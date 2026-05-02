అల్టిమేట్​ టేస్ట్​తో "చింతచిగురు చేపల పులుసు" - చేస్తుంటేనే తినాలనిపిస్తుంది!

- అద్దిరిపోయే రుచితో ఫిష్ కర్రీ - ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు

Chintachiguru Chepala Pulusu
Chintachiguru Chepala Pulusu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 2, 2026 at 1:13 PM IST

Chintachiguru Chepala Pulusu : నాన్​వెజ్​లో ఎన్ని వెరైటీలు ఉన్నా చేపల పులుసు పేరు చెబితే చాలు నాలుక ఉరకలేస్తుంది. ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపిస్తుంది. అందుకే ఆదివారం వచ్చిందంటే మెజార్టీ పీపుల్ చేపలు తెచ్చుకుంటుంటారు. అయితే రెగ్యులర్​గా ఒకటే టేస్ట్​తో ఈ కర్రీ తినాలంటే కాస్త బోర్ కొడుతుంది. పోనీ వెరైటీగా చేద్దామంటే కర్రీ ఎక్కడ పాడవుతుందో అని అదొక టెన్షన్​. ఇకపై ఆ టెన్షన్​ లేకుండా మీకోసం అద్దిరిపోయే ఫిష్​ రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే చింతచిగురు చేపల పులుసు. పులుపు, కారం రుచితో ఉండే ఈ రెసిపీని తింటుంటే ఆ ఫీల్​ వేరే లెవల్​. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా చింతచిగురు చేపల పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Chintachiguru Chepala Pulusu
Chintachiguru Chepala Pulusu (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మారినేషన్​ కోసం :

  • చేప ముక్కలు - కేజీన్నర
  • ఉప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కారం -2 టీస్పూన్లు
  • నూనె -1 టీస్పూన్​
Chintachiguru Chepala Pulusu
Chintachiguru Chepala Pulusu (Getty Images)

కర్రీ కోసం:

  • చింతచిగురు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • నూనె - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయ పేస్ట్​ - అర కప్పు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కారం - 2 టీస్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • మెంతుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Chintachiguru Chepala Pulusu
Chintachiguru Chepala Pulusu (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చేప ముక్కలను నీటితో కడగాలి. ఆ తర్వాత రాళ్లు ఉప్పు, నిమ్మరసం కలిపి మరో రెండు సార్లు శుభ్రం చేసి జల్లి గిన్నెలో వేసి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి. మరో గిన్నెలోకి చింతపండు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి
  • చేప ముక్కల్లోని నీరు పోయినాక వాటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆ ముక్కల్లోకి ఉప్పు, పసుపు, కారం, నూనె వేసి అంతా పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
  • చేప ముక్కలను మిక్స్​ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు లేత చింతచిగురు తీసుకుని అందులో పుల్లలు, కాడలు, ముదురు ఆకులు లేకుండా చూసుకోవాలి.
Chintachiguru Chepala Pulusu
Chintachiguru Chepala Pulusu (Getty Images)
  • అనంతరం చిగురును చేతితో నలుపుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి ముప్పావు కప్పు వాటర్​ పోసి మరిగించాలి.
  • నీళ్లు బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు చింతచిగురు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • చిగురు చక్కగా ఉడికినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన చింతచిగురును నీటితో సహా మిక్సీజార్​లోకి వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి. నానిన చింతపండు నుంచి రసం తీసి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి, అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Chintachiguru Chepala Pulusu
Chintachiguru Chepala Pulusu (Getty Images)
  • కాగిన నూనెలో పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఇవి ఫ్రై అయ్యాక ఉల్లిపాయ పేస్ట్​, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఈ పేస్ట్​ చక్కగా వేగి నూనె పైకి తేలినాక ఉప్పు, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి లో-ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ మగ్గించాలి.
  • మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక మారినేట్​ చేసిన చేప ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాలు మగ్గించాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన చింతచిగురు పేస్ట్​, చింతపండు రసం, 1 కప్పు నీళ్లు పోసి నిధానంగా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా మెంతుల పొడి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నుంచి 15 నిమిషాలపాటు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • చేప ముక్కలు మంచిగా ఉడికి నూనె పైకి తేలినాక మరికాస్త కొత్తిమీర యాడ్​ చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చింతచిగురు చేపల పులుసు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Chintachiguru Chepala Pulusu
Chintachiguru Chepala Pulusu (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ చేపల పులుసుకు బొచ్చె చేపలు పర్ఫెక్ట్​గా సరిపోతాయి. ప్రస్తుతం వేసవి సీజన్ నడుస్తుండడంతో చింతచిగురు ఆకుకూరలు అమ్మే చోట, బయట సూపర్ మార్కెట్స్​లో విరివిగా లభిస్తుంది.
  • ముక్కలు ఉడుకుతున్నప్పుడు గరిటె పెట్టి కలిపితే చెదిరిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి, క్లాత్​ సాయంతో గిన్నెను అటు ఇటూ కదుపుతూ ఉడికించాలి.
  • చేప ముక్కలను నిమ్మరసంతో క్లీన్​ చేసుకోవడం వల్ల నీచు వాసన రాకుండా ఉండటంతో పాటు టేస్ట్​ కూడా అద్దిరిపోతుంది.

