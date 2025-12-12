అటుకులతో కరకరలాడే "చిట్టి చెక్కలు" - సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు - నెల రోజులు నిల్వ!
- అటుకులతో కట్లెట్స్, పోహా వంటివే చేస్తున్నారా? - ఇలా చెక్కలు చేసుకోండి, కిర్రాక్ ఉంటాయి!
Published : December 12, 2025 at 3:40 PM IST
Chitti Chekkalu with Poha: అందరి ఇళ్లల్లో అటుకులు ఉంటాయి. అయితే చాలా మంది వీటితో ఉప్మా చేస్తుంటారు. లేదంటే ఏవైనా స్వీట్ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? అటుకులతో అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీ ఒకటి చేసుకోవచ్చు. అదే చిట్టి చెక్కలు. కరకరలాడేలా ఉండే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటుంటారు. పెద్దగా కష్టపడకుండానే చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వీటిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే సుమారు నెల రోజులపాటు నిల్వ ఉంటాయి. వీటి కోసం పూరీ ప్రెస్ వంటివి అవసరం లేదు. చేతితోనే సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా అటుకులతో చిట్టి చెక్కలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- అటుకులు - 1 కప్పు
- శనగపిండి - అర కప్పు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- కలోంజి సీడ్స్ - అర టీస్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - 1 టీస్పూన్
- కసూరీ మేథీ - 1 టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా జల్లి గిన్నెలోకి అటుకులు తీసుకుని జల్లించి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రెండు మూడు సార్లు వాటర్ పోస్తూ కడగాలి.
- ఇప్పుడు శుభ్రంగా కడిగిన అటుకులను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి శనగపిండి, జీలకర్ర, కలోంజి గింజలు, ఇంగువ, పసుపు, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, కసూరీ మేథీ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- కలోంజి గింజలు లేకపోతే తెల్ల నువ్వులు వేసుకోవచ్చు. చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లేకపోతే కారం లేదా మిరియాల పొడి యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
- పిండిని చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి. అయితే ఈ పదార్థాలను కలపడానికి వాటర్ అవసరం లేదు.
- కేవలం అటుకుల తడితోనే సరిపోతుంది. మరీ అవసరమనుకుంటే ఒక టేబుల్స్పూన్ నీళ్లు పోసి కలుపుకుంటే సరి.
- ఇప్పుడు పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని చిన్న సైజ్లో బాల్గా చేసుకోవాలి.
- పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే బాల్స్గా చేసుకోవాలి. అయితే ఈ బాల్స్ అన్నింటినీ ఒకటే సైజ్లో చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఓ బాల్ తీసుకుని చేతి వేళ్లతో లైట్గా చెక్కల షేప్లో ప్రెస్ చేసుకోవాలి.
- మీకు ఇలా చేసుకోవడం కష్టమనుకుంటే బాల్ను చపాతీ పీట మీద ఉంచి లైట్గా గోధుమపిండిని చల్లుకుని కర్రతో రోల్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఫోర్క్ స్పూన్తో అక్కడక్కడా గాట్లు పెట్టుకోవాలి. మరీ మందంగా, మరీ పల్చగా కాకుండా అంతా ఒకటే సైజ్లో చేసుకోవాలి. ఇలానే అన్నింటినీ చేసుకుని ఓ ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని వేసుకోవాలి.
- కడాయికి తగినన్ని వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా వేయించుకోవాలి.
- చెక్కలు రెండు వైపులా వేగి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఇలా అన్నింటినీ వేయించి చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ అటుకులతో చిట్టి చెక్కలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
