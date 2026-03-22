రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో నోరూరించే "చిల్లీ మష్రూమ్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

ఈవెనింగ్ టైమ్​కి అద్దిరిపోయే స్టార్టర్ - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!

Chilli Mushroom Recipe
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 22, 2026 at 5:49 PM IST

Chilli Mushroom Recipe : పిల్లలకు ఒంటిపూట బడులు నడుస్తుండడంతో మధ్యాహ్నానికే ఇంటికొచ్చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఈవెనింగ్ టైమ్ తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అప్పుడు రెగ్యులర్​గా చేసి పెట్టే బజ్జీలు, పకోడీ, పునుగులు వంటివి కాకుండా ఏదైనా కొత్తగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ అద్దిరిపోయే స్టార్టర్ రెసిపీ. అదే, రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో నోరూరించే "చిల్లీ మష్రూమ్". నార్మల్​ అందరూ చిల్లీ చికెన్, చిల్లీ ఎగ్ 65 వంటివి ఎక్కువగా రెడీ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, ఓసారి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే మష్రూమ్స్​తో ఇలా ట్రై చేయండి. పుట్టగొడుగులను ఎలా వండాలో తెలియనివారూ ఈ రెసిపీని సింపుల్​గా రెడీ చేసుకుని ఆస్వాదించవచ్చు. పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది. మంచి రుచికరంగా ఉండి వావ్ అనిపిస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ చిల్లీ మష్రూమ్​ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • అర కిలో - మష్రూమ్స్
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • రెడ్ క్యాప్సికం - రెండు
  • గ్రీన్ క్యాప్సికం - రెండు
  • నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - మొక్కజొన్నపిండి
  • సోయా సాస్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • చిల్లీ సాస్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • టమాటా సాస్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెనిగర్ - రెండు స్పూన్లు
  • కారం - ఒక స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - ఒక స్పూన్
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - ఆయిల్
  • కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
  • ఉల్లికాడల తరుగు - గుప్పెడు

ఎండు మిర్చీతో కరకరలాడే చిప్స్! - ఎన్నడూ తినని రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, గ్రీన్, రెడ్ క్యాప్సికమ్​లను శుభ్రంగా కడిగి, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరుక్కోవాలి.
  • అలాగే, అవసరమైన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లికాడల తరుగు, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అదేవిధంగా, ఒక చిన్న గిన్నెలో మొక్కజొన్నపిండిని తీసుకుని కొన్నినీళ్లు పోసి ఉండలు కట్టకుండా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత ఒక గిన్నెలో మష్యూమ్స్​ను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు వడకట్టాలి. ఒకవేళ మీరు పెద్దసైజ్ మష్రూమ్స్​ తీసుకుంటే మీడియం ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​ను వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకూ వేయించాలి.
  • ఆపై అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, గ్రీన్, రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలను వేసి హై ఫ్లేమ్​ మీద రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న మష్రూమ్స్​ను వేసి వాటిల్లోని నీరు ఆవిరయ్యే వరకూ కలియతిప్పుతుండాలి.
  • ఆ తర్వాత సోయా సాస్, చిల్లీ సాస్, టమాటా సాస్​, వెనిగర్​, మిరియాలపొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో ఉండలు కట్టకుండా కలిపి పక్కన పెట్టుకున్న మొక్కజొన్నపిండి మిశ్రమం పోసి అడుగంటకుండా కలియబెడుతుండాలి.
  • ఇక చివర్లో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లికాడలు, కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకంటే చాలు.
  • అంతే, రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "చిల్లీ మష్రూమ్" ఇంట్లోనే నిమిషాల్లో రెడీ అవుతుంది!
  • ఒకవేళ మీరు ఇండో చైనీస్ స్టిర్ ఫ్రై రెసిపీ కావాలనుకుంటే మాత్రం తక్కువ నీళ్లు, గ్రేవీ ఉండాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ నీళ్లు పోసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మంచి రుచికరంగా ఉండే చిల్లీ మష్రూమ్​ను స్టార్టర్​గానే కాకుండా ఫ్రైడ్ రైస్, నూడుల్స్​లోకి చాలా చాలా బాగుంటుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా 'చిల్లీ మష్రూమ్​ను' ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా తినేస్తారు.

ఎండల్లో చల్ల చల్లని "సొరకాయ మజ్జిగ చారు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - టేస్ట్ అద్భుతం!

సూపర్​ టేస్టీ "మామిడి కొబ్బరి రసం" - గ్యాస్​తో పెద్దగా అవసరం లేదు!

