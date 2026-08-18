పిల్లల ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్నారా? - పేరెంట్స్ ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలట!
-పిల్లలకు సంబంధించిన ప్రతి విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసేస్తోన్న తల్లిదండ్రులు - అయితే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన!
Published : August 18, 2026 at 2:51 PM IST
Children Photo on Social Media: ఒకప్పుడు పిల్లల ఫొటోలు కేవలం ఇంట్లోని గోడలకే పరిమితమయ్యాయి. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి అలా లేదు. పిల్లల ముద్దు మద్దు జ్ఞాపకాలు గ్లోబల్ డిజిటల్ వీధుల్లో బహిరంగంగా దర్శనమిస్తున్నాయి. బిడ్డ తొలి అడుగువేసినా, మాటలు మాట్లాడిన, స్కూల్ డ్రెస్లో చిరునవ్వులు చిందించినా వెంటనే స్మార్ట్ఫోన్లో ఫొటో తీయడం, సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం చేసేస్తుంటారు. అయితే లైకులు, కామెంట్ల వెల్లువలో మనం మరిచిపోతున్న నిజం ఏంటంటే.. నెట్లో వదిలేస్తున్న ప్రతి ఫొటో బిడ్డ భవిష్యత్తుపై వేసే ఒక డిజిటల్ ముద్ర అంటున్నారు నిపుణులు. కృత్రిమ మేధ సృష్టిస్తోన్న అవాంఛనీయ విపత్తుల, సైబర్ నేరాలు నిమిషాల్లో మన నియంత్రణను దాటిపోతున్న ఈ రోజుల్లో పేరెంట్స్ ఆనందం పిల్లల భద్రతకు ముప్పుగా మారకూడదంటున్నారు. పిల్లల చిత్రాలను ఆన్లైన్లో బహిర్గతం చేసేముందు ప్రతి తల్లీ తండ్రీ తప్పక ఆలోచించాల్సిన కొన్ని కీలక అంశాలున్నాయంటున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
సాధారణంగా తల్లిదండ్రులకు తమ పిల్లల ఫొటోలను ఆన్లైన్లో పంచుకునే చట్టపరమైన హక్కు ఉంటుందని, కానీ, ఏఐ సాంకేతికత అందుబాటులోకి వచ్చాక, సాధారణ ఫొటోలను ఎడిట్ చేసి దుర్వినియోగానికి పాల్పడటం, సైబర్ బుల్లీయింగ్, ఆన్లైన్ వేధింపులకు ఉపయోగించడం వంటివి గణనీయంగా పెరిగాయంటున్నారు. తమ ప్రమేయం లేకుండా, తమ సమ్మతి లేకుండా తమ ఫొటోలు ఆన్లైన్లో కనిపించడం వల్ల చాలా మంది పిల్లలు అభద్రతా భావానికి, తీవ్ర మానసిక ఆందోళనకు గురవుతున్నారని పలు పరిశోధనలు చెబుతున్నట్లు వివరిస్తున్నారు.
ఈ ప్రశ్నలు వేసుకోవాలి: డిజిటల్ ప్రపంచంలో ఒకసారి పోస్ట్ చేసిన చిత్రం శాశ్వతంగా ఉండిపోతుంది. అందుకే ఏ ఫొటోనైనా షేర్ చేసే ముందు తల్లిదండ్రులు ఈ ప్రశ్నలు వేసుకోవడం అత్యవసరం అంటున్నారు. అవేంటంటే..
ఈ ఫొటోనే ఎందుకు షేర్ చేస్తున్నాను? దీని వల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం?: క్షణికావేశంలోనో లేదా ఇతరుల ప్రశంసల కోసమో పోస్టు చేస్తున్నారా? లేక ఇది నిజంగా పిల్లల సంతోషానికి సంబంధించినదా అని విషయాన్ని ఆలోచించాలంటున్నారు. స్నేహితులు, బంధువులు నవ్వుకోవడానికి పిల్లల అమాయకత్వాన్ని లేదా ముఖ కవళికలను ఆన్లైన్లో పెట్టడం వారి భవిష్యత్తుకు మంచిది కాకపోవచ్చంటున్నారు.
