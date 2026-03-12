గోధుమపిండితో పూరీలు, చపాతీలు కాదు - ఇలా "చిట్టి చెక్కలు" చేసుకోండి! - 20 రోజుల పైనే నిల్వ!
- ఈవెనింగ్ స్నాక్స్ కోసం అద్దిరిపోయే చెక్కల రెసిపీ - సూపర్ టేస్టీగా ఉండి, పిల్లలకు ఇట్టే నచ్చేస్తాయి
Published : March 12, 2026 at 4:34 PM IST
Wheat Flour Chitti Chekkalu: ఈవెనింగ్ స్నాక్స్లో మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టంగా తినే వాటిలో చెక్కలు ఒకటి. వీటినే కట్టెగారెలు, చెక్క గారెలు, కారం చెక్కలు, పప్పు చెక్కలు అంటూ రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. అయితే, చాలా మంది దీనిని బియ్యప్పిండి యూజ్ చేసి చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? చపాతీ, పూరీల కోసం ఉపయోగించే గోధుమపిండితో కూడా కరకరలాడే చిట్టి చెక్కలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ చెక్కలు సుమారు 20 రోజుల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటాయి. పిల్లల స్నాక్స్ కోసం ఇవి బెస్ట్. మరి, లేట్ చేయకుండా కరకరలాడే గోధుమపిండి చిట్టి చెక్కలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
- కారం - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - సరిపడా
- వాము - అర టీస్పూన్
- నువ్వులు - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి గోధుమపిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, వాము, నువ్వులు, 4 చెంచాల నూనె పోసుకోవాలి.
- ఇలా అన్ని వేసుకున్నాక నూనె మొత్తం పిండికి పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని చూస్తే పర్ఫెక్ట్ ముద్దలాగా రావాలి.
- ఈ విధంగా పిండిని కలుపుకున్నాక కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ కాస్త గట్టిగానే కలుపుకోవాలి. మరీ చపాతీకి కలిపినట్లు సాఫ్ట్గా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి.
- పిండిని ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక ఓ 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టాలి.
- ఆ తర్వాత పిండిని మరోసారి కలిపి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కాస్త పెద్ద సైజ్లో ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
- పీట మీద ఓ ఉండను ఉంచి పొడి పిండి చల్లుకుంటూ కాస్త పల్చగానే చపాతీ మాదిరి వెడల్పుగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫోర్క్ స్పూన్తో చపాతీ మీద లైట్గా గాట్లు పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం చిన్న సైజ్ చెక్కల షేప్లో ఉండే ఏదైనా గ్లాస్ లేదా మూతతో రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా చేసుకున్న వాటిని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన ఉండలను చపాతీ మాదిరి చేసుకుని చెక్కల షేప్లో చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న చెక్కలను వేసుకోవాలి.
- ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారేవరకు వేయించాలి.
- ఇవి పర్ఫెక్ట్గా, క్రిస్పీగా వేగినాక తీసి గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన అన్నింటిని ఇలానే వేయించి చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గోధుమపిండి చెక్కలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- గోధుమపిండిని చపాతీ పిండి కన్నా సాఫ్ట్గా కాకుండా పూరీ పిండి మాదిరి కాస్త గట్టిగా కలుపుకోవాలి.
- గ్లాస్ లేదా మూత లేకపోతే పిండినే చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని పూరీ ప్రెస్ సాయంతో చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- కారం బదులు సీమ కారం వేసుకుంటే సరిపోతుంది. లేదంటే మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడేలా పచ్చిమిర్చి తీసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవచ్చు.
- వాము బదులు జీలకర్ర కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
