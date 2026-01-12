పండక్కి బియ్యప్పిండితో "చిట్టి చెక్కలు" చేయండి - నూనె పీల్చకుండా క్రిస్పీగా వస్తాయి!

ETV Bharat / offbeat

Tasty and Crispy Chitti Chekkalu: పండగ వస్తుందంటే పిండి వంటల సందడి మొదలవుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా సంక్రాంతి అయితే ఆ హడావుడి మరింత పెరుగుతుంది. ఇక పిండి వంటలు అంటే ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. అందులో కారం చెక్కలు కూడా ఒకటి. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా ఓసారి చిట్టి చెక్కలు చేసుకోండి. ​రుచి సేమ్ కట్టె గారెల మాదిరే ఉంటాయి కానీ చిన్నగా ఉంటాయి. అర చేతితో వత్తుకుంటూ అప్పటికప్పుడు కేజీల కొద్ది పిండి అయినా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. వీటిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే సుమారు నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని చిట్టి చెక్కలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Chitti Chekkalu
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • కలోంజీ సీడ్స్​ - 1 టీస్పూన్​
  • నువ్వులు - 1 టీస్పూన్​
Chitti Chekkalu
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • బియ్యప్పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి కప్పు నీళ్లు పోసుకోవాలి.
  • ఆ వాటర్​లో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నెయ్యి వేసుకుని మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు మంటను సిమ్​లో పెట్టి కారం, బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
Chitti Chekkalu
నువ్వులు (Getty Images)
  • పిండి మొత్తం వాటర్​లో కలిసేలా కలుపుకున్నాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పాన్​ను పక్కన పెట్టాలి.
  • బియ్యప్పిండి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు కలోంజి సీడ్స్​, నువ్వులు వేసి అంతా కలిసేలా సాఫ్ట్​ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగేలోపు కొద్దిగా పిండి తీసుకుని చిన్న సైజ్​లో ఉండలాగా చేసుకుని అరచేతిలో ఉంచి ప్రెస్​ చేస్తే చెక్కల షేప్​లో వస్తాయి. ఇలా చేసుకున్న వాటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోండి.
  • ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకుని అరచేతిలో ఉంచి ప్రెస్​ చేసుకోవాలి.
Chitti Chekkalu
కారం (Getty Images)
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుతూ కాల్చుకోవాలి.
  • చెక్కలు క్రిస్పీగా వేగి గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన చెక్కలను కూడా ఇలానే వేయించుకుని చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చిట్టి చెక్కలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Chitti Chekkalu
చిట్టి చెక్కలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • బియ్యప్పిండిని ఎన్ని కప్పులు తీసుకుంటే అంతే పరిమాణంలో వాటర్​ కూడా తీసుకోవాలి.
  • ఉప్పు, కారాన్ని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా యాడ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ మీల్​మేకర్​ సైజ్​లో బాల్స్​ లాగా చేసుకుని అరచేతితో ప్రెస్​ చేసుకుంటే చెక్కలు రెడీ అవుతాయి.
  • వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే కాల్చుకోవాలి. సిమ్​లో కాల్చుకుంటే నూనె బాగా పీల్చుకుంటాయి. హై ఫ్లేమ్​లో అయితే చెక్కలు కలర్​ మారుతాయి కానీ లోపలి వరకు వేగవు.

