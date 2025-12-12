Telangana Panchayat Elections Results2025

అటుకులతో కరకరలాడే "చిట్టి చెక్కలు" - సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు - నెల రోజులు నిల్వ!

- అటుకులతో కట్​లెట్స్​, పోహా వంటివే చేస్తున్నారా? - ఇలా చెక్కలు చేసుకోండి, కిర్రాక్​ ఉంటాయి!

Chitti Chekkalu with Poha
Chitti Chekkalu with Poha
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 3:40 PM IST

Chitti Chekkalu with Poha: అందరి ఇళ్లల్లో అటుకులు ఉంటాయి. అయితే చాలా మంది వీటితో ఉప్మా చేస్తుంటారు. లేదంటే ఏవైనా స్వీట్​ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? అటుకులతో అద్దిరిపోయే స్నాక్​ రెసిపీ ఒకటి చేసుకోవచ్చు. అదే చిట్టి చెక్కలు. కరకరలాడేలా ఉండే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటుంటారు. పెద్దగా కష్టపడకుండానే చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. వీటిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే సుమారు నెల రోజులపాటు నిల్వ ఉంటాయి. వీటి కోసం పూరీ ప్రెస్​ వంటివి అవసరం లేదు. చేతితోనే సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా అటుకులతో చిట్టి చెక్కలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Chitti Chekkalu with Poha
అటుకులు

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • అటుకులు - 1 కప్పు
  • శనగపిండి - అర కప్పు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • కలోంజి సీడ్స్​ - అర టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ - 1 టీస్పూన్​
  • కసూరీ మేథీ - 1 టీస్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Chitti Chekkalu with Poha
శనగపిండి

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా జల్లి గిన్నెలోకి అటుకులు తీసుకుని జల్లించి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రెండు మూడు సార్లు వాటర్​ పోస్తూ కడగాలి.
  • ఇప్పుడు శుభ్రంగా కడిగిన అటుకులను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి శనగపిండి, జీలకర్ర, కలోంజి గింజలు, ఇంగువ, పసుపు, చిల్లీ ఫ్లేక్స్​, కసూరీ మేథీ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • కలోంజి గింజలు లేకపోతే తెల్ల నువ్వులు వేసుకోవచ్చు. చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ లేకపోతే కారం లేదా మిరియాల పొడి యూజ్​ చేసుకోవచ్చు.
Chitti Chekkalu with Poha
జీలకర్ర
  • పిండిని చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి. అయితే ఈ పదార్థాలను కలపడానికి వాటర్​ అవసరం లేదు.
  • కేవలం అటుకుల తడితోనే సరిపోతుంది. మరీ అవసరమనుకుంటే ఒక టేబుల్​స్పూన్​ నీళ్లు పోసి కలుపుకుంటే సరి.
  • ఇప్పుడు పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని చిన్న సైజ్​లో బాల్​గా చేసుకోవాలి.
  • పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే బాల్స్​గా చేసుకోవాలి. అయితే ఈ బాల్స్​ అన్నింటినీ ఒకటే సైజ్​లో చేసుకోవాలి.
Chitti Chekkalu with Poha
అటుకులతో చిట్టి చెక్కలు
  • ఇప్పుడు ఓ బాల్​ తీసుకుని చేతి వేళ్లతో లైట్​గా చెక్కల షేప్​లో ప్రెస్​ చేసుకోవాలి.
  • మీకు ఇలా చేసుకోవడం కష్టమనుకుంటే బాల్​ను చపాతీ పీట మీద ఉంచి లైట్​గా గోధుమపిండిని చల్లుకుని కర్రతో రోల్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఫోర్క్​ స్పూన్​తో అక్కడక్కడా గాట్లు పెట్టుకోవాలి. మరీ మందంగా, మరీ పల్చగా కాకుండా అంతా ఒకటే సైజ్​లో చేసుకోవాలి. ఇలానే అన్నింటినీ చేసుకుని ఓ ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి తగినన్ని వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా వేయించుకోవాలి.
  • చెక్కలు రెండు వైపులా వేగి గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఇలా అన్నింటినీ వేయించి చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ క్రిస్పీ అటుకులతో చిట్టి చెక్కలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Chitti Chekkalu with Poha
అటుకులతో చిట్టి చెక్కలు

