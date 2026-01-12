పండక్కి బియ్యప్పిండితో "చిట్టి చెక్కలు" చేయండి - నూనె పీల్చకుండా క్రిస్పీగా వస్తాయి!
-సంక్రాంతి వేళ అద్దిరిపోయే చెక్కల రెసిపీ - సూపర్ టేస్టీగా ఉండి, పిల్లలకు ఇట్టే నచ్చేస్తాయి!
Published : January 12, 2026 at 10:29 AM IST
Tasty and Crispy Chitti Chekkalu: పండగ వస్తుందంటే పిండి వంటల సందడి మొదలవుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా సంక్రాంతి అయితే ఆ హడావుడి మరింత పెరుగుతుంది. ఇక పిండి వంటలు అంటే ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. అందులో కారం చెక్కలు కూడా ఒకటి. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా ఓసారి చిట్టి చెక్కలు చేసుకోండి. రుచి సేమ్ కట్టె గారెల మాదిరే ఉంటాయి కానీ చిన్నగా ఉంటాయి. అర చేతితో వత్తుకుంటూ అప్పటికప్పుడు కేజీల కొద్ది పిండి అయినా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. వీటిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే సుమారు నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని చిట్టి చెక్కలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - 1 టేబుల్స్పూన్
- కారం - అర టీస్పూన్
- కలోంజీ సీడ్స్ - 1 టీస్పూన్
- నువ్వులు - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- బియ్యప్పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి కప్పు నీళ్లు పోసుకోవాలి.
- ఆ వాటర్లో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నెయ్యి వేసుకుని మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మంటను సిమ్లో పెట్టి కారం, బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- పిండి మొత్తం వాటర్లో కలిసేలా కలుపుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాన్ను పక్కన పెట్టాలి.
- బియ్యప్పిండి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు కలోంజి సీడ్స్, నువ్వులు వేసి అంతా కలిసేలా సాఫ్ట్ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగేలోపు కొద్దిగా పిండి తీసుకుని చిన్న సైజ్లో ఉండలాగా చేసుకుని అరచేతిలో ఉంచి ప్రెస్ చేస్తే చెక్కల షేప్లో వస్తాయి. ఇలా చేసుకున్న వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోండి.
- ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకుని అరచేతిలో ఉంచి ప్రెస్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుతూ కాల్చుకోవాలి.
- చెక్కలు క్రిస్పీగా వేగి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన చెక్కలను కూడా ఇలానే వేయించుకుని చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చిట్టి చెక్కలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బియ్యప్పిండిని ఎన్ని కప్పులు తీసుకుంటే అంతే పరిమాణంలో వాటర్ కూడా తీసుకోవాలి.
- ఉప్పు, కారాన్ని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా యాడ్ చేసుకుంటే సరి.
- బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ మీల్మేకర్ సైజ్లో బాల్స్ లాగా చేసుకుని అరచేతితో ప్రెస్ చేసుకుంటే చెక్కలు రెడీ అవుతాయి.
- వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే కాల్చుకోవాలి. సిమ్లో కాల్చుకుంటే నూనె బాగా పీల్చుకుంటాయి. హై ఫ్లేమ్లో అయితే చెక్కలు కలర్ మారుతాయి కానీ లోపలి వరకు వేగవు.
