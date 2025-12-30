ఎప్పుడైనా "చిల్లీ చపాతీ" తిన్నారా? - కిర్రాక్గా ఉంటుంది!
- మిగిలిపోయిన చపాతీలతో సూపర్ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ - స్నాక్స్గా కూడా బెస్ట్ ఆప్షన్!
Published : December 30, 2025 at 5:25 PM IST
Chilli Chapathi Recipe: బరువు తగ్గడానికి, షుగర్ కంట్రోల్ సహా చాలా ప్రయోజనాల కోసం మెజార్టీ పీపుల్ చపాతీలు తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే కొన్ని కొన్ని సార్లు రాత్రి పూట చేసిన చపాతీలు ఉదయానికి మిగిలిపోతుంటాయి. దీంతో చాలా మంది వాటిని పడేస్తుంటారు. మరి, మీరు కూడా మిగిలిన వాటిని పడేస్తున్నారా? అయితే ఓసారి ఇలా చిల్లీ చపాతీ చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి బెస్ట్ ఆప్షన్. స్నాక్స్గా కూడా ఇవి బాగుంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే చిల్లీ చపాతీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చపాతీలు - 5
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమాటాలు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
- సోయా సాస్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- షెజ్వాన్ సాస్ - 2 టీస్పూన్స్
- టమాటా కెచప్ - 2 టీస్పూన్లు
- క్యాప్సికం - 1(చిన్నది)
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలను ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిగిలిపోయిన చపాతీలను తీసుకుని స్క్వేర్ లేదా మీకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. క్యాప్సికంలోని గింజలు తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
- టమాటాలను కడిగి వాటిపై ఉండే తొడిమ తీసేసి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. ఈ ముక్కలను మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తరిగిన వెల్లుల్లి, అల్లం, పచ్చిమిర్చి వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- ఇవి వేగినాక ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారే వరకు వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ మగ్గాక టమాటా పేస్ట్ వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి. అనంతరం అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, మిరియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత సోయా సాస్, షెజ్వాన్ సాస్, టమాటా కెచప్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. సాస్లు మగ్గాక క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి మరో 5 నిమిషాలు పాటు మగ్గించుకోవాలి.
- క్యాప్సికం ముక్కలు మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక కట్ చేసుకున్న చపాతీ ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
- చపాతీ ముక్కలకు మసాలా మొత్తం పట్టినాక కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, స్పైసీగా ఉండే చిల్లీ చపాతీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- షెజ్వాన్ సాస్ మీ దగ్గర లేకపోతే దాని ప్లేస్లో మీరు రెగ్యులర్గా వాడే కారం పొడిని వేసుకోవచ్చు.
- గ్రీన్ క్యాప్సికం బదులు రెడ్, ఎల్లో మీకు నచ్చిన కలర్ ఉన్న క్యాప్సికం కూడా వాడుకోవచ్చు.
