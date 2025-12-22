ETV Bharat / offbeat

క్రిస్మస్​, న్యూ ఇయర్​ స్పెషల్​ "చాక్లెట్​ కేక్​" - బీటర్​, ఓవెన్​తో పనిలేదు - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

- మొదటిసారి చేసినా ఈజీగా చేయగలిగే చాక్లెట్​ కేక్​ రెసిపీ - కోరుకున్న వెంటనే తయారు ​చేసుకోవచ్చు!

Chocolate Cake Recipe
Chocolate Cake Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 22, 2025 at 11:10 AM IST

3 Min Read
Chocolate Cake Recipe: బేకరీ ఐటమ్స్​లో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో కేక్ ఒకటి. ఇక క్రిస్మస్​, న్యూ ఇయర్​ సమయంలో విపరీతంగా కేక్​ను కట్​ చేసి ఎంజాయ్​ చేస్తుంటారు. అయితే కేక్ తినాలంటే బేకరీకి వెళ్లాల్సిందే. కానీ మీకు తెలుసా? ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్​గా కేక్​ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా చాక్లెట్​ ఫ్లేవర్​తో. దీని కోసం బీటర్​, ఓవెన్​ వంటివి అవసరం లేకుండా మిక్సీజార్​లో చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా చాక్లెట్​ కేక్​ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Chocolate Cake
మైదా పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ​మైదా పిండి - ముప్పావు కప్పు
  • కోకో​ పౌడర్​ - పావు కప్పు
  • బేకింగ్​ పౌడర్​ - 1 టీస్పూన్​
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
  • పంచదార - ముప్పావు కప్పు
  • కోడిగుడ్లు - 3
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • నూనె - పావు కప్పు
  • వెనిగర్​ - 1 టీస్పూన్​
  • వెనీలా ఎసెన్స్​ - 1 టీస్పూన్​
Chocolate Cake
కోకో పౌడర్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి జల్లెడ ఉంచి మైదా పిండి, కోకో పౌడర్​, బేకింగ్​ సోడా, బేకింగ్​ పౌడర్​ వేసి జల్లించుకుని బౌల్​ను పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి పంచదార, కోడిగుడ్లు, ఉప్పు, నూనె, వెనిగర్​, వెనీలా ఎసెన్స్​ వేసి లో-స్పీడ్​లో మధ్యమధ్యలో ఆపుతూ బ్లెండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ ఎగ్​ మిక్స్​ను మైదా పిండిలో పోసుకుని స్పాట్య్చులా సాయంతో కట్​ అండ్​ ఫోల్డ్​ పద్ధతిలో అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Chocolate Cake
కోడిగుడ్లు (Getty Images)
  • షుగర్​, మైదా పిండి మొత్తం ఉండలు లేకుండా కలుపుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఓ కేక్​ బేక్​ చేయడానికి మీకు నచ్చిన షేప్​లో ఉన్న ట్రే తీసుకుని లోపల ఆయిల్​తో గ్రీజ్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం ట్రే అడుగు భాగాన బటర్​ పేపర్​ ఉంచి మరోసారి ఆయిల్​తో గ్రీజ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ట్రేలోకి కలిపి పెట్టుకున్న మైదా పిండి మిశ్రమాన్ని వేసుకుని రెండు మూడు సార్లు ట్యాప్​ చేయాలి.
Chocolate Cake
పంచదార (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి, అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అడుగు భాగానా ఇసుకను పోసి దాని మధ్యలో చిన్న స్టాండ్​ లేదా గిన్నె ఉంచి మూత పెట్టి క్లోజ్​ చేసిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు ప్రీ-హీట్​ చేసుకోవాలి.
  • అలా హీట్ చేసుకున్నాక మూత తీసి అందులో కేక్ మిశ్రమం ఉన్న బౌల్​ను ఉంచి మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కనీసం 35 నుంచి 45 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
Chocolate Cake
బటర్​ (Getty Images)
  • ఆ విధంగా కుక్ చేసుకున్నాక కేక్ చక్కగా బేక్ అయిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి టూత్ పిక్​ని అందులో గుచ్చితే ఏం అంటుకోకుండా రావాలి. అలా వస్తే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ట్రేను చల్లారనివ్వాలి.
  • కేకు పూర్తిగా చల్లారినాక డీమౌల్డ్​ చేసుకుని కట్​ చేసుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చాక్లెట్​ కేక్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Chocolate Cake
చాక్లెట్​ కేక్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మైదా పిండి ఎంత తీసుకుంటే అదే కొలత ప్రకారం అంతే పంచదార తీసుకోవాలి.
  • మీరు ఎగ్​లెస్​ కేక్​ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎగ్స్​ బదులు అర కప్పు పెరుగు వేసుకోవచ్చు.
  • అలాగే వెనిగర్​ లేకపోతే అర టీస్పూన్​ నిమ్మరసం వేసుకుని కలుపుకోవచ్చు. నూనె బదులు కరిగించిన బటర్​ను కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • కేక్​ను బేక్​ చేసుకోవడానికి ఇసుక బదులు ఉప్పు కూడా పోసుకుని వేడి చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న గిన్నె అడుగు బాగా మందంగా ఉంటే లోపల ఇసుక లేదా ఉప్పు వంటివి పోయాల్సిన పనిలేకుండా నేరుగా స్టాండ్​ పెట్టి దాని మీద ట్రే ఉంచి కుక్​ చేసుకోవచ్చు.

