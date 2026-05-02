అల్టిమేట్ టేస్ట్తో "చింతచిగురు చేపల పులుసు" - చేస్తుంటేనే తినాలనిపిస్తుంది!
- అద్దిరిపోయే రుచితో ఫిష్ కర్రీ - ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు
Published : May 2, 2026 at 1:13 PM IST
Chintachiguru Chepala Pulusu : నాన్వెజ్లో ఎన్ని వెరైటీలు ఉన్నా చేపల పులుసు పేరు చెబితే చాలు నాలుక ఉరకలేస్తుంది. ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపిస్తుంది. అందుకే ఆదివారం వచ్చిందంటే మెజార్టీ పీపుల్ చేపలు తెచ్చుకుంటుంటారు. అయితే రెగ్యులర్గా ఒకటే టేస్ట్తో ఈ కర్రీ తినాలంటే కాస్త బోర్ కొడుతుంది. పోనీ వెరైటీగా చేద్దామంటే కర్రీ ఎక్కడ పాడవుతుందో అని అదొక టెన్షన్. ఇకపై ఆ టెన్షన్ లేకుండా మీకోసం అద్దిరిపోయే ఫిష్ రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే చింతచిగురు చేపల పులుసు. పులుపు, కారం రుచితో ఉండే ఈ రెసిపీని తింటుంటే ఆ ఫీల్ వేరే లెవల్. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా చింతచిగురు చేపల పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
మారినేషన్ కోసం :
- చేప ముక్కలు - కేజీన్నర
- ఉప్పు - 1 టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కారం -2 టీస్పూన్లు
- నూనె -1 టీస్పూన్
కర్రీ కోసం:
- చింతచిగురు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- నూనె - 4 టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయ పేస్ట్ - అర కప్పు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కారం - 2 టీస్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- మెంతుల పొడి - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా చేప ముక్కలను నీటితో కడగాలి. ఆ తర్వాత రాళ్లు ఉప్పు, నిమ్మరసం కలిపి మరో రెండు సార్లు శుభ్రం చేసి జల్లి గిన్నెలో వేసి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి. మరో గిన్నెలోకి చింతపండు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి
- చేప ముక్కల్లోని నీరు పోయినాక వాటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆ ముక్కల్లోకి ఉప్పు, పసుపు, కారం, నూనె వేసి అంతా పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
- చేప ముక్కలను మిక్స్ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు లేత చింతచిగురు తీసుకుని అందులో పుల్లలు, కాడలు, ముదురు ఆకులు లేకుండా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం చిగురును చేతితో నలుపుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి ముప్పావు కప్పు వాటర్ పోసి మరిగించాలి.
- నీళ్లు బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు చింతచిగురు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- చిగురు చక్కగా ఉడికినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన చింతచిగురును నీటితో సహా మిక్సీజార్లోకి వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి. నానిన చింతపండు నుంచి రసం తీసి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి, అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఇవి ఫ్రై అయ్యాక ఉల్లిపాయ పేస్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఈ పేస్ట్ చక్కగా వేగి నూనె పైకి తేలినాక ఉప్పు, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి లో-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ మగ్గించాలి.
- మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక మారినేట్ చేసిన చేప ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాలు మగ్గించాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన చింతచిగురు పేస్ట్, చింతపండు రసం, 1 కప్పు నీళ్లు పోసి నిధానంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా మెంతుల పొడి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నుంచి 15 నిమిషాలపాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- చేప ముక్కలు మంచిగా ఉడికి నూనె పైకి తేలినాక మరికాస్త కొత్తిమీర యాడ్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చింతచిగురు చేపల పులుసు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ చేపల పులుసుకు బొచ్చె చేపలు పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతాయి. ప్రస్తుతం వేసవి సీజన్ నడుస్తుండడంతో చింతచిగురు ఆకుకూరలు అమ్మే చోట, బయట సూపర్ మార్కెట్స్లో విరివిగా లభిస్తుంది.
- ముక్కలు ఉడుకుతున్నప్పుడు గరిటె పెట్టి కలిపితే చెదిరిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి, క్లాత్ సాయంతో గిన్నెను అటు ఇటూ కదుపుతూ ఉడికించాలి.
- చేప ముక్కలను నిమ్మరసంతో క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల నీచు వాసన రాకుండా ఉండటంతో పాటు టేస్ట్ కూడా అద్దిరిపోతుంది.
