నోరూరించే "చింతకాయ పులుసు" - సరికొత్తగా వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
రెగ్యులర్ రసం రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Published : February 13, 2026 at 5:07 PM IST
Chintakaya Menthi Pulusu Recipe : మనలో చాలా మంది వేడి వేడి అన్నంలో కమ్మగా కలిసిపోయే రసం, చారు వంటివి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. అలాంటి వంటకాలు చేసినప్పుడు పెద్దలతో పాటు పిల్లలూ నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ టమాటా రసం, చింతపండు పులుసు, సాంబార్ వంటివి తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, నోరూరించే "చింతకాయ-మెంతి పులుసు". నార్మల్గా ఈ సీజన్లో ఎక్కువగా లభించే చింతకాయలతో ఎక్కువ మంది రొటీన్గా పచ్చడి, పప్పు, ఊరగాయ వంటివి రెడీ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, ఈసారి వెరైటీగా ఇలా పులుసు ట్రై చేయండి. సరికొత్త రుచిలో వావ్ అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చింతకాయ పులుసును ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- 200 గ్రాములు - చింతకాయలు
- నాలుగు చెంచాలు - శనగపిండి
- నాలుగు స్పూన్లు - ఎండుకొబ్బరి
- ఎనిమిది - పచ్చిమిర్చి
- రెండు గుప్పెళ్లు - కొత్తిమీర తరుగు
- ఒక స్పూన్ - పసుపు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఆరు చెంచాలు - నూనె
- రెండు - ఎండుమిర్చి
- నాలుగు రెబ్బలు - కరివేపాకు
- రెండు స్పూన్లు - ఆవాలు
- రెండు స్పూన్లు - జీలకర్ర
- మూడు చెంచాలు - అల్లం ముద్ద
- రెండు చిటికెళ్లు - ఇంగువ
- రెండు స్పూన్లు - మెంతులు
- శనగపప్పు - రెండు స్పూన్లు
- రెండు స్పూన్లు - మినప్పప్పు
టిఫెన్స్లోకి కిర్రాక్ అనిపించే "ఉల్లిపాయ చట్నీ" - ఈజీగా చేసుకోవచ్చు - వారం రోజులు నిల్వ!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు వందల గ్రాముల పరిమాణంలో తాజా పచ్చిచింతకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత వాటిని కచ్చాపచ్చాగా దంచి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో కొన్ని నీళ్లు పోసి, ఉప్పు, పసుపు జత చేసి ఒకసారి కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద చిన్న కడాయిలో మెంతులను వేసి వేయించుకోవాలి. ఆపై మిక్సీ జార్లో వేసుకుని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికించుకున్న చింతకాయల గుజ్జును చల్లారాక వడకట్టి పిప్పి సెపరేట్ చేసి రసాన్ని మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో నాలుగు గ్లాసుల నీళ్లు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అల్లం ముద్ద, శనగపిండి, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మెంతుల పొడి యాడ్ చేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బాగా ఉడికించుకోవాలి.
- రసం బాగా మరిగిందనుకున్నాక చివర్లో కొబ్బరి తురుము, కొత్తిమీర తరుగు జత చేసి మరోసారి కలిపి ఒకట్రెండు నిమిషాలు ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు రసంలోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక ముందుగా ఆవాలు వేసి చిటపటలాడనివ్వాలి. ఆపై శనగపప్పు, మినపప్పు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి పోపును చక్కగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చింతకాయల మెంతి పులుసులో వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి కాసేపు అలాగే ఉంచాలి. ఇలా ఉంచడం ద్వారా రసానికి మరింత రుచి, ఘుమాయింపు వస్తాయి.
- ఆపై వేడి వేడి అన్నంలోకి సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే చాలు. అంతే, సరికొత్త రుచిలో పుల్ల పుల్లగా నోరూరించే "చింతకాయ-మెంతి పులుసు" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ రసం రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి దీన్ని ట్రై చేయండి.
- ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ రోజూ తినేదానికంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు.
అందరూ మెచ్చే "రాగి సూప్" - ఈ కొలతలతో చేసుకుంటే సూపర్ టేస్ట్!
రసాయనాలతో "చిలగడదుంపల కల్తీ" - FSSAI చిట్కాతో ఈజీగా గుర్తించండిలా!