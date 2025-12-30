ETV Bharat / offbeat

ఎప్పుడైనా "చిల్లీ చపాతీ​" తిన్నారా? - కిర్రాక్​గా ఉంటుంది!

- మిగిలిపోయిన చపాతీలతో సూపర్​ టేస్టీ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ - స్నాక్స్​గా కూడా బెస్ట్​ ఆప్షన్​!

Chilli Chapathi Recipe
Chilli Chapathi Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 30, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Chilli Chapathi Recipe: బరువు తగ్గడానికి, షుగర్​ కంట్రోల్​ సహా చాలా ప్రయోజనాల కోసం మెజార్టీ పీపుల్​ చపాతీలు తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే కొన్ని కొన్ని సార్లు రాత్రి పూట చేసిన చపాతీలు ఉదయానికి మిగిలిపోతుంటాయి. దీంతో చాలా మంది వాటిని పడేస్తుంటారు. మరి, మీరు కూడా మిగిలిన వాటిని పడేస్తున్నారా? అయితే ఓసారి ఇలా చిల్లీ చపాతీ చేయండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి బెస్ట్​ ఆప్షన్​. స్నాక్స్​గా కూడా ఇవి బాగుంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా నోరూరించే చిల్లీ చపాతీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Chilli Chapathi
చపాతీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • చపాతీలు - 5
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమాటాలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్​
  • సోయా సాస్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • షెజ్వాన్​ సాస్​ - 2 టీస్పూన్స్​
  • టమాటా కెచప్​ - 2 టీస్పూన్లు
  • క్యాప్సికం - 1(చిన్నది)
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Chilli Chapathi
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలను ముందుగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిగిలిపోయిన చపాతీలను తీసుకుని స్క్వేర్​ లేదా మీకు నచ్చిన షేప్​లో కట్​ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. క్యాప్సికంలోని గింజలు తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
Chilli Chapathi
టమాటాలు (Getty Images)
  • టమాటాలను కడిగి వాటిపై ఉండే తొడిమ తీసేసి మీడియం సైజ్​ ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. ఈ ముక్కలను మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా పేస్ట్​ చేసి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తరిగిన వెల్లుల్లి, అల్లం, పచ్చిమిర్చి వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
Chilli Chapathi
క్యాప్సికం (Getty Images)
  • ఇవి వేగినాక ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారే వరకు వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్​ మగ్గాక టమాటా పేస్ట్​ వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి. అనంతరం అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, మిరియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Chilli Chapathi
సాస్​లు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత సోయా సాస్​, షెజ్వాన్​ సాస్​, టమాటా కెచప్​ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. సాస్​లు మగ్గాక క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి మరో 5 నిమిషాలు పాటు మగ్గించుకోవాలి.
  • క్యాప్సికం ముక్కలు మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక కట్​ చేసుకున్న చపాతీ ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • చపాతీ ముక్కలకు మసాలా మొత్తం పట్టినాక కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, స్పైసీగా ఉండే చిల్లీ చపాతీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Chilli Chapathi
చిల్లీ చపాతీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • షెజ్వాన్​ సాస్​ మీ దగ్గర లేకపోతే దాని ప్లేస్​లో మీరు రెగ్యులర్​గా వాడే కారం పొడిని వేసుకోవచ్చు.
  • గ్రీన్​ క్యాప్సికం బదులు రెడ్​, ఎల్లో మీకు నచ్చిన కలర్​ ఉన్న క్యాప్సికం కూడా వాడుకోవచ్చు.

ఆయిల్ లేకుండానే అద్దిరిపోయే చట్నీ! - రుచికరంగా, ఆరోగ్యంగా!

అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "టమాటా శనగపప్పు కర్రీ" - ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తారు!

