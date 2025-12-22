క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ "చాక్లెట్ కేక్" - బీటర్, ఓవెన్తో పనిలేదు - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
- మొదటిసారి చేసినా ఈజీగా చేయగలిగే చాక్లెట్ కేక్ రెసిపీ - కోరుకున్న వెంటనే తయారు చేసుకోవచ్చు!
Published : December 22, 2025 at 11:10 AM IST
Chocolate Cake Recipe: బేకరీ ఐటమ్స్లో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో కేక్ ఒకటి. ఇక క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ సమయంలో విపరీతంగా కేక్ను కట్ చేసి ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. అయితే కేక్ తినాలంటే బేకరీకి వెళ్లాల్సిందే. కానీ మీకు తెలుసా? ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్గా కేక్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా చాక్లెట్ ఫ్లేవర్తో. దీని కోసం బీటర్, ఓవెన్ వంటివి అవసరం లేకుండా మిక్సీజార్లో చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా చాక్లెట్ కేక్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మైదా పిండి - ముప్పావు కప్పు
- కోకో పౌడర్ - పావు కప్పు
- బేకింగ్ పౌడర్ - 1 టీస్పూన్
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
- పంచదార - ముప్పావు కప్పు
- కోడిగుడ్లు - 3
- ఉప్పు - చిటికెడు
- నూనె - పావు కప్పు
- వెనిగర్ - 1 టీస్పూన్
- వెనీలా ఎసెన్స్ - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి జల్లెడ ఉంచి మైదా పిండి, కోకో పౌడర్, బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడర్ వేసి జల్లించుకుని బౌల్ను పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సీజార్లోకి పంచదార, కోడిగుడ్లు, ఉప్పు, నూనె, వెనిగర్, వెనీలా ఎసెన్స్ వేసి లో-స్పీడ్లో మధ్యమధ్యలో ఆపుతూ బ్లెండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ ఎగ్ మిక్స్ను మైదా పిండిలో పోసుకుని స్పాట్య్చులా సాయంతో కట్ అండ్ ఫోల్డ్ పద్ధతిలో అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- షుగర్, మైదా పిండి మొత్తం ఉండలు లేకుండా కలుపుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఓ కేక్ బేక్ చేయడానికి మీకు నచ్చిన షేప్లో ఉన్న ట్రే తీసుకుని లోపల ఆయిల్తో గ్రీజ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ట్రే అడుగు భాగాన బటర్ పేపర్ ఉంచి మరోసారి ఆయిల్తో గ్రీజ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ట్రేలోకి కలిపి పెట్టుకున్న మైదా పిండి మిశ్రమాన్ని వేసుకుని రెండు మూడు సార్లు ట్యాప్ చేయాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి, అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అడుగు భాగానా ఇసుకను పోసి దాని మధ్యలో చిన్న స్టాండ్ లేదా గిన్నె ఉంచి మూత పెట్టి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాల పాటు ప్రీ-హీట్ చేసుకోవాలి.
- అలా హీట్ చేసుకున్నాక మూత తీసి అందులో కేక్ మిశ్రమం ఉన్న బౌల్ను ఉంచి మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కనీసం 35 నుంచి 45 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ విధంగా కుక్ చేసుకున్నాక కేక్ చక్కగా బేక్ అయిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి టూత్ పిక్ని అందులో గుచ్చితే ఏం అంటుకోకుండా రావాలి. అలా వస్తే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ట్రేను చల్లారనివ్వాలి.
- కేకు పూర్తిగా చల్లారినాక డీమౌల్డ్ చేసుకుని కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చాక్లెట్ కేక్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మైదా పిండి ఎంత తీసుకుంటే అదే కొలత ప్రకారం అంతే పంచదార తీసుకోవాలి.
- మీరు ఎగ్లెస్ కేక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎగ్స్ బదులు అర కప్పు పెరుగు వేసుకోవచ్చు.
- అలాగే వెనిగర్ లేకపోతే అర టీస్పూన్ నిమ్మరసం వేసుకుని కలుపుకోవచ్చు. నూనె బదులు కరిగించిన బటర్ను కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- కేక్ను బేక్ చేసుకోవడానికి ఇసుక బదులు ఉప్పు కూడా పోసుకుని వేడి చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న గిన్నె అడుగు బాగా మందంగా ఉంటే లోపల ఇసుక లేదా ఉప్పు వంటివి పోయాల్సిన పనిలేకుండా నేరుగా స్టాండ్ పెట్టి దాని మీద ట్రే ఉంచి కుక్ చేసుకోవచ్చు.
