సండే స్పెషల్ : పచ్చిమిర్చి పేస్టుతో "చింతకాయ చికెన్" - పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోతుంది!
- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు నోరూరించే చికెన్ రెసిపీ - వేడివేడిగా తింటే కిర్రాక్ ఉంటుంది!
Published : January 24, 2026 at 3:20 PM IST
Chintakaya Chicken Recipe: చికెన్ పేరు చెబితే టేస్ట్ బడ్స్ అల్లాడాల్సిందే. ఎందుకుంటే జ్యూసీజ్యూసీగా ఉండే ముక్కను అలా నోట్లో వేసుకుంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. అందుకే వారంతో పనిలేకుండా ఎప్పుడు తినాలనిపించినా చికెన్ వండుకుంటుంటారు మెజార్టీ పీపుల్. అయితే చికెన్ను ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పద్ధతిలో కుక్ చేసుకుంటారు. కాగా ఎప్పుడూ అలానే కాకుండా ఓసారి చింతకాయ కాంబోలో చికెన్ కర్రీ చేయండి. అబ్బబ్బా అనాల్సిందే. అందులోనూ పచ్చికారం. ఇక చెప్పేది ఏమీ ఉండదు. ఎప్పుడు తినాలా అనిపిస్తుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా పచ్చిమిర్చి కాంబోలో చింతకాయ చికెన్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చికెన్ - 1 కేజీ
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతకాయలు - 10
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 10
- చికెన్ మసాలా - 1 టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 3
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ కర్రీ కోసం ముందుగా చింతకాయలను రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత వాటికి ఉండే ఈనెలు తీసేసి మరోసారి కడగాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి శుభ్రం చేసిన చింతకాయలు వేసి అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- చింతకాయలు ఉడికేలోపు చికెన్ను ఉప్పు నీటితో రెండు మూడుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- అనంతరం ఫ్రెష్ వాటర్తో మరోసారి కడిగి నీళ్లు లేకుండా జల్లి గిన్నెలోకి తీసుకుని ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
- అనంతరం చికెన్ ముక్కలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి ముక్కలకు పట్టేలా కలిపి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- చింతకాయలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఈలోపు ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సీజార్లోకి పచ్చిమిర్చి తుంపలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని తీసుకోవాలి.
- చల్లారిన చింతకాయలను గట్టిగా పిండుతూ గుజ్జు తీసి పిప్పిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న వెడల్పాటి పాత్ర పెట్టి 4 నుంచి 5 టేబుల్స్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో గ్రైండ్ చేసిన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించాలి.
- ఓ రెండు నిమిషాల పాటు పచ్చిమిర్చిని వేయించిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఉల్లిపాయలు వేగి లైట్గా కలర్ మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి.
- అల్లం చక్కగా వేగాక చికెన్ మసాలా, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి కలిపి మగ్గించాలి.
- మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక మారినేట్ చేసిన చికెన్ ముక్కలు వేసి హై-ఫ్లేమ్లో పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఓ 5 నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
- చికెన్ లైట్గా కలర్ మారినాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చికెన్ను మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- చికెన్ ముక్కలు ఉడికి అందులోకి నీరు ఇంకి పోయే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. చికెన్ ఇలా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిన తర్వాత చింతకాయ గుజ్జు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మరో 10 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- చింతకాయ పులుపు మొత్తం ముక్కలకు పట్టి కూర కాస్త దగ్గరపడిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో ఘుమఘుమలాడే చింతకాయ చికెన్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- చింతకాయలు మరీ సన్నవి, మరీ ముదిరినవి కాకుండా కాస్త మీడియం సైజ్లో ఉన్నవి తీసుకుంటే రుచి కరెక్ట్గా ఉంటుంది.
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడేలా వేసుకోవాలి. అయితే ఇందులో చింతకాయలు వాడుతున్నాం కాబట్టి కాస్త ఎక్కువే అవసరం పడతాయి.
- చికెన్ ముక్కల్లో ఊరిన నీరు మరీ ఇంకిపోయే వరకు ఉడికించవద్దు. ఓ 80 శాతం నీరు ఇంకిన తర్వాత చింతకాయ గుజ్జు పోసుకుని ఉడికిస్తే సరి.
