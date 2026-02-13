ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "చింతకాయ పులుసు" - సరికొత్తగా వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

రెగ్యులర్ రసం రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Chintakaya Menthi Pulusu Recipe
Chintakaya Menthi Pulusu Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 13, 2026 at 5:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Chintakaya Menthi Pulusu Recipe : మనలో చాలా మంది వేడి వేడి అన్నంలో కమ్మగా కలిసిపోయే రసం, చారు వంటివి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. అలాంటి వంటకాలు చేసినప్పుడు పెద్దలతో పాటు పిల్లలూ నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ టమాటా రసం, చింతపండు పులుసు, సాంబార్ వంటివి తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, నోరూరించే "చింతకాయ-మెంతి పులుసు". నార్మల్​గా ఈ సీజన్​లో ఎక్కువగా లభించే చింతకాయలతో ఎక్కువ మంది రొటీన్​గా పచ్చడి, పప్పు, ఊరగాయ వంటివి రెడీ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, ఈసారి వెరైటీగా ఇలా పులుసు ట్రై చేయండి. సరికొత్త రుచిలో వావ్ అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చింతకాయ పులుసును ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chintakaya Menthi Pulusu Recipe
చింతకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • 200 గ్రాములు - చింతకాయలు
  • నాలుగు చెంచాలు - శనగపిండి
  • నాలుగు స్పూన్లు - ఎండుకొబ్బరి
  • ఎనిమిది - పచ్చిమిర్చి
  • రెండు గుప్పెళ్లు - కొత్తిమీర తరుగు
  • ఒక స్పూన్ - పసుపు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఆరు చెంచాలు - నూనె
  • రెండు - ఎండుమిర్చి
  • నాలుగు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • రెండు స్పూన్లు - ఆవాలు
  • రెండు స్పూన్లు - జీలకర్ర
  • మూడు చెంచాలు - అల్లం ముద్ద
  • రెండు చిటికెళ్లు - ఇంగువ
  • రెండు స్పూన్లు - మెంతులు
  • శనగపప్పు - రెండు స్పూన్లు
  • రెండు స్పూన్లు - మినప్పప్పు

టిఫెన్స్​లోకి కిర్రాక్​ అనిపించే "ఉల్లిపాయ చట్నీ" - ఈజీగా చేసుకోవచ్చు - వారం రోజులు నిల్వ!

Chintakaya Menthi Pulusu Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు వందల గ్రాముల పరిమాణంలో తాజా పచ్చిచింతకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత వాటిని కచ్చాపచ్చాగా దంచి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో కొన్ని నీళ్లు పోసి, ఉప్పు, పసుపు జత చేసి ఒకసారి కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద చిన్న కడాయిలో మెంతులను వేసి వేయించుకోవాలి. ఆపై మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Chintakaya Menthi Pulusu Recipe
ఎండుకొబ్బరి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఉడికించుకున్న చింతకాయల గుజ్జును చల్లారాక వడకట్టి పిప్పి సెపరేట్ చేసి రసాన్ని మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులో నాలుగు గ్లాసుల నీళ్లు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అల్లం ముద్ద, శనగపిండి, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మెంతుల పొడి యాడ్ చేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బాగా ఉడికించుకోవాలి.
  • రసం బాగా మరిగిందనుకున్నాక చివర్లో కొబ్బరి తురుము, కొత్తిమీర తరుగు జత చేసి మరోసారి కలిపి ఒకట్రెండు నిమిషాలు ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపి పక్కనుంచాలి.
Chintakaya Menthi Pulusu
శనగపిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు రసంలోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక ముందుగా ఆవాలు వేసి చిటపటలాడనివ్వాలి. ఆపై శనగపప్పు, మినపప్పు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి పోపును చక్కగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చింతకాయల మెంతి పులుసులో వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Chintakaya Menthi Pulusu Recipe
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి కాసేపు అలాగే ఉంచాలి. ఇలా ఉంచడం ద్వారా రసానికి మరింత రుచి, ఘుమాయింపు వస్తాయి.
  • ఆపై వేడి వేడి అన్నంలోకి సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే చాలు. అంతే, సరికొత్త రుచిలో పుల్ల పుల్లగా నోరూరించే "చింతకాయ-మెంతి పులుసు" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ రసం రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి దీన్ని ట్రై చేయండి.
  • ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ రోజూ తినేదానికంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు.

అందరూ మెచ్చే "రాగి సూప్​" - ఈ కొలతలతో చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్ట్​!

రసాయనాలతో "చిలగడదుంపల కల్తీ" - FSSAI చిట్కాతో ఈజీగా గుర్తించండిలా!

TAGGED:

RASAM RECIPES IN TELUGU
HOW TO PREPARE CHINTAKAYA RASAM
EASY AND TASTY PULUSU RECIPE
చింతకాయ మెంతి పులుసు తయారీ
CHINTAKAYA MENTHI PULUSU RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.