హాఫ్ డే స్కూల్ పిల్లల కోసం అద్దిరిపోయే "స్నాక్ ఐటమ్" - ఎగ్స్తో 10 నిమిషాల్లో రెడీ!
- స్కూల్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకు అద్దిరిపోయే చిల్లీ ఎగ్ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనేంత బాగుంటుంది!
Published : March 26, 2026 at 4:22 PM IST
Chilli Egg Recipe: ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పిల్లలకు హాఫ్ డే స్కూల్స్ నడుస్తున్నాయి. ఉదయం స్కూల్కు వెళ్లి మధ్యాహ్నానికి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నారు. ఇక ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తినడానికి ఏదో ఒకటి పెట్టమని గోల చేస్తుంటారు. అడిగారు కదా అని కారప్పూస, మురుకులు వంటివి పెడితే అస్సలు ఒప్పుకోరు. ఏదైనా వెరైటీగా పెట్టమని గోల చేస్తుంటారు. అలాంటప్పుడు ఓసారి ఈ రెసిపీ చేసి పెట్టండి. అదే రెస్టారెంట్ స్టైల్ చిల్లీ ఎగ్. హ్యాపీగా తినేస్తారు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా చిల్లీ ఎగ్ రెసిపీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కోడిగుడ్లు - 6
- నూనె - తగినంత
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యాప్సికం - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- మిరియాల పొడి - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్లు
- కశ్మీరీ కారం - 1 టీస్పూన్
- చిల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- సోయా సాస్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- టమాటా కెచప్ - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తరుగు - అర కప్పు
తయారీ విధానం :
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కోడిగుడ్లను పగులగొట్టి వేసుకోవాలి. అందులోకి అర టీస్పూన్ ఉప్పు, అర టీస్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి బాగా బీట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 3 టీస్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో బీట్ చేసుకున్న ఎగ్ మిశ్రమం వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కాస్త పెద్ద ముక్కలు వచ్చేలా కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఎగ్ ముక్కలు పర్ఫెక్ట్గా ఉడికినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికంను మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న పాన్ పెట్టి 1 టేబుల్స్పూన్ నూనె పోసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో వెల్లుల్లి, అల్లం, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత ఉల్లి, క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి కలుపుతూ మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- అనంతరం రుచికి సరిపడా ఉప్పు, మిగిలిన మిరియాల పొడి, కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ వేసి లో-ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయాలి.
- మసాలాలు వేగినాక చిల్లీ పేస్ట్, సోయా సాస్, టమాటా కెచప్ వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసి దగ్గరపడేవరకు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- ఉల్లిపాయ మిశ్రమం దగ్గరకు వచ్చినాక వేయించిన ఎగ్ ముక్కలు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- సాస్లు మొత్తం ఎగ్కు పట్టి చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక మరికొంచెం స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ లేదా కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి.
- ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చిల్లీ ఎగ్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
