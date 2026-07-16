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"గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్" - ఎడారికి అడ్డుగోడ నిర్మిస్తోన్న చైనా!

50ఏళ్లుగా 6600కోట్ల మొక్కల నాటింపు - కృత్రిమంగా అడవిని సృష్టిస్తున్న వైనం

china_great_green_wall
china_great_green_wall (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 12:14 PM IST

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China Great Green Wall : కొన్నాళ్లుగా ఎడారి కోత సమస్యను ఎదుర్కొంటున్న డ్రాగన్ దేశం చైనా గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ నిర్మిస్తోంది. తన సమీప ప్రాంతాలను ఇసుక మేటలు కమ్మేయకుండా కృత్రిమ అడవులను సృష్టిస్తోంది. ఈ మేరకు 50 ఏళ్లుగా 6600 కోట్ల మొక్కలు నాటించింది. మన దగ్గర సమద్ర కోత కారణంగా తీర ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు, గ్రామాలు ఖాళీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎడారి కోత ఫలితం కూడా దాదాపు అదే విధంగా ఉంటుంది. ఏటా వచ్చే ఇసుక తుపానులు ఇక్కడి గ్రామాలను, వందల ఎకరాల భూములను దిబ్బలుగా మార్చుతున్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రకృతి విలయాన్ని అడ్డుకునేందుకు చైనా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దాదాపు ఐదు దశాబ్దాల కిందట మహాద్భుతానికి శ్రీకారం చుట్టిన చైనా ఎడారికి అడ్డుగా హరిత గోడను నిర్మిస్తోంది.

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ఇసుక రాకాసికి అడ్డుగోడ

ప్రపంచంలోనే ఆరో అతిపెద్ద గోబి ఎడారి చైనాకు ఉత్తరం వైపున ఉంటుంది. ఇసుక రాశులతో అందంగా కనిపించినా ఇక్కడ ఏటా వచ్చే ఇసుక తుపానులను ఎదుర్కోవడం అత్యంత కష్టమైన పని. ఇసుకతో ముంచెత్తుతూ వందల ఎకరాల భూముల్ని తనలో కలిపేసుకుంటున్న గోబి ఎడారికి భయపడి సమీపంలోని లక్షల కుటుంబాలు వలసబాట పట్టాయి. మరోవైపు తక్లమకన్‌ ఎడారిలోనూ ఇదే సమస్య ఉత్పన్న కావడంతో జనాభా తగ్గుముఖం పట్టింది. దీంతో 1978లో అప్పటి చైనా ప్రభుత్వం 'త్రి నార్త్‌ షెల్టర్‌బెల్ట్‌ ప్రోగ్రామ్‌'ను ప్రారంభించింది. దీన్నే 'గ్రేట్‌ గ్రీన్‌ వాల్‌' అని పిలుస్తారు. ఎడారీకరణ, దుమ్ము తుపానులను అడ్డుకోవడమే లక్ష్యంగా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో మానవ నిర్మిత అరణ్యాలను సృష్టించడమే ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ఉద్దేశం.

6600 కోట్ల మొక్కలను నాటేశారు..

గ్రేట్‌ గ్రీన్‌ వాల్‌ ప్రోగ్రామ్‌ కింద 13 ప్రావిన్స్‌ల్లో ఎడారి అంచుల చుట్టూ 4500 కిలోమీటర్ల పొడవునా మొక్కలు నాటిస్తున్నారు. 1978 నుంచి ఇప్పటివరకు 6600 కోట్ల మొక్కలను నాటించగా 2050 వరకు 10వేల కోట్ల మొక్కలు నాటాలని చైనా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఎడారిలో పెరిగే లక్షణాలున్న యూకలిప్టస్ వంటి మొక్కలు ఎంచుకుని నాటిస్తోంది. తక్కువ నీరు పీల్చుకునే మొక్కలు ఎంచుకోవడం కలిసొచ్చింది. ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించడంతో కొన్ని చోట్ల రైతులు, గ్రామాల ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ఈ కార్యక్రమంలో భాగమయ్యారు. ఏళ్ల కింద నాటిన మొక్కలు ఇప్పుడు మహా వృక్షాలుగా మారిపోయాయి. మానవ నిర్మిత అరణ్యాలు ఏర్పడడంతో ఉత్తర చైనాలో అటవీ విస్తీర్ణం 5 శాతం నుంచి 13.5శాతానికి పెరగడం విశేషం. వర్షపాతమూ పెరగడంతో పాటు ఎడారికోత తగ్గిపోయి ఇసుక తుపానుల రేటు కూడా తగ్గింది.

వేగంగా పెరగడమూ సవాలే

సహజ సిద్ధ అడవులతో పోలిస్తే కృత్రిమ అడవులు 66శాతం వేగంగా పెరుగుతున్నట్లు శాటిలైట్‌ ఆధారిత అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. కార్బన్‌ డై ఆక్సైడ్‌ను వేగంగా పీల్చుకోవడం, ఇతరత్రా కారణాలతో మనుషులు నాటే మొక్కల్లో వేగంగా పెరుగుదల నమోదైనట్లు పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు. మానవ నిర్మిత అరణ్యాల వల్ల తక్షణ పర్యావరణ ప్రయోజనాలు ఉన్నా, దీర్ఘకాలంలో పర్యావరణ స్థిరత్వం కోసం సహజ అడవులే మేలని తెలిపారు. సహజసిద్ధ అడవులు నెమ్మదిగా పెరిగి సుదీర్ఘకాలం పాటు జీవపదార్థాన్ని పోగుచేసుకుంటాయని తెలిపారు. దీని వల్ల పర్యావరణ సమతుల్యత స్థిరంగా ఉంటుందని, కానీ, పెద్ద ఎత్తున చెట్లను నాటుతూ సహజసిద్ధంగా ఏర్పడిన ఎడారిని తగ్గించడం వల్ల ఎలాంటి ప్రమాదాలు వస్తాయో ఊహించలేమని పేర్కొన్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ చైనా తలపెట్టిన ఈ 'గ్రేట్‌ గ్రీన్‌ వాల్‌' పర్యావరణ పరిరక్షణకు కొత్త విషయాలను నేర్పిస్తోంది. ఆఫ్రికా దేశాలు కూడా ఇదే విధానాన్ని పాటిస్తూ పచ్చదనం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి.

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