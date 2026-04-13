"లాఫింగ్ బుద్ధ, అదృష్ట వెదురు" - ఇంట్లో ఎక్కడ పెట్టాలో తెలుసా?

చైనీయుల "ఫెంగ్ షుయ్" ఆర్ట్ - వాస్తు నమ్మకాలు పాటిస్తున్నారా?

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 11:39 AM IST

Feng Shui Culture : "లాఫింగ్ బుద్ధ, వెదురు మొక్క, తాబేలు బొమ్మ" వాణిజ్య, వ్యాపార దుకాణాలు, సముదాయాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుందని, ఆదాయం పెరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో యజమానులు వీటిని పెట్టుకుంటుంటారు. భారతీయ సంప్రదాయంలో వాస్తు శాస్త్రానికి ఎంత ప్రాధాన్యం ఉందో చైనీయుల "ఫెంగ్ షుయ్ (Feng Shui) " కూడా అంతర్జాతీయంగా అంతే ఖ్యాతి గడించింది. గాలి, నీరు అనే ప్రకృతి శక్తులను సమన్వయం చేస్తూ పాజిటివ్ శక్తిని పెంచుతుందని నమ్ముతుంటారు.

ఇళ్లలోనూ చైనీయుల తాలూకూ బొమ్మలు పెట్టుకోవడం ఇటీవల పెరిగిపోయింది. గతంలో వినాయకుడు, ఏనుగు, గుర్రం బొమ్మలను అలంకరించే వారు. కానీ, ఈ మధ్య కాలంలో చైనీయుల నమ్మకాలను ఇక్కడ కూడా పాటిస్తున్నారు. ఈ బొమ్మలను ప్రతిష్ఠించడం వల్ల డబ్బు సంబంధింత ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండవని, ఆదాయం పెరుగుతుందని, ఇంట్లో కలహాలు, ఆరోగ్యం, ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో మేలు జరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే "ఫెంగ్ షుయ్" సంప్రదాయం ప్రకారం ఆరు వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అందులో లాఫింగ్ బుద్ధ, తాబేలు, మూడు కాళ్ల కప్ప, వెదురు, డ్రాగన్ జత, ఎర్రని దారంతో కట్టిన నాణేలు ప్రముఖంగా ఉన్నాయి.

వెదురు మొక్క

అదృష్ట వెదురు మొక్క ఇంట్లో ఉంచడం వల్ల పాజిటివ్ శక్తి పెరుగుతుందట. సంపద పెరగడంతో పాటు ఆర్థికంగా కలిసొస్తుందని, ఆరోగ్యం, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సంబంధాలు బలపడతాయని నమ్ముతుంటారు. ఈ మొక్కను ఇంట్లో తూర్పు, ఆగ్నేయ దిశల్లో ఉంచడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని చెప్తుంటారు. ఇంట్లోనే కాదు దుకాణాలు, ఆఫీసుల్లో కంటికి ఎదురుగా దీన్ని ప్రతిష్ఠిస్తుంటారు. మొక్క చుట్టూ చిన్న చిన్న గులకరాళ్లు వేసి నీళ్లు పోసి అందులో పెట్టేస్తారు.

మూడు కాళ్ల కప్ప

అదృష్టానికి, సంపదకు చిహ్నంగా మూడు కాళ్ల కప్పను భావిస్తారు. ముఖ్యంగా నోటిలో నాణేన్ని పట్టుకుని ఉండే కప్పను ఇంట్లో ఉంచుకుంటే సంపాదన పెరుగుతుందని నమ్ముతుంటారు. ఈ కప్పను ఇంటి ప్రధాన ద్వారం లోపలి వైపు, ఇంట్లోకి వస్తున్నట్లుగా ప్రతిష్ఠించాలి.

తాబేలు

తాబేలు జీవితకాలం 300ఏళ్లు. దీర్ఘాయువు, స్థిరత్వానికి ప్రతీకగా భావించే తాబేలు మనుషుల విషయంలో అంతే మేలు చేస్తుందని భావిస్తుంటారు. ఆర్థికంగా కలిసొస్తుందని చెప్తుంటారు. గాజు పాత్రలో నీళ్లు పోసి, నాణేలు వేసి ఈ లోహపు తాబేలును అందులో పెట్టుకుని ఉత్తర దిశలో ప్రతిష్ఠిస్తారు.

డ్రాగన్ జంట

చైనీయుల పౌరాణిక కథల్లో డ్రాగన్ గురించి వినే ఉంటాం. ఇది చాలా శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయనే నమ్మకంతో డ్రాగన్ జంటను ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు. దీనిని ఇంటికి తూర్పు దిశలో ప్రతిష్ఠిస్తారు. యజమానికి సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలను పెంచుతుందని నమ్మతుంటారు.

చైనీస్ నాణేలు

పాత చైనీస్ నాణేలను ఎర్రటి దారం లేదా రిబ్బన్‌తో కట్టి ఇంటి గుమ్మం లోపలి వైపున హ్యాండిల్‌కు తగిలించాలి. నాణేలు ఇంటి బయటి వైపు కాకుండా లోపలి వైపు ఉండడం వల్ల ఆదాయం సిద్ధిస్తుందట. ఇది ప్రధాన ద్వారం దగ్గర మాత్రమే పెట్టుకోవాలి. పడక గదులు, ఇతర గదుల డోర్ల దగ్గర పెట్టకూడదని చెప్తుంటారు.

లాఫింగ్ బుద్ధ

చాలా దుకాణాల్లో లాఫింగ్ బుద్ధ బొమ్మ దర్శనమిస్తుంది. ఈ బొమ్మను ఇళ్లలోనూ పెట్టుకుంటున్నారు. సంతోషం, సంపద వస్తాయని నమ్మకంతో చిన్నా, పెద్ద బొమ్మలను తెచ్చి పెట్టుకుంటారు. వీటిని ప్రధాన ద్వారానికి ఎదురుగా కాకుండా ఆగ్నేయ దిశలో ఉంచడం వల్ల ధన ప్రవాహం పెరుగుతుందట. పైగా నవ్వుతున్న ముఖం చూడడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని నమ్ముతుంటారు.

ఇంట్లో ఇలాంటి బొమ్మలు పెట్టుకోవడం నమ్మకంపై ఆధారపడి ఉంటుందని గుర్తించాలి. ఇంటిని ఎల్లప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని తెలుసుకోవాలి. గాలి, వెలుతురు (సూర్యరశ్మి) ఇంట్లోకి ప్రవేశించేలా ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం ఉత్తమం అని సైన్స్ చెప్తోంది.

ముఖ్య గమనిక : "ఫెంగ్ షుయ్" సంప్రదాయానికి సంబంధించి పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

