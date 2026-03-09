కరకరలాడే "చికెన్ వింగ్స్" - ఇకపై బయట కొనాల్సిన అవసరమే లేదు!
క్రంచీ చికెన్ వింగ్స్ - ఇలా ఇంట్లోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు!
crunchy_chicken_wings_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 2:02 PM IST
CRUNCHY CHICKEN WINGS RECIPE : బయట మార్కెట్లో కరకరలాడే చికెన్ వింగ్స్ ఫ్రై నోరూరిస్తుందా? సరిగ్గా అలాంటి చికెన్ వింగ్స్ ఇంట్లోనే స్వచ్ఛమైన నూనెలో మీ చేతుల్తో స్వయగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి కరకరలాడే చికెన్ వింగ్స్ తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - అర కేజీ
- తెల్ల మిరియాల పొడి
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చైనీస్ చిల్లీ పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- షెజ్వాన్ చట్నీ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి తరుగు - 6
- పచ్చిమిర్చి తరుగు - 3
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- మొక్కజొన్న పిండి - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- మైదా - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- కోడిగుడ్డు - 1
- అల్లం తరుగు - 1 స్పూన్
- ఉల్లిపాయ తరుగు - 1 స్పూన్
- వైట్ పెప్పర్ - అర స్పూన్
- అరోమాట్ పౌడర్ - అర స్పూన్
- శ్రిరాచ సాస్ - 1 స్పూన్
- నువ్వులు - 1 స్పూన్
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్ - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అరకిలో చికెన్ వింగ్స్ తెచ్చుకుని ఉప్పు నీళ్లలో నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు తీసేసి తెల్లమిరియాల పొడి, ఉప్పు, చైనీస్ చిల్లీ పేస్ట్, షజ్వాన్ చట్నీ, వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, నిమ్మరసం వేసుకుని బాగా మర్దనా చేసి పట్టించాలి. మిగతా ప్రాసెస్ రెడీ అయ్యే లోగా వీలుంటే లేదా అంతకు ముందు చికెన్ రెడీ చేసుకుని 2గంటల పాటు ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత చికెన్లోకి మొక్కజొన్న పిండి, మైదా, కోడిగుడ్డు వేసి కలపాలి. ఈ పిండి వింగ్స్కి బైండింగ్లాగ పట్టుకుని ఉంటుంది. ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి హై ఫ్లేమ్లో వేడెక్కించాలి. ఆ తర్వాత మంట మీడియం ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసి పిండి కలిపిన చికెన్ వేడి వేడి నూనెలో మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- ముక్కలు నూనెలో మునిగిపోయే వరకు వేసుకుని 10 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. కాస్త వేగిన తర్వాత మరో 10 నిమిషాల పాటు రంగు మారే వరకు వేయించాలి.
- ఇపుడు ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తరుగు, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి వేయించాలి. సన్నటి మంటపై 2 నిమిషాల పాటు వేయించిన తర్వాత షెజ్వాన్ చట్నీ, వైట్ పెప్పర్, అరోమాట్ పౌడర్, ఉప్పు, శ్రిరాచ సాస్ వేసుకుని కలపాలి. కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని హై ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత వేయించిన చికెన్ వింగ్స్ వేసుకుని వేసుకుని హై ఫ్లేమ్లో టాస్ చేసుకుని నువ్వులు, స్ప్రింగ్ ఆనియన్ తరుగు వేసి కలపాలి. ఇలా కలిపిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దించుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు!
