సండే స్పెషల్​ : పచ్చిమిర్చి పేస్టుతో "చింతకాయ చికెన్​" - పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోతుంది!

- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు నోరూరించే చికెన్​ రెసిపీ - వేడివేడిగా తింటే కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

Chintakaya Chicken Recipe
Chintakaya Chicken Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 24, 2026 at 3:20 PM IST

Chintakaya Chicken Recipe: చికెన్​ పేరు చెబితే టేస్ట్​ బడ్స్​ అల్లాడాల్సిందే. ఎందుకుంటే జ్యూసీజ్యూసీగా ఉండే ముక్కను అలా నోట్లో వేసుకుంటే టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది. అందుకే వారంతో పనిలేకుండా ఎప్పుడు తినాలనిపించినా చికెన్​ వండుకుంటుంటారు మెజార్టీ పీపుల్​. అయితే చికెన్​ను ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పద్ధతిలో కుక్ చేసుకుంటారు. కాగా ఎప్పుడూ అలానే కాకుండా ఓసారి చింతకాయ కాంబోలో చికెన్​ కర్రీ చేయండి. అబ్బబ్బా అనాల్సిందే. అందులోనూ పచ్చికారం. ఇక చెప్పేది ఏమీ ఉండదు. ఎప్పుడు తినాలా అనిపిస్తుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా పచ్చిమిర్చి కాంబోలో చింతకాయ చికెన్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Chintakaya Chicken
చికెన్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • చికెన్​ - 1 కేజీ
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతకాయలు - 10
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • చికెన్​ మసాలా - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Chintakaya Chicken
చింతకాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ టేస్టీ కర్రీ కోసం ముందుగా చింతకాయలను రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత వాటికి ఉండే ఈనెలు తీసేసి మరోసారి కడగాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి శుభ్రం చేసిన చింతకాయలు వేసి అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • చింతకాయలు ఉడికేలోపు చికెన్​ను ఉప్పు నీటితో రెండు మూడుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • అనంతరం ఫ్రెష్​ వాటర్​తో మరోసారి కడిగి నీళ్లు లేకుండా జల్లి గిన్నెలోకి తీసుకుని ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
  • అనంతరం చికెన్​ ముక్కలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి ముక్కలకు పట్టేలా కలిపి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
Chintakaya Chicken
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • చింతకాయలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఈలోపు ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి పచ్చిమిర్చి తుంపలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుని తీసుకోవాలి.
  • చల్లారిన చింతకాయలను గట్టిగా పిండుతూ గుజ్జు తీసి పిప్పిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న వెడల్పాటి పాత్ర పెట్టి 4 నుంచి 5 టేబుల్​స్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించాలి.
  • ఓ రెండు నిమిషాల పాటు పచ్చిమిర్చిని వేయించిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఉల్లిపాయలు వేగి లైట్​గా కలర్​ మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి.
Chintakaya Chicken
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ (Getty Images)
  • అల్లం చక్కగా వేగాక చికెన్​ మసాలా, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి కలిపి మగ్గించాలి.
  • మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక మారినేట్​ చేసిన చికెన్​ ముక్కలు వేసి హై-ఫ్లేమ్​లో పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఓ 5 నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
  • చికెన్​ లైట్​గా కలర్​ మారినాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చికెన్​ను మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • చికెన్​ ముక్కలు ఉడికి అందులోకి నీరు ఇంకి పోయే వరకు కుక్​ చేసుకోవాలి. చికెన్​ ఇలా పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అయిన తర్వాత చింతకాయ గుజ్జు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మరో 10 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
  • చింతకాయ పులుపు మొత్తం ముక్కలకు పట్టి కూర కాస్త దగ్గరపడిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో ఘుమఘుమలాడే చింతకాయ చికెన్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Chintakaya Chicken
చింతకాయ చికెన్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • చింతకాయలు మరీ సన్నవి, మరీ ముదిరినవి కాకుండా కాస్త మీడియం సైజ్​లో ఉన్నవి తీసుకుంటే రుచి కరెక్ట్​గా ఉంటుంది.
  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడేలా వేసుకోవాలి. అయితే ఇందులో చింతకాయలు వాడుతున్నాం కాబట్టి కాస్త ఎక్కువే అవసరం పడతాయి.
  • చికెన్​ ముక్కల్లో ఊరిన నీరు మరీ ఇంకిపోయే వరకు ఉడికించవద్దు. ఓ 80 శాతం నీరు ఇంకిన తర్వాత చింతకాయ గుజ్జు పోసుకుని ఉడికిస్తే సరి.

