చిత్తూరు స్టైల్లో "చామగడ్డ పులుసు" - ఘుమఘుమలకు నోరూరిపోద్ది!

- సీమ స్పెషల్ "చామగడ్డ కారం పులుసు" - ఘాటుగా, పుల్లగా భలే రుచిగా!!

Chittoor Special Chamagadda Pulusu
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 25, 2025 at 5:28 PM IST

3 Min Read
Chittoor Special Chamagadda Pulusu : దుంప కూరగాయల్లో బంగాళాదుంప మాదిరిగా చామగడ్డను అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు చాలా మంది. ఒకవేళ తినాలనిపిస్తే ఎక్కువ మంది 'చామగడ్డ పులుసు' ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, చామగడ్డకు ఉండే జిగురు స్వభావం వల్ల కొన్నిసార్లు ఈ కర్రీ మంచి రుచికరంగా కుదరదు. అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, చిత్తూరు స్టైల్​లో నోరూరించే "చామగడ్డ కారం పులుసు".

ఇది నార్మల్​గా చేసుకునే దానితో పోల్చితే సరికొత్తగా భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. జిగురు లేకుండా స్పైసీ స్పైసీగా, కమ్మగా అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాదు, ఇలా చేశారంటే రెండు మూడు రోజులు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! వేడి వేడి అన్నంలో దీనితో ఎవరైనా సరే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే తినేస్తారు. మరి, నోరూరించే ఈ నయా స్టైల్ చామగడ్డ పులుసును ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chamagadda Pulusu Recipe
కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చామగడ్డలు - పావు కిలో
  • పావు కప్పు - నూనె
  • ఒక టీస్పూన్ - మినప్పప్పు
  • ఒక టీస్పూన్ - ఆవాలు
  • ఒక టీస్పూన్ - శనగపప్పు
  • అర టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • అర టీస్పూన్ - మెంతులు
  • నాలుగైదు - ఎండుమిర్చి
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10 నుంచి 15
  • ఐదు - పచ్చిమిర్చి
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి (పెద్ద సైజ్​ది)
  • టమాటా - ఒకటి (పెద్ద సైజ్​ది)
  • పావు చెంచా - పసుపు
  • టేస్ట్​కి సరిపడా - ఉప్పు
  • రుచికి తగినంత - కారం
  • ఒక టీస్పూన్ - ధనియాలపొడి
  • అర టీస్పూన్ - మిరియాలపొడి
  • పెద్ద నిమ్మకాయంత - చింతపండు
  • కొద్దిగా - కొత్తిమీర తరుగు

Chamagadda Pulusu Recipe
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, పావుకిలో తాజా చామగడ్డలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • చామగడ్డలు ఉడికేలోపు కర్రీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, నానిన చింతపండు నుంచి చిక్కని రసాన్ని తీసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మెత్తగా ఉడికిన చామగడ్డలను కాస్త చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తొలగించుకోవాలి. తర్వాత వాటిని మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Chamagadda Pulusu Recipe
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, జీలకర్ర, మెంతులు వేసి వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా ఫ్రై అయ్యాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, కచ్చాపచ్చాగా నలక్కొట్టిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు కాస్త వేగిన తర్వాత నిలువుగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
Chamagadda Pulusu Recipe
  • ఆనియన్స్ లైట్​గా వేగాక టమాటా ముక్కలు, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని టమాటాలు సాఫ్ట్​గా మారేంతవరకు ఆయిల్​లో మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటాలు మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక కారం, ధనియాలపొడి, మిరియాలపొడి వేసుకుని మసాలాలన్నీ కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసాన్ని పోసుకుని సన్నని సెగ మీద నూనె పైకి తేలే వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. అప్పుడే ఈ పులుసు రెండు మూడు రోజులు నిల్వ ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక 400ఎంఎల్ నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి ఎసరును బాగా బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి.
Chamagadda Pulusu Recipe
  • ఎసరు మసలుతున్నప్పుడు అందులో ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న చామగడ్డ ముక్కలను వేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 30 నుంచి 40 నిమిషాలు పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో దింపే ముందు సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, చిత్తూరు స్టైల్​లో స్పైసీ స్పైసీగా ఘుమఘుమలాడే "చామగడ్డ కారం పులుసు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో 'చామగడ్డ పులుసు' చేసుకోండి. చల్లని క్లైమేట్​లో వేడి వేడి అన్నంలో ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా తింటారు.
Chamagadda Pulusu Recipe
