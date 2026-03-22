రెస్టారెంట్ స్టైల్లో నోరూరించే "చిల్లీ మష్రూమ్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
ఈవెనింగ్ టైమ్కి అద్దిరిపోయే స్టార్టర్ - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!
Published : March 22, 2026 at 5:49 PM IST
Chilli Mushroom Recipe : పిల్లలకు ఒంటిపూట బడులు నడుస్తుండడంతో మధ్యాహ్నానికే ఇంటికొచ్చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఈవెనింగ్ టైమ్ తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అప్పుడు రెగ్యులర్గా చేసి పెట్టే బజ్జీలు, పకోడీ, పునుగులు వంటివి కాకుండా ఏదైనా కొత్తగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ అద్దిరిపోయే స్టార్టర్ రెసిపీ. అదే, రెస్టారెంట్ స్టైల్లో నోరూరించే "చిల్లీ మష్రూమ్". నార్మల్ అందరూ చిల్లీ చికెన్, చిల్లీ ఎగ్ 65 వంటివి ఎక్కువగా రెడీ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, ఓసారి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే మష్రూమ్స్తో ఇలా ట్రై చేయండి. పుట్టగొడుగులను ఎలా వండాలో తెలియనివారూ ఈ రెసిపీని సింపుల్గా రెడీ చేసుకుని ఆస్వాదించవచ్చు. పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది. మంచి రుచికరంగా ఉండి వావ్ అనిపిస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ చిల్లీ మష్రూమ్ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- అర కిలో - మష్రూమ్స్
- రెండు - ఉల్లిపాయలు
- రెడ్ క్యాప్సికం - రెండు
- గ్రీన్ క్యాప్సికం - రెండు
- నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - మొక్కజొన్నపిండి
- సోయా సాస్ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- చిల్లీ సాస్ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- టమాటా సాస్ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- వెనిగర్ - రెండు స్పూన్లు
- కారం - ఒక స్పూన్
- మిరియాల పొడి - ఒక స్పూన్
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - ఆయిల్
- కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
- ఉల్లికాడల తరుగు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, గ్రీన్, రెడ్ క్యాప్సికమ్లను శుభ్రంగా కడిగి, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరుక్కోవాలి.
- అలాగే, అవసరమైన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లికాడల తరుగు, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అదేవిధంగా, ఒక చిన్న గిన్నెలో మొక్కజొన్నపిండిని తీసుకుని కొన్నినీళ్లు పోసి ఉండలు కట్టకుండా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత ఒక గిన్నెలో మష్యూమ్స్ను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు వడకట్టాలి. ఒకవేళ మీరు పెద్దసైజ్ మష్రూమ్స్ తీసుకుంటే మీడియం ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ను వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకూ వేయించాలి.
- ఆపై అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, గ్రీన్, రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలను వేసి హై ఫ్లేమ్ మీద రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఇప్పుడు శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న మష్రూమ్స్ను వేసి వాటిల్లోని నీరు ఆవిరయ్యే వరకూ కలియతిప్పుతుండాలి.
- ఆ తర్వాత సోయా సాస్, చిల్లీ సాస్, టమాటా సాస్, వెనిగర్, మిరియాలపొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో ఉండలు కట్టకుండా కలిపి పక్కన పెట్టుకున్న మొక్కజొన్నపిండి మిశ్రమం పోసి అడుగంటకుండా కలియబెడుతుండాలి.
- ఇక చివర్లో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లికాడలు, కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకంటే చాలు.
- అంతే, రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే "చిల్లీ మష్రూమ్" ఇంట్లోనే నిమిషాల్లో రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ మీరు ఇండో చైనీస్ స్టిర్ ఫ్రై రెసిపీ కావాలనుకుంటే మాత్రం తక్కువ నీళ్లు, గ్రేవీ ఉండాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ నీళ్లు పోసుకుంటే సరిపోతుంది.
- మంచి రుచికరంగా ఉండే చిల్లీ మష్రూమ్ను స్టార్టర్గానే కాకుండా ఫ్రైడ్ రైస్, నూడుల్స్లోకి చాలా చాలా బాగుంటుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా 'చిల్లీ మష్రూమ్ను' ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా తినేస్తారు.