ఈ ఫొటో/వీడియో బిడ్డ గురించి సమాజానికి ఏం చెబుతోంది?: సందర్భం లేకుండా పోస్ట్ చేసే ఫొటోల వల్ల ఇతరులు పిల్లలపై ఒక అంచనాకు వచ్చే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. పాఠశాలలో ఉండే వాతావరణం, తోటి పిల్లల ప్రవర్తన వంటి అనేక విషయాలు దీనిపై ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు. కాబట్టి ఫొటో పెడుతున్నప్పుడు బిడ్డ వ్యక్తిత్వానికి భంగం కలగకుండా ఉందా లేదా అనేది సరిచూసుకోవాలంటున్నారు.
నా చేతుల్లోంచి ఈ ఫొటో/వీడియో బయటకు వెళ్లాక ఏం జరుగుతుంది?: డిజిటల్ మాధ్యమాల్లో ఒకసారి ఫొటో షేర్ చేశాక దాన్ని ఎవరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారు? ఎవరు స్క్రీన్షాట్ తీస్తున్నారు లేదా ఎలాంటి ప్రయోజనాలకు ఉపయోగిస్తున్నారనే దానిపై అవగాహన ఉండదు. కాబట్టి భవిష్యత్తులో పిల్లలు పెరిగి పెద్దయ్యాక ఆ ఫొటో పట్ల నిరసన తెలిపితే, దాన్ని పూర్తిగా తొలగించే వెసులుబాటు ఆ ప్లాట్ఫామ్లో ఉందా లేదా అనేది ఆలోచించాలంటున్నారు.
ఈ చిత్రాన్ని బహిరంగంగానే పెట్టాలా? వేరే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు లేవా?: అందరికీ కనిపించేలా సోషల్మీడియాలో పోస్టు చేయడం కంటే, కేవలం దగ్గరి బంధువులు, ఆత్మీయులు మాత్రమే ఉండే ప్రైవేట్ వాట్సాప్ గ్రూప్లలో పంచుకోవడం లేదా నేరుగా మెసేజ్ చేయడం ఎంతో సురక్షితమైన మార్గమంటున్నారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలివీ: ఈ క్రమంలోనే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసేముందు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. అవేంటంటే..
- పిల్లల ఫొటోలు షేర్ చేసేటప్పుడు వారి పాఠశాల యూనిఫాం, స్కూల్ లోగోలు, ఇంటి అడ్రస్ లేదా వారు చదివే తరగతి వంటి వివరాలు క్యాప్షన్లలో కానీ, ఫొటోలలో కానీ కనిపించకుండా జాగ్రత్తపడాలంటున్నారు.
- పిల్లలు కొంచెం పెద్దవారయ్యాక, వారి ఫొటోలను ఆన్లైన్లో పెట్టేముందు వారి అభిప్రాయాన్ని, అనుమతిని అడగడం అలవాటు చేసుకోమంటున్నారు. ఇది వారిలో నిర్ణయాధికారాన్ని, డిజిటల్ బాధ్యతను పెంపొందిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
చివరగా సోషల్ మీడియా ప్రజలను సమాజంతో అనుసంధానించే మంచి వేదిక అనడంలో సందేహం లేదని, అయితే పిల్లల భద్రత, గౌరవం, వారి డిజిటల్ భవిష్యత్తు కంటే పోస్టుకి వచ్చే లైక్లు, కామెంట్లు ముఖ్యం కావంటున్నారు. ఆన్లైన్ వేదికలపై పిల్లల ముఖాలను ప్రదర్శించే ముందు ఒక్క క్షణం ఆగి, ఆలోచించి అడుగువేయడం సమంజసం అని చెబుతున్నారు.
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