మూడు నిమిషాలు ఉడికించి పెరుగు వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు చిక్కని గ్రేవీ తయారవుతుంది. ఆ తర్వాత మంట లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని 3 నిమిషాలు ఉడికిస్తే మళ్లీ నూనె వదులుతుంది. ఇపుడు ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకుని కలపి ఉడికించుకోవాలి. గ్రేవీ దగ్గర పడే వరకు కలుపుతూ ఉడికిస్తుండాలి.
paneer_masala_curry
paneer_masala_curry (Getty images)
  • ఈ సమయంలో కట్ చేసుకున్న క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి కలిపి 2 నిమిషాల తర్వాత పనీర్ ముక్కలు కూడా వేసి కలపాలి. ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత ఉడికించిన శనగలు వేసుకోవాలి. అర గ్లాసు నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి సన్నటి మంటపై 10నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే చాలు! ఆ తర్వాత కాస్త కసూరి మేతి వేసి దించుకుంటే ఘుమఘుమలాడే చోలే పనీర్ మసాలా కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.

స్ట్రీట్ స్టైల్ "పనీర్ ఫ్రాంకీ" - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా!

అమ్మమ్మల కాలం నాటి నువ్వుల కర్రీ - అప్పట్లో గర్భిణులకు ఇలా చేసి పెట్టేవారు!

TAGGED:

PANEER MASALA CURRY
DIWALI SPECIAL RECIPE
పనీర్ కర్రీ తయారీ విధానం
HOW TO MAKE PANEER CURRY
CHOLE PANEER MASALA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.