గోధుమపిండితో పూరీలు, చపాతీలు కాదు - ఇలా "చిట్టి చెక్కలు" చేసుకోండి! - 20 రోజుల పైనే నిల్వ!

- ఈవెనింగ్​ స్నాక్స్​ కోసం అద్దిరిపోయే చెక్కల రెసిపీ - సూపర్​ టేస్టీగా ఉండి, పిల్లలకు ఇట్టే నచ్చేస్తాయి

Wheat Flour Chitti Chekkalu
Wheat Flour Chitti Chekkalu (ETV Bharat)
Published : March 12, 2026 at 4:34 PM IST

Wheat Flour Chitti Chekkalu: ఈవెనింగ్​ స్నాక్స్​లో మెజార్టీ పీపుల్​ ఇష్టంగా తినే వాటిలో చెక్కలు ఒకటి. వీటినే కట్టెగారెలు, చెక్క గారెలు, కారం చెక్కలు, పప్పు చెక్కలు అంటూ రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. అయితే, చాలా మంది దీనిని బియ్యప్పిండి యూజ్​ చేసి చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? చపాతీ, పూరీల కోసం ఉపయోగించే గోధుమపిండితో కూడా కరకరలాడే చిట్టి చెక్కలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ అద్దిరిపోతాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ చెక్కలు సుమారు 20 రోజుల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటాయి. పిల్లల స్నాక్స్​ కోసం ఇవి బెస్ట్​. మరి, లేట్​ చేయకుండా కరకరలాడే గోధుమపిండి చిట్టి చెక్కలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Wheat Flour Chitti Chekkalu
Wheat Flour Chitti Chekkalu (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • వాము - అర టీస్పూన్​
  • నువ్వులు - 1 టీస్పూన్​
Wheat Flour Chitti Chekkalu
Wheat Flour Chitti Chekkalu (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి గోధుమపిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, వాము, నువ్వులు, 4 చెంచాల నూనె పోసుకోవాలి.
  • ఇలా అన్ని వేసుకున్నాక నూనె మొత్తం పిండికి పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని చూస్తే పర్ఫెక్ట్​ ముద్దలాగా రావాలి.
  • ఈ విధంగా పిండిని కలుపుకున్నాక కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ కాస్త గట్టిగానే కలుపుకోవాలి. మరీ చపాతీకి కలిపినట్లు సాఫ్ట్​గా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి.
Wheat Flour Chitti Chekkalu
Wheat Flour Chitti Chekkalu (Getty Images)
  • పిండిని ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక ఓ 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఆ తర్వాత పిండిని మరోసారి కలిపి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కాస్త పెద్ద సైజ్​లో ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
  • పీట మీద ఓ ఉండను ఉంచి పొడి పిండి చల్లుకుంటూ కాస్త పల్చగానే చపాతీ మాదిరి వెడల్పుగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫోర్క్​ స్పూన్​తో చపాతీ మీద లైట్​గా గాట్లు పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం చిన్న సైజ్​ చెక్కల షేప్​లో ఉండే ఏదైనా గ్లాస్​ లేదా మూతతో రౌండ్​గా కట్​ చేసుకోవాలి.
Wheat Flour Chitti Chekkalu
Wheat Flour Chitti Chekkalu (ETV Bharat)
  • ఇలా చేసుకున్న వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన ఉండలను చపాతీ మాదిరి చేసుకుని చెక్కల షేప్​లో చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న చెక్కలను వేసుకోవాలి.
  • ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారేవరకు వేయించాలి.
  • ఇవి పర్ఫెక్ట్​గా, క్రిస్పీగా వేగినాక తీసి గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన అన్నింటిని ఇలానే వేయించి చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గోధుమపిండి చెక్కలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Wheat Flour Chitti Chekkalu
Wheat Flour Chitti Chekkalu (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • గోధుమపిండిని చపాతీ పిండి కన్నా సాఫ్ట్​గా కాకుండా పూరీ పిండి మాదిరి కాస్త గట్టిగా కలుపుకోవాలి.
  • గ్లాస్​ లేదా మూత లేకపోతే పిండినే చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని పూరీ ప్రెస్​ సాయంతో చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • కారం బదులు సీమ కారం వేసుకుంటే సరిపోతుంది. లేదంటే మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడేలా పచ్చిమిర్చి తీసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి తీసుకోవచ్చు.
  • వాము బదులు జీలకర్ర కూడా ఉపయోగించవచ్చు.

