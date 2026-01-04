ETV Bharat / offbeat

చిత్తూరు స్టైల్ "పప్పుచారు" - ఈ రుచికి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

పప్పుచారు ఇలా ఇంట్లో ట్రై చేయండి - నోటికి కొత్త రుచిని ఇస్తుంది!

Chittoor Pappu Charu
Chittoor Pappu Charu (ETV Abhiruchi)
Chittoor Pappu Charu Making : పప్పుచారును అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. వేడివేడి అన్నంలో ఇది వేసి తింటుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీనిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కోవిధంగా తయారు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి చిత్తూరు స్టైల్లో చేశారంటే తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అంతేకాక సింపుల్​గా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా చేసే వారు ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు వన్స్​మోర్ అనాల్సిందే. అదేవిధంగా వారికి ఫేవరెట్​ రెసిపీగా మారుతుంది. మరి నోరూరించే చిత్తూరు పప్పుచారు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Chittoor Pappu Charu
కందిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కందిపప్పు - 1 కప్పు
Chittoor Pappu Charu
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే మరో కప్పులో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చింతపండు రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత 10 ఎండుమిర్చి, కప్పు కందిపప్పు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి.
Chittoor Pappu Charu
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • కందిపప్పు వేగిన తర్వాత 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేసి మూతపెట్టాలి.
  • చారు బాగా మరిగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత పప్పుగుత్తితో మెత్తగా పప్పును రుబ్బుకోవాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
Chittoor Pappu Charu
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • పది నిమిషాల తర్వాత చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే చిత్తూరు స్టైల్ పప్పుచారు సిద్ధంగా ఉంటుంది!
Chittoor Pappu Charu
చింతపండు (Getty Images)
  • వేడివేడి అన్నంలో ఈ చారు వేసి తిన్నారంటే ఇంకో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు.
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.

