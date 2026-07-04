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ఎండ వేడిని తగ్గిస్తోన్న "తుంపర మేఘాలు" - ఎలా పనిచేస్తాయో తెలుసా?

- ప్రపంచవ్యాప్తంగా భానుడి భగభగలతో అల్లాడుతోన్న ప్రజలు - ఎండవేడిని తట్టుకునేందుకు చైనా వినూత్న ప్రయోగం!

Chinas Rooftop Misting System
Chinas Rooftop Misting System (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 4, 2026 at 4:57 PM IST

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Chinas Rooftop Misting System: ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల భానుడు నిప్పులు కురిపిస్తున్నాడు. ఇక ఎండ వేడిని తట్టుకునేందుకు చాలా మంది ఏసీలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. అయితే సూర్యుడి​ సెగలను తగ్గించడానికి ఏసీలే పరిష్కారం కాదని, జేబుకు చిల్లు పడకుండానే చౌకైన పద్ధతుల్లో, అది కూడా పర్యావరణానికి నష్టం జరగకుండా చూసేందుకు ప్రపంచం కొత్తదారులు వెతుకుతోంది. ఇందులో భాగంగానే చైనా ఎండ వేడి నుంచి సాంత్వన పొందేందుకు ఏకంగా 'తుంపర మేఘాల' సాంకేతికత తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా చౌకగా చల్లదనాన్ని పొందే ప్లాన్ చేసింది. ఈ చైనా ప్రయోగం ఇప్పుడు తెగ వైరల్​ అవుతోంది. ఇంతకీ ఈ తుంపర మేఘాల కథ ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఏమిటీ వ్యవస్థ?: కొత్త కొత్త ప్రయోగాలను చేయడంలో చైనా ఎప్పుడూ ముందే ఉంటుంది. తాజాగా ఈ విషయం మరోసారి నిరూపణ అయ్యింది. సెగరేపుతున్న వేడి వాతావరణంపై పోరాటం చేసేందుకు రూఫ్‌టాప్‌ మిస్టింగ్‌ వ్యవస్థలను తీసుకొచ్చింది. చైనాలోని షాంగ్సీ ప్రావిన్స్‌లో ఉన్న యుంచెంగ్ నగరంలోని ఎత్తైన భవనాలపై దీనిని ప్రయోగించారు. ఇది అతి సూక్ష్మమైన నీటి తుంపర్లను గాల్లోకి విడుదల చేస్తుంది. దీనివల్ల ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలాచోట్ల అధిక వేడి పరిస్థితులు ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ పద్ధతి అనేక నగరాల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఇలాంటి తుంపర వ్యవస్థలు చైనాలోని అనేక నగరాలు, పార్కులు, కూడళ్లు, పాదచారుల మార్గాలు, బస్టాప్‌ల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఈ వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుంది: ఈ తరహా శీతల వ్యవస్థను ఎవాపరేటివ్‌ కూలింగ్‌ అంటారు. అంటే మన శరీరానికి పట్టిన చెమట ఆవిరి అయ్యే సమయంలో చల్లదనం ఎలా లభిస్తుందో, ఈ వ్యవస్థ కూడా అదే సూత్రంపై పనిచేస్తుంది. ఇందులో భాగంగా హై-ప్రెజర్‌ నాజిల్స్‌ను ఇళ్లపై ఏర్పాటు చేస్తారు. దీంతో నాజిల్స్​ నుంచి రిలీజ్​ అయిన సూక్ష్మ తుంపర్లు ఆవిరైనప్పుడు సమీపంలోని గాలి నుంచి వేడిని అబ్సార్బ్ చేసుకుంటాయి. దీనివల్ల ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు దాదాపు 10 డిగ్రీల సెల్సియస్​ తగ్గుతుంది.

ప్రజలకు ఇబ్బంది ఉండదా: అయితే ఈ వ్యవస్థ వల్ల ప్రజలకు ఇబ్బంది ఉండదా అంటే.. ఉండదట! ఎందుకంటే ఈ తుంపర్లు చాలా చిన్నగా ఉండటం వల్ల గాల్లో స్ప్రే చేయడం వల్ల కింద పడటానికి ముందే వేడి వాతావరణం నడుమ త్వరగా ఆవిరవుతాయట. దీంతో రోడ్లు, పాదచారులు తడిసి ముద్దయ్యే పరిస్థితి ఉండదంటున్నారు. సంప్రదాయ ఏసీలతో పోలిస్తే ఈ వ్యవస్థ వల్ల విద్యుత్‌ వినియోగం తక్కువని, దీనికి నీరు, పంప్‌లు, హై ప్రెజర్‌ నాజిల్స్‌ ఉంటే చాలట.

చైనాలో ఎందుకీ పరిస్థితి?: గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చైనాలో తరచూ అసాధారణ వేడి పరిస్థితులు ఉంటున్నాయి. దీనికి వాతావరణ మార్పులే కారణమని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. నగరాల్లో భవనాలు, రోడ్లు, కాంక్రీటు వేడిని గ్రహించడం వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే అర్బన్‌ ఐలాండ్‌ ఎఫెక్ట్‌ కూడా దీనికి దోహదపడుతోంది.

నిపుణుల ఆందోళనలు: వేడిని తగ్గించడానికి ఉపయోగించే ఈ తుంపర వ్యవస్థ వల్ల నీరు ఎక్కువగా అవసరమవుతాయని నిపుణులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పైగా నీటి కొరత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఇది ఇబ్బందికరమని అంటున్నారు. అయితే దీనివల్ల తక్కువ పరిమాణంలోనే నీరు ఖర్చవుతుందని ఇంకొందరు వాదిస్తున్నారు. ఏదేమైనా కానీ ప్రస్తుతం చైనా అనుసరిస్తోన్న ఈ విధానం చాలా మంది ఆకర్షిస్తోంది.

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